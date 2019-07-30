Путин вставляет палки в колеса Трампу по всему миру

Сергей Лавров во время своего визита на Кубу / МИД РФ

Поездка специального представителя американского госдепартамента Курта Волкера в Украину совпала с визитом главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на Кубу. Два визита еще раз подтвердили, насколько сложно будет Москве и Вашингтону договориться по основополагающим вопросам внешней политики – и до какой степени руководители двух стран не понимают мотивы друг друга.

Курт Волкер в Киеве еще раз подтвердил американскую приверженность идее урегулирования на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины. С точки зрения Кремля, это – прямое вмешательство Вашингтона в "российские дела", попытки посягнуть на московскую сферу влияния на постсоветском пространстве. Но если посмотреть на ситуацию из Вашингтона, то нетрудно заметить, что американцы не думают ни о каком расширении сферы влияния за украинский счет.

Белый дом был осторожен в помощи Киеву еще во времена Барака Обамы и уж тем более сейчас, в эпоху Дональда Трампа. И то, что конгресс проявляет тут больший энтузиазм, чем президентская администрация, тоже не сложно объяснить – конгрессменам проще придерживаться ценностей в ситуации, когда глава государства действует в категориях текущей политики и своих собственных – теперь уже предвыборных – интересов.

Читайте такжеРоссии грозят новые санкции из-за очередного "вечно легитимного"Для американцев естественно оказывать поддержку странам, которые подверглись агрессивному нападению, да еще со стороны более могущественного противника. Понятно что с российской точки зрения никакой агрессии нет: Украина сама на себя напала, аннексия Крыма – результат волеизъявления жителей аннексированного полуострова, война на Донбассе – восстание вооружившихся "Буками" шахтеров. Однако такая картина реальности существует только в Кремле отнюдь не разделяется остальным миром.

А теперь попробуем посмотреть американскими глазами на поездку Сергея Лаврова в Гавану. И увидим, что Москва старается оказать политическую и военную поддержку диктатуре, с которой у нынешней администрации отнюдь не добрые отношения. Трамп – не Обама. И визит Лаврова – лишь часть процесса сближения Москвы и Гаваны: не так давно к берегам Кубы причаливал военный корабль "Адмирал Горшков", намечается поездка премьер-министра Дмитрия Медведева.

И хорошо бы дело касалось только Кубы, этого традиционного союзника Москвы еще с советских времен. Но сегодня Россия и Куба не скрывают своей готовности поддержать режим Николаса Мадуро в Венесуэле и тема помощи власти, которая уже довела население своей страны до политической и экономической катастрофы звучала в качестве одной из главных на пресс-конференции Лаврова и его кубинского коллеги Бруно Родригеса.

И все это для Белого дома – прямая демонстрация готовности и желания Владимира Путина наступить на ногу Дональду Трампу – если вспомнить, сколько усилий прилагает американский президент для замены режима в Венесуэле.

Читайте такжеУ Трампа на переговорах с Путиным теперь развязаны рукиС точки зрения Москвы все просто и прозрачно. Вы лезете в "нашу" Украину – мы не даем вам действовать в "вашей" Венесуэле. С точки зрения Вашингтона все ровно наоборот: и в той, и другой ситуации Соединенные Штаты поддерживают тех, кто подвергается насилию.

В случае с Украиной – страну, на которую напала Россия, и оккупирует часть ее территории. В случае с Венесуэлой – народ, доведенный диктатором до безысходности, и оппозицию, которая представляет интересы народа, но не может прийти к власти из-за краха демократических институций и замены их властью силовиков и криминальных кланов.

При этом утверждать, что американцы добились в обоих случаях такого большого успеха, я бы тоже не стал. Им не удалось ни реально помочь в решении проблемы Донбасса, ни избавиться от Мадуро. И в том, и в другом случае пока что торжествует не Трамп, а Путин. Но с точки зрения даже не ценностей, а формальной логики с подходами Белого дома трудно не согласиться.

Другое дело, что Кремль давно уже живет в мире, где нет никакой формальной логики, а есть просто желания Путина и его представления о реальности. И да, эти представления искривлены. Но тут мы возвращаемся к первому вопросу этого текста: как при таких различных представлениях договариваться Путину и Трампу?

Виталий Портников, журналист, для Белсат