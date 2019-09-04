Отмена неприкосновенности: как Зеленский накрыл "колпаком" всех тварей разом

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

4 сентября 2019, 06:51

Депутаты предыдущих созывов, призывавшие соблюдать регламент, забыли, что у них было 28 лет для того, чтобы спокойно проголосовать за любые законы.

Зеленский
Владимир Зеленский аплодисментами приветствует решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность / Фото пресс-службы ОП

Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Голосовали "і мертві, і живі, і ненароджені", потому что сами себя загнали в ловушку – даже те фракции, которые кричали, что голосование идет с нарушением регламента. Прежде всего я имею ввиду Европейскую солидарность, которая устроила традиционную клоунаду. Они год за годом говорили о том, что надо отменить депутатскую неприкосновенность, но делали все для того, чтобы ее сохранить, меняли ландшафты для того, чтобы ничего не менять по сути.

Сегодня этому был положен конец. Зеленский продолжает действовать в логике "бульдозера", нацелившись на то, чтобы сохранить максимальную легитимность, с помощью которой можно максимально быстро делать то, что он делает. Получается такой perpetuum mobile изменений: чем больше обещаний выполняет Зеленский, тем больше возможностей он имеет для того, чтобы выполнять их дальше, потому что люди поддерживают его политику.

Читайте такжеБлестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффектаВ парламенте же люди, которые пять тысяч раз изнасиловали регламент – все эти парубии и ириныгеращенки из компании Порошенко - устроили цирк. В день голосования в них внезапно проснулся дух регламента, который они упрямо нарушали в течение последних пяти лет. Они внезапно вспомнили, что необходима рассудительность при принятии столь важного решения.

Но проблема заключается в том, что у Украины было 28 лет для того, чтобы принимать решения, не спеша, с толком и расстановкой голосовать за нужные законопроекты. Этого не произошло, потому что этим тварям плевать на европейскую демократию, на нормы и все остальное. Они хотели под видом права сохранять бесправие, для чего разработали все эти регламенты, соблюдая которые, ничего невозможно изменить, потому что вся суть теневого, "глубинного" украинского государства заключалась в том, чтобы через ширму демократических институтов управлять максимально беспощадно несчастными украинцами и грабить их в угоду своим интересам.

И сейчас этому приходит конец, потому что Зеленский получил инструментарий, который позволяет ему держать всю эту шваль под "колпаком" – если что, будут сажать. И силовая вертикаль, которую сейчас команда Зеленского затачивает под себя, включая изменения в законодательства – она тоже будет работать на решение этой задачи.

Читайте такжеОстанется только один: кто станет главным врагом ЗеленскогоТе, кто занимают позицию "Баба Яга против" и критикует Зеленского, забыли, что еще вчера вы кричали, что нельзя ругать президента воюющей страны. Они хотят сохранить парламентаризм в том виде, который достал украинский народ, потому что до последнего момента все ненавидели Раду и все ее регалменты, за которыми не было ничего, кроме личного обогащения.

Сейчас Украина находится на пороге революционных, необратимых изменений, которые должны увеличить ее жизнеспособность: возможно у Зеленского не все получится из того, что он задумал, но за инициативность и за попытки исполнить свои обещания ему, конечно, большой и жирный лайк.

Депутатская неприкосновенность: что это и что означает ее отмена

3 сентября 2019 года в Украине депутаты девятого созыва Верховной Рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности.

Законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов.

Таким образом, из Конституции Украины были удалены строки 

Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность

 и 

Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы

Важно уточнить, что неприкосновенность теперь необходимо упразднить в законе о статусе народного депутата Украины (статья 27) и в уголовно-процессуальном кодексе (УПК, статья 482). 

Отмена депутатской неприкосновенности означает, что после вступления закона в силу любого парламентария могут привлечь к уголовной ответственности, задержанию и аресту без голосования в стенах Рады, как это было, например, с народным депутатом Надеждой Савченко. 

Стоит отметить, что неприкосновенность могут попытаться вернуть с помощью судебных апелляций в Конституционном суде. Пока что, согласно тексту проекта, иммунитет снимается с 1 января 2020 года. 

Всего за историю Украины лишь два парламентария были лишены депутатской неприкосновенности: в 1994-м иммунитета был лишен Ефим Звягильский, а в 1998-м – Павел Лазаренко.

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