В Беларуси все будет Москва

Кремль "интегрирует" Беларусь в состав империи / kremlin.ru

Предновогоднее. 31 декабря 1994 года более 15 тысяч солдат и офицеров российской армии, 250 единиц бронетехники с четырёх сторон вошли в Грозный. Начался новогодний ад. Чеченцы заманивали военные колонны вглубь города, и расстреливали в упор - из подворотен, с верхних этажей зданий, превращая отборные силы советской армии в груды горелого железа и куски обугленных тел.

Город взяли только в начале марта, сравняв его с землёй, и убив всё живое. В ходе боёв погибло - по разным оценкам - от 27 до 35 тысяч мирных жителей - в основном от огня российской артиллерии, которая методично уничтожала квартал за кварталом. Российская армия потеряла погибшими 1426 человек, раненными 4630, около 500 пропало без вести (те же погибшие). Потери чеченцев достоверно неизвестны, российские официальные источники оценивают их приблизительно в 7000 погибших, но победители всегда завышают количество убитых врагов.

Читайте такжеПутин агрессивно поглощает БеларусьВойна на этом не завершилась. Убито было в разы больше за две чеченские кампании. Взаимная ненависть, ожесточение достигли наивысшей точки. Но речь не об этом. А про то, что "не забудем - не простим" закончилось очень быстро миллиардными подачками Москвы местным кланам. Чечня умиротворена. Война забыта.

Теперь Кремль "интегрирует" Беларусь в состав империи. Воинственные заявления Батьки про "незыблемый суверенитет" закончились вчера окончательной сдачей национальных интересов взамен на нефть и газ, и личную неприкосновенность.

В Беларуси всё будет Москва. И Запад не пикнет. Как не пикнул он в дни массовой бойни мирных жителей в Чечне. Как не пикнул во время войны в Грузии. В ходе аннексии Крыма. При оккупации Донбасса.

И у нас будет Москва при таком раскладе. Война забудется. Раны затянутся. В имперском многонациональном болоте найдётся место и для фестивалей украинской песни, и для белорусского фольклора, и, даже, для факельных шествий на день рождения Бандеры. Всё будет Москва. Если мы не будем драться. Помните об этом в новом году.