Стала известна сумма убытков от протестов во Франции

Самые большие убытки понес Париж / Reuters

Развернувшиеся массовые протесты "желтых жилетов" во Франции стали для страны экономической катастрофой, заявил глава министерства финансов Франции Бруно Ле Мэр, пишет BBC.

"Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики", - заявил Ле Мэр во время визита в магазины в Париже, которые были повреждены во время акций протеста.

Больше всего от протестов пострадала столица - в Париже побили немало окон, на улицах - сожженые автомобили и разоренные магазины. На улицах Парижа в субботу бесновалось не менее 10 тысяч человек.

Пострадал и французский туризм - Эйфелева башня, Лувр, Триумфальная арка и ряд других объектов закрыты для посещения. Последнюю ко всему прочему ранее повредили неизвестные вандалы.

"Вчера случилось гораздо больше вреда, чем неделю назад", - грустно подвел итоги заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

Известно, что по первоначальным прикидкам, розничные торговцы потеряли около 1 миллиарда евро с начала протестов 17 ноября; так, в частности торговля в ресторанах упала на 20-50%.

Читайте такжеВо Франции подозревают Россию в организации протестов "желтых жилетов"Власти Парижа, в свою очередь, утверждают, что беспорядки нанесли городу ущерба на миллионы евро.

Напомним, во Франции значительно увеличилось количество задержанных во время протестов "Желтых жилетов" - как сообщается, по состоянию 9 декабря правоохранители задержали 1723 митингующих, из них 1220 остаются под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что на акции протеста в столице Франции "желтые жилеты" начали устанавливать на городских улицах первые баррикады.

Также ранее сообщалось о том, что в Париже участники протестной акции "желтых жилетов" повредили Триумфальную арку.

С утра 8 декабря в Париже снова начались столкновения полиции и участников протестных акций "желтых жилетов". По данным из разных источников, полиция уже задержала от 300 до 500 манифестантов.