Путин во Франции козырнул босяцкой самоуверенностью

Для Макрона протесты "желтых жилетов" будут уроком / Reuters

Протесты во Франции скоро погаснут. Собственно, уже стихают.

В протестах участвовали четыре группы.

закономерно недовольные; лево-популистские демагоги; привычные право-радикальные и анархистские банды; российские "друзья".

Макрон проявил политическую недальновидность, когда логические с точки зрения правительства реформы решил провести нахрапом без подготовки и раскачки. Во Франции и так высокие налоги и дорогое топливо. Запланированная реформа стала слишком болезненной для определенной части населения (первые желтые жилеты). Их претензии можно было понять и учесть. Но во Франции вслед за реальными, часто очень мирными демонстрантами выходят любители дебоша. Так там бывает всегда. Макрон этого не учел.

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Пока он игнорировал в целом приемлемые требования, присоединилась вторая группа, которая сформулировала и посеяла среди протестующих совершенно нереальные, бессмысленные, а порой и преступные требования со списком в около 25 пунктов. Там уже был абсурд (одновременно резко снизить налоги и так же масштабно повысить пенсии и зарплаты), где в источниках предложили тупой, почти ленинско-сталинский большевизм "у всех все отобрать и между всеми разделить". А когда демонстранты прониклись нереальными требованиями, прибежали третьи и начали жечь машины, бить витрины.

Где же проявились четвертые? А на всех стадиях процесса, поэтому и беспорядки приблизились к уровню мятежа, а среди требований начала доминировать отставка президента. Первые призывы к неповиновению озвучила подружка Путина и некоторых наших националистов Ле Пен. Затем подключились RT-France и ряд СМИ, на которые Россия влияет. Дальше вышли мутные персонажи, переворачивая очередной автомобиль почему-то выкрикивали "Давай-давай!" и дополняли все это отборочным матом, а еще позже на улицу вылезла и вовсе несусветная нечисть - два пророссийские пропагандиста, давно работающие с Глазьевым, пронесли по Парижу флаг так называемой ДНР.

Сейчас власть немножко задобрила первых, а тех, кто не захотел довольствоваться и так большим, просто разогнали. Далее арестовали активных из вторых и третьих. А вот о четвертых очень осторожно заявляют, что, мол, ведется расследование... Вот если бы с них начали, а еще перестали выдавать московитам без разбора долговременные визы, а выданные понемногу аннулировали, и еще бы агентуру повылавливали и Russia Today прикрыли, то может бы и не было столкновений и миллиардных потерь...

Для Украины протесты во Франции будут иметь последствия очень незначительные и косвенные.

Читайте такжеПротесты во Франции: последствия для Украины и ЕСМакрон после жестких выпадов против Путина на старте свое каденции вдруг начал переходить к языку конформизма. Его визиты на Петербургский форум, другие встречи с Путиным, примирительная риторика сейчас показали свою бессмысленность. Путин больнее бьет по тем, кто расслабился и не держится в тонусе. Путин демонстрирует босяцкую самоуверенность и откровенное хамство международного масштаба. Для Макрона это будет урок. Если спецслужбы подтвердят не только участие российского элемента в беспорядках, но и причастность к их организации, то мы снова увидим прежнего жесткого и бескомпромиссного Эммануэля. Для нас это хорошо, потому что он - один из участников "нормандского формата".