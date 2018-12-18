Ликвидируя "прокладки", Украину превратили в один большой памперс

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

18 декабря 2018, 15:46

В Украине с коррупцией почему-то борются с помощью повышения тарифов, а не судами и следственными органами.

Коболев, Витренко, Нафтогаз
Коболев, Витренко, Нафтогаз / УНИАН

Украинцы жили в эпоху позднего Брежнева, поэтому времена раннего Гройсмана воспринимают просто как очередное "интересное время". И если китайцы желают своим близким не жить в период, когда каждые пять минут происходит что-то глобальное, то наши сограждане просто не представляют, как может быть иначе.

Посудите сами, ну в какой еще европейской стране президент скажет главному почтальону Печкину: "Слышь, зарплату сними". Только представьте: выходит, например, седовласый старец Серджо Маттарелла, президент Италии, и, обращаясь к руководителю Poste Italiane, заявляет: "Уменьши зарплату, а то я за себя не ручаюсь, мамой клянусь…"

У нас же длинный ряд нулей в зарплатной ведомости вначале почитался чуть ли как главный маркер реформ, бессмысленных и беспощадных, как русский бунт, и каждый "голубой воришка" мог заявить: "Я почему раньше взятки брал, потому что у меня зарплата маленькая была, а сейчас я добрым стану". Ну а теперь власть решила играть на понижение, наивно полагая, что это как-то повлияет на повышение ее рейтинга. Времени остается мало, и за пару месяцев нужно как-то расчистить то место, куда "ходили по большому и по малому" — то есть сознание электората. А для этого просто необходимы максимально простые смыслы, сдобренные соленым словцом, почерпнутым где-нибудь на рынке при общении с грузчиками….

На этот раз постарались облгазы, которые, мягко скажем, не пользуются народной любовью. Уже который месяц они мучают абонентов сообщениями о якобы накопленных ими долгах за прошлые периоды и даже пытаются сдирать дополнительную плату за доставку газа.

"Да как это они посмели", — не удержался премьер, и группка облгазов сиротливо завопила в углу: "Не вели казнить". Но премьера просто так разжалобить не удастся. "Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и свесили ноги", — заявил он. Уже в ближайшее время, облгазы необходимо привести в чувство с помощью глобальной проверки….

При чем тут Брежнев? Просто вспомнился анекдот о том, как ветераны попросили Леонида Ильича распорядиться удлинить усико на пробке дешевой бутылки водки. На что генсек ответил, откручивая пробку элитной "Столичной": "И зачем тут усико". Точно так же поступил и премьер: "платите по счетчику" — посоветовал он абонентам, у которых этого самого счетчика отродясь не было. Прозвучало сие почти как: "Пилите гири"…

В общем, все как всегда: в Украине с коррупцией почему-то борются с помощью повышения тарифов, а не судами и следственными органами, а "рынок без посредников" неожиданно приводит к росту цен на тепло. Все "алогично", но это никак не влияет на "цветастых попугаев", которые на всех эфирах вещают о том, что коррупция в Украине будет окончательно побеждена лишь тогда, когда мы наконец выйдем на показатели самого дорогого газа в мире.

