Украина одержала победу в 2018 году над РФ

По результатам военного противостояния между Украиной и Россией в 2018 году, победу уверенно одержала Украина. Рассмотрим же основные стычки, бои и столкновения по мере убывания их значимости.

1. Победа Украины. Создание условий и начало разгрома агентурной сети врага в Украине, которая много лет была хорошо замаскирована под религиозную организацию. Создание твердых предпосылок для масштабного религиозного раскола в самой РФ. Судя по масштабу и длительности последствий, Киев не достигал таких успехов с X века.

Читайте такжеПроект Украина: новогодний прогноз2. Победа Украины. Принуждение к вынужденному бездействию более чем 100-тысячной наступательной группировки сил РФ, которая вынуждена была стоять без дела целый год на границе и переводить ресурсы своей страны.

3. Победа России. Силовой захват большей части Азовского моря и Керченского пролива. Фактическое продавливание через международные структуры признания итогов этой новой аннексии.

4. Победа Украины. Провал какой-либо адекватной хозяйственной политики РФ в ОРДЛО. Уничтожение РФ остатков автономности и самоуправления в ОРДЛО и перевод территорий в режим колонии. Что гарантирует рост недовольства населения и усиления предпосылок для возврата территорий.

5. Победа России. Углубление кризиса структур безопасности в Европе, что заметно снижает вероятность совместных действий, как при масштабной агрессии в Украине, так и в других странах.

Читайте такжеСледующие два года могут оказаться фатальными для Украины6. Победа Украины. Отработка механизма и поддержка населением военного положения, которое длилось в стране неполный месяц. Высокий процент явки резерва в военкоматы, что говорит о высокой готовности народа сражаться.

7. Победа Украины. 3,5% рост экономики страны на пятом году войны с более сильным противником. Продолжение реформ в ряде направлений.

8. Победа России. Успешное подавление антивоенных протестов внутри РФ.

9. Победа России. Сохранение фактического, крепкого военно-политического союза России и Германии. Что гарантирует почти безнаказанное применение РФ военной силы в Европе и в обозримом будущем.

10. Победа Украины. Утверждение целого ряда решений международных организаций с осуждением агрессии РФ.