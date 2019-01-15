Беларусь доказала, что с Россией компромис невозможен

Александр Лукашенко и Владимир Путин / GettyImages

Часто слышу о том, что политика – это искусство компромисса. Что нужно искать его даже в условиях войны. Что есть точка баланса интересов, по достижению которой пушки замолчат, а мир – вернется.

И в этот момент вспоминаешь Беларусь.

В 1995 году на референдуме она отказалась от своего герба и флага в пользу обновленной советской символики. C той самой поры бело-красно-белый флаг и "Пагоня" имеют в стране статус незарегистрированной символики и, согласно Кодексу об административных правонарушениях, запрещены на публичных мероприятиях.

В том же 1995-м русский язык получил в Беларуси статус государственного. Сегодня свободно владеет национальным языком лишь каждый третий житель страны, но лишь каждый двадцатый постоянно его использует.

На территории страны расположены российские стратегические объекты. Это 43-й зональный узел связи ВМФ и 474-й отдельный радиотехнический узел. За эти объекты Минску списали 900 миллионов долларов долга за энергоносители и пообещали предоставлять разведданные.

Беларусь состоит во всех интеграционных объединениях, придуманных Москвой. СНГ, ОДКБ, Евразийское экономическое сообщество, Единое экономическое пространство. Минск раз за разом поддерживает российские резолюции и голосует синхронно с Москвой.

Но даже всей этой геополитической уступчивости Москве оказалось мало. И вот мы видим, как в декабре 2018-го российское руководство начинает поднимать вопрос о Союзном государстве.

Президент Беларуси уже успел возмутиться тем, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России. Заявил, что шесть областями страна в Россию не вольется. А в Москве ответили, что "курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению".

Читайте такжеПочему Россия до сих пор не присоединила БеларусьДвадцать пять лет кряду Минск выкорчевывал у себя любые национальные мотивы. Выхолащивал все, что могло стать раздражителем для соседнего государства. Превращал себя в лояльное, дружественное и понятное пространство. Но это вовсе не защитило его от угрозы поглощения. Скорее наоборот.

Беларусь – это пример того, что в отношениях с Россией для соседей не бывает "точки компромисса". Что любые уступки будут восприниматься Москвой как "само собой разумеющиеся", а любой уровень интеграции – как промежуточный. И если Беларусь второго апреля отмечает "День единения народов Беларуси и России" - что мешает Москве воспринимать этот праздник буквально?

Для костра имперских амбиций любые уступки становятся не водой, а бензином. Доказано соседями.

Павел Казарин, журналист, для Крым.Реалии