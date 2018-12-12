Порошенко внушил главе Укрпочты задуматься о своей миллионной зарплате

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал главе Укрпочты Игорю Смелянскому пересмотреть свою зарплату, которая составляет почти 4 млн грн в год.

Об этом Порошенко заявил на встрече со Смелянским и главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном.

"Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - приводит слова президента его пресс-служба.

Годовая зарплата Игоря Смелянского, согласно его декларации, составляет почти 4 млн грн.

Ранее Петр Порошенко заявил, что сельские отделения Укрпочты буду функционировать в прежнем режиме, для зарплаты сотрудников в бюджете запланированы 500 миллионов гривен.

"Эти 500 млн грн решают проблему на определенное время. Это время для того, чтобы мы общими усилиями нашли системное решение, которое не требовало бы дальнейшего вмешательства. Но это системное решение не должно быть за счет почтальонов", - сказал он.

В ноябре Укрпочта начала масштабные сокращения персонала из-за финансового кризиса в компании. Планировалось уволить до 30 процентов сотрудников.