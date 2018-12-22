Уход США из Сирии приведет к сближению России и Европы

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

22 декабря 2018, 14:04

Если вывод американцев состоится, послевоенное урегулирование Сирии будет осуществляться под эгидой треугольника Анкара-Москва-Тегеран.

Сирия
Сирия / Reuters

Ситуация по Сирии начинает понемногу проясняться и уже видны контуры будущего регионального договорняка, который подведет черту под этим 7-летним конфликтом.

Пока союзники США обескуражены и немного подавлены внезапным для многих решением Дональда Трампа покинуть Сирию и вывести свои войска оттуда, другие начинают действовать.

В Дамаск прибыла делегация сирийских курдов из города Камышли на северо-востоке. Они прилетели на правительственных вертолетах, которые только что видели в небе над кварталом Меззе в центре столицы.

По слухам,, курды проведут переговоры с высшим сирийским руководством относительно будущего формата их отношений.

Курды вроде бы могут передать сирийцам нефтегазовые месторождения в Восточной Сирии в обмен на защиту от турок и размещение сирийских и российских войск вдоль турецко-сирийской границы.

Параллельно с этим, завтра во Францию в Париж прибудут двое лидеров политического органа сирийских курдов - "Курдского Демократического Совета" - Ильхам Ахмад и Рияд Даррар. Они будут просить французов помочь защитить их от Турции.

Естественно, Франция захочет заполнить вакуум, оставленный Штатами после ухода, но самостоятельно они не смогут удержать эти территории и обеспечить защиту курдам.

Единственный вариант для них - объединиться в этом с Россией, которая спит и видит, чтобы сблизиться с Францией или кем-то другим и перебрать на себя функцию США в отношениях с сирийскими курдами.

Для РФ это не только окончательное закрепление их преобладающих позиций в Сирии, но и возможность сблизиться с Европой в качестве главного гаранта стабильности страны. Россия сейчас и так главный переговорщик с ЕС и соседними с Сирией странами по вопросам репатриации беженцев.

Тем временем, Турция, судя по всему, настроена все-таки атаковать курдов после ухода американцев. Сегодня министр обороны Турции Хулуси Аккар заявил, что они "похоронят курдов в их тоннелях" и анонсировал взятие города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо.

Уход Штатов из Сирии приведет к сближению Франции и РФ (если Париж захочет остаться), а также даст фактический карт-бланш на решение всех политических проблем в Сирии российско-турецко-иранскому альянсу.

Отныне, если вывод американцев состоится, послевоенное урегулирование Сирии будет осуществляться под эгидой треугольника Анкара-Москва-Тегеран.

Больше всех проигрывают сирийские курды. Им некуда идти. Они либо идут на примирение с Дамаском, либо ищут защиты у других глобальных игроков, либо остаются воевать один на один с турками и бегут в соседний Ирак.

P.S: не удивлюсь, если следующим шагом Трампа станет вывод американских войск из Афганистана. В конце концов, мирные переговоры с "Талибаном" они уже запустили и подозрительно резко их ускорили. Я так понимаю, перед выборами 2020 в США администрация Белого Дома решит войти в историю и на этом направлении?

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Россия США Турция Франция Сирия Дональд Трамп курды
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