Есть ли шансы на окончание войны на Донбассе

В 2021 году относительно мирная фаза войны на Донбассе может закончится

Шансы на окончание войны есть, но очень небольшие. Для этого президент Владимир Зеленский должен решиться пойти на практическую реализацию формулы Штайнмайера, причем быстро, до конца этого года.

Дело в том, что через 3-4 месяца рейтинг Зеленского начнет стремительное снижение. Причины этого:

- неспособность существенно понизить тарифы;

- осознание обществом , что ключевые фигуры из окружения Порошенко уже "договорились" и посадок не будет;

- кризис внутри Слуги народа из-за жесткой позиции США и МВФ в вопросе о Приватбанке;

- начало разложения части депутатов из СН по причине их работы на внешних заказчиков.

Читайте такжеЦена окончания войны на ДонбассеЭти и другие причины приведут к тому , что рейтинг Зеленского к февралю следующего года не будет превышать 30%.

Решиться ли он с таким рейтингом на конфронтацию с радикально настроенной частью общества, которая выступает категорически против формулы Штайнмайера и Минских соглашений и угрожает массовыми протестами и неповиновением? Разумеется, нет. Для этого надо иметь рейтинг не менее 70%, быть лично уверенным в правоте своей позиции и быть готовым проявить политическую волю, проводя свое решение, не заботясь о рейтинге. Ничего этого у Зеленского нет. Просто фигура не того масштаба.

И еще. Запад стал настойчиво посылать сигналы Зеленскому, что преследование Порошенко все больше имеет признаки политического преследования, а не беспристрастного расследования его деятельности. Запад, безусловно, прав, потому что, кроме Порошенко, по его делам необходимо преследовать еще пару десятков людей из его окружения. Но это не делается, что подтверждает политически заказную, а не правовую направленность активности ГБР исключительно против Порошенко. Ну, а раз так, Запад не позволит Зеленскому не только посадить Порошенко, но даже выдавить его из страны.

Читайте такжеСделка по Донбассу: что делать Зеленскому, чтобы избежать бедыА это:

- позволит Порошенко оставаться идейным лидером, вдохновителем, консолидатором и финансистом всех анти-штайнмайеровских сил в Украине;

- покажет обществу, что Зеленский оказался не способен посадить Порошенко. Начнется глубокое разочарование.

Но что будет дальше, когда Европа и Россия осознают, что Зеленский, как и его предшественник, морочит им голову и ни на формулу Штайнмайера, ни на Минские соглашения никогда пойдет ?

Последствия будут приблизительно следующие:

1. Официальная Европа потеряет интерес к Зеленскому.

2. Зеленский начнет политически стремительно сдвигаться вправо, повторяя путь Порошенко.

3. Рейтинг Зеленского будет стремительно падать, так как больших дивидендов на западе Украины он не приобретет, но потеряет поддержку юго-востока Украины.

4. Как следствие падения рейтинга президента фракция Слуги народа разложиться и распадется. Зеленскому придется либо объявить о досрочных выборах, либо стать президентом, который не имеет большинства в ВР.

5. В 2021 году относительно мирная фаза в Донбассе закончится, и особенно, если Дональд Трамп проиграет выборы, активные боевые действия возобновятся, что приведет к сильнейшему политическому и экономическому кризису в Украине.