Во всей этой истории удивляет лишь одно. На фоне традиционной нелюбви правительства и "Нафтогаза" кому-то удалось использовать первое для расчистки поляны для второго. Неплохой дирижер, скажу я вам, постарался. И идея хорошая: ликвидируя прокладки, превратить всю страну в один большой памперс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нафтогаз Петр Порошенко Владимир Гройсман Андрей Коболев Алексей Кущ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:36
Чат с астрологом Владом Россом
16:21
Легендарная актриса и звезда "Трех мушкетеров" тяжело заболела и впала в нищету
15:57
"Охота на московских попов": священник РПЦ призвал убить Яроша
15:54
На Днепропетровщине мужчина бросил в такси гранатомет
15:46
Ликвидируя "прокладки", Украину превратили в один большой памперс мнение
15:29
Ошибка: у Папы Римского заявили, что Ватикан не признавал ПЦУ и Епифания
15:28
Без белья в прозрачном платье: Ким Кардашьян покрасовалась в наряде от украинского дизайнера Видео
15:28
Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы Видео
15:24
Разведка США словила российских троллей на борьбе с американской мастурбацией
15:19
В НАПК "потроллили" чиновников по поводу дорогих подарков на День святого Николая Видео
15:04
Епифаний решил перенести Рождество Видео
15:03
НФ инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине
14:54
Лобода, Миддлтон, Тодоренко: какие знаменитости стали родителями в 2018 году Видео
14:45
Минстець заказал рекламу на CNN за 15,5 млн гривен
14:35
Конкурент митрополита Епифания рассказал о шантаже при выборе главы Православной церкви Украины Видео
14:18
Десятки церквей и $150 миллионов: журналист рассказал о тайных договоренностях Порошенко и Варфоломея
14:05
Украина продлила ответное эмбарго на импорт товаров из России
13:51
"Разрешите послать на* уй": Муждабаев назвал премьера Армении "рабом России"
13:15
"Как мусорный мешок": Вера Брежнева ужаснула поклонников провальным нарядом Видео
13:15
Депутат Мосийчук на Тернопольщине избил газетой чиновника: опубликовано видео Видео
13:04
Тодоренко и Топалов показали сына: семейное видео Видео
12:43
Порошенко невыносима сама мысль, что его не любят больше, чем других политиков мнение
12:32
Принятие резолюции Генассамблеи ООН по Крыму снова сбило российскую спесь - Яценюк
12:31
Под Львовом нашли экс-главу Правого сектора с перерезанным горлом
12:31
"Помощь психотерапевта срочно!": украинский танцор Полунин назвал русских "святыми людьми" Видео
12:26
Ватикан признал Православную церковь в Украине - архиепископ Евстратий
12:20
"Каждый сантиметр земли под ударом мафии": Тимошенко потребовала заморозить продажу земли
11:56
Жозе Моуринью уволили из "Манчестер Юнайтед"
11:49
Группа The Hardkiss представила новый клип про токсичные отношения: Сеть в восторге Видео
11:41
СМИ нашли у Порошенко и Климкина родственников в России и аннексированном Крыму
11:37
Чат с российским политологом Лилией Шевцовой
11:34
Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Даниэлли Айала Фото
11:24
На молебне рядом с Епифанием и Порошенко заметили авторитетов "Нарика" и "Эмиля", опубликовано фото
10:56
Будет расплата: волонтер предупредил Усика о наказании за поддержку "русского мира" Видео
10:45
"Босяцкая самоуверенность Путина". Эксперт спрогнозировал, будет ли обострение на Донбассе перед выборами Видео
10:38
Госдума упростила законодательство для получения украинцами российского гражданства Видео
10:16
Митрополит Епифаний объяснил, в какой мере украинская церковь будет зависеть от Константинополя
09:56
Суровые морозы и полуметровые сугробы: стала известна дата погодного апокалипсиса в Киеве Видео
09:46
"Хочу, чтобы стоял": в Николаеве застопорился снос последнего памятника Ленину
09:26
"Война с Украиной": эксперт объяснил задачу ударных вертолетов РФ "Аллигатор" на границе с Крымом
09:00
Виктор Суслов: Все надежды Украины – на "дядю с Запада", только вот этому "дяде" придется отдать всю страну
08:55
"Приспешники США": в России огрызнулись на украинскую резолюцию Генассамблеи ООН Видео
08:39
Епифаний прокомментировал сведения о захвате храмов УПЦ МП Видео
08:24
"Жребий сладкий, как лукум": в Греции троллят Динамо, отставшее от Шахтера "на много световых лет" Видео
07:58
"Санкции не имеют силы": архиепископ Евстратий объяснил никчемность анафемы УПЦ МП Видео
07:25
Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей: Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию Видео
07:04
Саввин день: как вылечиться от бесплодия, похоронить свои грехи и что нельзя делать
06:59
Мясо по-французски: лучшие рецепты на Новый год Видео
06:43
Путин уже "гибридно" захватил Беларусь - астролог
06:21
"Конец света никто не отменял": ученые пояснили, почему запаздывает Нибиру Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять