Как Зеленскому преодолеть пропасть, разделившую Украину и Донбасс

После обмена пленными переговоры в "нормандском формате" могут быть активизированы / Reuters

А теперь, когда восторги по поводу возврата наших пленных и заложников слегка схлынули, поговорим о том, что настораживает.

В офисе президента Зеленского и в администрации президента Путина синхронно заговорили об активизации "нормандского формата", который представляет собой встречи глав Украины, России, Германии и Франции. Активные консультации по подготовке встречи подтвердил наш министр Вадим Пристайко, а также "толмач Путина" Дмитрий Песков. Причем, Пристайко отказался раскрывать какие-либо подробности своих консультаций.

Еще раньше Путин заявлял, что встреча в "нормандском формате" имеет смысл только в том случае, если Украина будет готова "выполнять минские договоренности". Имея в виду, что выполнять в кремлевской трактовке: "особый статус Донбасса" с широкими правами автономии, включая свои экономические отношения с Россией и создание собственных правоохранительных органов, амнистия всех боевиков, выборы в Раду с правом вето на внешнеполитические и внутриполитические решения, "ущемляющие интересы Донбасса", и прочие закладки, способные разорвать Украину на части.

Читайте такжеПочему Макрон так заинтересован в мире на ДонбассеИ если Петр Порошенко мог косить, что, мол, Рада его не поддерживает, то у Зеленского такой формальной отмазки нет.

Я периодически захожу на форумы дончан, читаю их рассуждения, смотри их репортажи о происходящих там событиях. Совершенно однозначно, что при Порошенко мы потеряли людей Донбасса. У большинства местных жителей четко сформировалась система координат, заданная российской пропагандой: "националистические боевики Украины напали на мирных жителей Донбасса, чтобы разграбить их дома, изнасиловать их женщин и превратить их в рабов".

Они верят в эту чушь вполне искренне. И люди в возрасте, и особенно, молодежь. Достаточно посмотреть, как они возлагают цветы к жилым домам, пострадавшим при артобстрелах — и не важно, кто эти дома обстрелял, наши или сами боевики. Отторгнутая молодежь Донбасса (а ведь были предложения, как ее перетягивать на свою сторону!) - это неснимаемая вина прошлой власти.

Читайте такжеОживление нормандского формата: у Трампа возложили надежду на ЗеленскогоЯ не уверен, что Владимир Зеленский понимает глубину пропасти между Украиной и нынешним Донбассом, глубину чисто человеческого отторжения, которое не преодолеть быстрее, чем за два поколения. И ВАЗ может надеяться, что "надо просто прекратить стрелять", вернуть поставки товаров, начать восстанавливать разрушенные дома — и все наладится. И поэтому рискнет согласиться на предложения России и Европы в надежде, что все хорошее само победит все плохое...

Увы, но не победит и не наладится.

Чтобы избежать полномасштабной войны, нам необходимо к ней усиленно готовиться. И не иначе. Но обмен пленными не имеет к этому отношения.