У Путина прокомментировали причастность Кремля к протестам "желтых жилетов" во Франции

Ситуацию с протестами "желтых жилетов" во Франции прокомментировал главный путинский "глашатай" - Дмитрий Песков.
Масштабные акции протеста во из-за повышения цен на топливо (т.н. "бунт желтых жилетов") — внутреннее дело французов, а Россия не вмешивается в них.
С таким заявлением выступил Дмитрий Песков − пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. "Там не возможная причастность России, как я слышал из заявлений, а о возможном вмешательстве извне. Россию потом уже "наши друзья" начали укладывать в контекст", — цитирует кремлевского спикера "РБК".
Песков также отметил, что Москва уважает суверенитет Франции, и российские власти признательны, когда Париж отвечает взаимностью.
Напомним, ранее сообщалось о том, что во время протестов "желтых жилетов" повредили украинский культурный центр.