Передозировка популизом или Почему засранцы из Рады должны отменить закон про кастрацию

Пологовский маньяк Сергей Ткач. Убийца невинных девочек умер легко - от сердечной недостаточности / УНИАН

Пологовский маньяк. Насиловал и убивал детей 25 лет. За его преступления закрыли девять мужчин. Троих из них осудили, они отбыли огромные сроки. Один - повесился в СИЗО еще до суда. Пока невиновные сидели, маньяк был на свободе и продолжал издеваться над людьми. Доказанных - 37 убийств. Жертвами были в основном девочки от 9 до 17 лет.

Один из тех, кого незаконно закрыли, провел за решеткой 8 лет из 15, которые ему присудили. Парню было 14. Менты забрали его в СИЗО прямо из школы. Двое на момент приговора тоже были молодыми ребятами. Они отбыли большие сроки. Я думаю, не надо объяснять, как этим ребятам жилось в тюрьме с таким обвинением.

Это ужасная история со всех сторон. Но незаконно осужденые все-таки вышли на свободу. Изуродованными и разбитыми, но вышли. И сейчас пытаются строить свою жизнь: найти свой промысел и, что немаловажно, создать семью.

Если бы им делали химическую кастрацию, они бы не вышли оттуда полноценными людьми. Или просто - не вышли бы. Почитайте, что такое химическая кастрация и какие побочные эффекты она имеет для человека. Но самое плохое: химическая кастрация - это, фактически, необратимый процесс.

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Наш парламент передознулся популизмом. Как можно голосовать за такое, понимая, как цинично калечит людей ментовско-судебная система? Она и без химических кастраций неплохо справляется. Как можно внедрять то, что уже не исправишь, понимая, что педофилом в этой стране человека можно просто назначить?

И напоследок: есть у нас такое интересное чтиво. Конституция Украины называется. Вот ее статья 28:

Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам

Я очень надеюсь, скоро Конституционный Суд отменит все, что понапринимали народные засранцы вопреки Основному закону.