Во время протестов "желтых жилетов" повредили Украинский культурный центр

Украинский культурно-информационный центр, Париж

В ходе протестов "желтых жилетов" в Париже досталось и Украинскому культурно-информационному центру.

Неизвестные вандалы серьезно повредили табличку у входа в здание. Последствия хулиганской выходки сфотографировал житель Парижа Владимир Шпинев.

Пользователи украинского (и не только) сегмента Сети, кстати, уже обнаружили в этом происшествии "российский след".

Неизвестные измяли табличку у входа в УКИЦ / Владимир Шпинев/Твиттер

Центр работает при украинском посольстве во Франции на авеню де Мессин в районе парка Монсо. В здании Центра регулярно проводятся выставки картин, кинопоказы, концерты, творческие дискуссии, вечера в честь выдающихся личностей Украины.

Напомним, во Франции значительно увеличилось количество задержанных во время Читайте такжеСтала известна сумма убытков от протестов во Франциипротестов "Желтых жилетов" - как сообщается, по состоянию 9 декабря правоохранители задержали 1723 митингующих, из них 1220 остаются под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что на акции протеста в столице Франции "желтые жилеты" начали устанавливать на городских улицах первые баррикады.

Также ранее сообщалось о том, что в Париже участники протестной акции "желтых жилетов" повредили Триумфальную арку.

С утра 8 декабря в Париже снова начались столкновения полиции и участников протестных акций "желтых жилетов". По данным из разных источников, полиция уже задержала от 300 до 500 манифестантов.