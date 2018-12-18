Ликвидируя "прокладки", Украину превратили в один большой памперс

Коболев, Витренко, Нафтогаз / УНИАН

Украинцы жили в эпоху позднего Брежнева, поэтому времена раннего Гройсмана воспринимают просто как очередное "интересное время". И если китайцы желают своим близким не жить в период, когда каждые пять минут происходит что-то глобальное, то наши сограждане просто не представляют, как может быть иначе.

Посудите сами, ну в какой еще европейской стране президент скажет главному почтальону Печкину: "Слышь, зарплату сними". Только представьте: выходит, например, седовласый старец Серджо Маттарелла, президент Италии, и, обращаясь к руководителю Poste Italiane, заявляет: "Уменьши зарплату, а то я за себя не ручаюсь, мамой клянусь…"

У нас же длинный ряд нулей в зарплатной ведомости вначале почитался чуть ли как главный маркер реформ, бессмысленных и беспощадных, как русский бунт, и каждый "голубой воришка" мог заявить: "Я почему раньше взятки брал, потому что у меня зарплата маленькая была, а сейчас я добрым стану". Ну а теперь власть решила играть на понижение, наивно полагая, что это как-то повлияет на повышение ее рейтинга. Времени остается мало, и за пару месяцев нужно как-то расчистить то место, куда "ходили по большому и по малому" — то есть сознание электората. А для этого просто необходимы максимально простые смыслы, сдобренные соленым словцом, почерпнутым где-нибудь на рынке при общении с грузчиками….

На этот раз постарались облгазы, которые, мягко скажем, не пользуются народной любовью. Уже который месяц они мучают абонентов сообщениями о якобы накопленных ими долгах за прошлые периоды и даже пытаются сдирать дополнительную плату за доставку газа.

"Да как это они посмели", — не удержался премьер, и группка облгазов сиротливо завопила в углу: "Не вели казнить". Но премьера просто так разжалобить не удастся. "Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и свесили ноги", — заявил он. Уже в ближайшее время, облгазы необходимо привести в чувство с помощью глобальной проверки….

При чем тут Брежнев? Просто вспомнился анекдот о том, как ветераны попросили Леонида Ильича распорядиться удлинить усико на пробке дешевой бутылки водки. На что генсек ответил, откручивая пробку элитной "Столичной": "И зачем тут усико". Точно так же поступил и премьер: "платите по счетчику" — посоветовал он абонентам, у которых этого самого счетчика отродясь не было. Прозвучало сие почти как: "Пилите гири"…

В общем, все как всегда: в Украине с коррупцией почему-то борются с помощью повышения тарифов, а не судами и следственными органами, а "рынок без посредников" неожиданно приводит к росту цен на тепло. Все "алогично", но это никак не влияет на "цветастых попугаев", которые на всех эфирах вещают о том, что коррупция в Украине будет окончательно побеждена лишь тогда, когда мы наконец выйдем на показатели самого дорогого газа в мире.

Во всей этой истории удивляет лишь одно. На фоне традиционной нелюбви правительства и "Нафтогаза" кому-то удалось использовать первое для расчистки поляны для второго. Неплохой дирижер, скажу я вам, постарался. И идея хорошая: ликвидируя прокладки, превратить всю страну в один большой памперс.