Как власть хочет "влюбить" в себя украинцев накануне выборов

Объявленная недавно монетизация субсидий – типичный популизм, давно ставший неотъемной части политической жизни страны.

Вначале тема монетизации субсидий находилась в орбите "младореформаторов" из правительства, собиравшихся в мае 2019 года провести точечную монетизацию экономии – по замыслу, средства должны были остаться бы на руках домохозяйств по завершению отопительного сезона.

Политический реверанс был сделан в сторону украинцев, проживающих в частных домах. "Монетизировать" экономию для всех остальных пока явно не получится: более 90% абонентов многоквартирных жилых домов не имеют счетчиков потребления природного газа. Платят они исходя из социальных норм потребления, так что экономить у них получится только одновременно с сокращением самих норм и, соответственно, расчетной суммы субсидии.

Читайте также"Петина тысяча", или Как Порошенко собирается выиграть выборыПримерно та же история с многоквартирными домами старой советской постройки, где отопление имеет вертикальную разводку и установка индивидуальных счетчиков учета тепловой энергии затруднительна. И здесь расчет платежей осуществляется же исходя из норм, поэтому экономить можно лишь с помощью общедомового счетчика - если он, конечно, есть. Но это все равно, что регулировать "среднюю температуру по больнице": если контур тепла идет с верхних этажей вниз, то под крышей всегда будет "Ташкент", а на первых этажах – "Гренландия".

Складывается впечатление, что изначально правительство решило заигрывать с жителями сел: сперва были внесены правки, где уточнялось, что субсидии будут начисляться в сельской местности даже безработным, затем появились и планы по "монетизации экономии".

Монетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки люди

Получается, что в больших городах, сэкономить можно или при наличии индивидуального счетчика тепла/газа, или исключительно на платежах за горячую и холодную воду - то есть речь о считанных процентах получателей субсидий. Зато в селах, где есть счетчики газа, такую экономию могли бы получить более широкие слои населения. К тому же в селе вырисовывалась любопытная "схема": частично топить дома альтернативными видами топлива, например – дровами, и получать в мае монетизацию "экономии за газ".

Таким образом, учитывая, что субсидия – это налоги среднего класса, перераспределенные в пользу бедных, выходит, что изначально правительство задумало выплатить миллиард-другой монетизации селянам за счет жителей городов – по разным оценкам, каждое городское домохозяйство перечислило бы в село в среднем 500 гривен. А к такому решению власть подтолкнули "политтехнологи", посчитавшие, что в городах "партию власти" уже не полюбят и за нее не проголосуют - зато можно "влюбить" в себя жителей села.

В итоге получилась бы настоящая экономическая антиутопия: половина населения тащит груз налогов и зверских тарифов, зато вторая половина не платит ничего, зато получает субсидии от государства. Ну а политики от такой схемы получают политические же дивиденды: им на выборах в парламент достаточно пройти проходной барьер, для чего не обязательно понравиться всем - достаточно понравиться 5% избирателей.

И тут идея "политической монетизации" понравилась людям рангом повыше, которым нужно побеждать не осенью на парламентских выборах, а весной на президентских - и 5% "симпатиков" для этого явно недостаточно. Поэтому было принято решение "монетизировать" субсидии для 4 млн человек на 6 миллиардов гривен. И если государство не введет для этих денег жесткий механизм целевого использования, а по просто предложит "взятку" в размере 1,5 тыс. грн. На человека, вот тогда мы увидим и всплеск цен, и подвижки курса. Но кого это все интересует, когда на кону победа на выборах…