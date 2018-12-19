Донбассу ничего не светит

Некоторые политологи и я в том числе с самого начала говорили, что из "ЛДНР" получится хроническая черная дыра, аналогичная Приднестровью. Это было не сложно предвидеть, хотя многие почему-то не соглашались. В самой "ДНР" была очень популярная идея, что Россия их возьмет. И теперь из уст высокопоставленного чиновника следует прямой отказ, хотя еще и Путин неоднократно говорил, что это территория Украины.

Это дополнительный повод для когнитивного диссонанса тем, кто надеялся на восстановление великого могучего Советского Союза. Не примут и не возьмут. Это связано с огромным числом издержек, которые просто нельзя себе позволить. Еще одна волна международной изоляции, что крайне невыгодно в экономическом смысле. Люди в "ЛДНР" хотят, чтобы у них все было замечательно, чтобы им платили много денег, ведь они добывали уголь и лили сталь. Но это все закончилось еще в 60-70-ых годах. На самом деле этот уголь был в значительной степени убыточным, а шахты закрывались. Это они тоже прекрасно знают, просто не хотят обращать на это внимание. Новая экономика, и углем компьютеры как-то не заправляют.

Получать к себе черную дыру с 3-ма миллионами населения, с раздолбленой экономикой, где вооруженные люди склонны к бандитским решениям — кому это выгодно?

Читайте также"Босяцкая самоуверенность Путина". Будет ли обострение на Донбассе перед выборамиЕще есть российско-украинская политика. Кремлю гораздо выгоднее держать этот нарыв в теле Украины, заставляя Порошенко платить пенсии, возлогая на него ответственность за происходящее в "ЛДНР" и при этом в нужный момент всегда иметь возможность поковырять кочергой, чтобы сильнее болело. Подлить керосина и подбросить оружие.

Поэтому надеятся на то, что Путин возьмет этот несчастный регион к себе под крыло — было просто наивностью.

На фразы, которые придумывает Лавров, не стоит обращать внимание. Не им было сказано, что язык дипломатам дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Россия потеряла Украину в 2014-м году, когда попыталась с помощью коррупционного механизма, выделив на это 17 млрд долл., три из них уже отдав Януковичу, перетащить ее в Таможеный Союз и в евразийское сообщество. На это Кремль получил прямопротивоположный результат, деньги для России естественно пропали, было очень обидно и т.д.

Но тогда Украина совершенно разумно дала сигнал, что уходит в другую систему ценностей. Кстати говоря, более эффективную. Если бы не добровольцы из России, Донбасс тоже шел бы в том направлении. Это тоже достаточно европеизированная территория.

Но получилось то, что получилось. Донбасс будет висеть в том же непризнанном статусе, в котором висит Приднестровья или северный Кипр или Южная Осетия. Скорее всего, все это так и будет продолжаться десятилетиями.

Читайте такжеУкраина деоккупирует Донбасс сосискамиВернуть эту территорию назад у Украины нет ни ресурсов, ни, я так подозреваю, сильного желания украинских элит. Получить 3 млн злых на Киев людей — любому политику не нужно. Так же как и платить за разбитую посуду. Думаю, что Украина постепенно привыкнет к тому, что этот отдельный кусок, от которого ничего хорошего ждать не надо, так же не следует спешить и присоединять его. Нужно разделять пропагандистские заявления и реальную политику, как с российской стороны, так и с украинской.

Для Донбасса это тоже беда, ему ничего не светит, ни признанная территория, ни эффективная экономика. Народ будет оттуда разъезжаться, в ту сторону, или эту — уже не важно.

Сама территория так и будет постепенно деградировать.