С помощью Кремля и Трампа Америка станет тенью самой себя

Главное открытие года: колоссальная эффективность гибридной войны
Для меня в уходящем году настоящим открытием стала эффективность ведения гибридной войны.
Посудите сами: операции по поддержке Трампа в США и сторонникам Брексита в UK обошлись в какие-то жалкие десятки миллионов долларов. Ну хорошо, в сотни миллионов (ибо украли до фига, конечно).
Но эффект - просто колоссальный. Брексит - это уже сотни миллиардов потерь (включая косвенные), а он еще даже не произошел! Когда случится "жесткий Брексит", британская экономика потеряет еще гору денег. Но самое главное - это даже не финансовые потери, а разрушение ЕС, ухудшение отношений, рост взаимной подозрительности и нетерпимости между европейскими странами. Недоверие к старым союзам.
Немецко-французские разговоры о "европейской армии" - это прямое следствие Брексита и Трампа.
Спикинг оф.
Читайте такжеДва главных противника России "погорели" на геополитикеПрезидент США мне напоминает камикадзе. Он направил свой самолет с золотой буквой "Т" на все, что дорого американским элитам. Сейчас он лишь стреляет по этим ценностям из всех орудий, но никуда сворачивать не собирается.
В финале его, конечно, ждет яркая политическая смерть, но вместе с собой он заберет в могилу многие элементы важных политических институтов, всего того, что делает Америку Америкой.
Это получается почти по Бин Ладену. В одном из своих интервью он признавался, что его мечта - сделать США "тенью самих себя".
С помощью Кремля и Трампа эта мечта осуществляется. И не надо никаких ядерных боеголовок или авианосцев. Лишь сотню прыщавых изготовлителей мемов с базовым знанием английского и пониманием американской действительности.
Удивительные времена!