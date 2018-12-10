У Путина прокомментировали причастность Кремля к протестам "желтых жилетов" во Франции

московский Кремль / Social Media

Масштабные акции протеста во из-за повышения цен на топливо (т.н. "бунт желтых жилетов") — внутреннее дело французов, а Россия не вмешивается в них.

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков − пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. "Там не возможная причастность России, как я слышал из заявлений, а о возможном вмешательстве извне. Россию потом уже "наши друзья" начали укладывать в контекст", — цитирует кремлевского спикера "РБК".

Песков также отметил, что Москва уважает суверенитет Франции, и российские власти признательны, когда Париж отвечает взаимностью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время протестов "желтых жилетов" повредили украинский культурный центр.