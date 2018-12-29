С помощью Кремля и Трампа Америка станет тенью самой себя

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Для меня в уходящем году настоящим открытием стала эффективность ведения гибридной войны.

Посудите сами: операции по поддержке Трампа в США и сторонникам Брексита в UK обошлись в какие-то жалкие десятки миллионов долларов. Ну хорошо, в сотни миллионов (ибо украли до фига, конечно).

Но эффект - просто колоссальный. Брексит - это уже сотни миллиардов потерь (включая косвенные), а он еще даже не произошел! Когда случится "жесткий Брексит", британская экономика потеряет еще гору денег. Но самое главное - это даже не финансовые потери, а разрушение ЕС, ухудшение отношений, рост взаимной подозрительности и нетерпимости между европейскими странами. Недоверие к старым союзам.

Немецко-французские разговоры о "европейской армии" - это прямое следствие Брексита и Трампа.

Спикинг оф.

Читайте такжеДва главных противника России "погорели" на геополитикеПрезидент США мне напоминает камикадзе. Он направил свой самолет с золотой буквой "Т" на все, что дорого американским элитам. Сейчас он лишь стреляет по этим ценностям из всех орудий, но никуда сворачивать не собирается.

В финале его, конечно, ждет яркая политическая смерть, но вместе с собой он заберет в могилу многие элементы важных политических институтов, всего того, что делает Америку Америкой.

Это получается почти по Бин Ладену. В одном из своих интервью он признавался, что его мечта - сделать США "тенью самих себя".

С помощью Кремля и Трампа эта мечта осуществляется. И не надо никаких ядерных боеголовок или авианосцев. Лишь сотню прыщавых изготовлителей мемов с базовым знанием английского и пониманием американской действительности.

Удивительные времена!