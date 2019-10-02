Альтернатива России: Для чего Лукашенко едет в гости к Зеленскому

Лукашенко хочет уравновешивания сфер влияния между РФ и Западом

В пятницу, 4 октября, в Украину приедет президент Беларуси Александр Лукашенко, где в Житомире встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Говорить о том, что за разговором двух президентов не будет стоять тень России - не приходится. Потому что, с одной стороны, Беларусь проводит внешнеэкономическую комбинацию и с другой - улучшает отношения с Западом благодаря своей политике, которая отлична от политики РФ.

Беларусь проводит политику уравновешивания сфер влияния. Это значит, если сегодня Россия всячески пытается усилить свое влияние, то Беларусь в это время ищет поддержки в Казахстане, улучшает отношения с США, ЕС. И конечно же, она максимально заинтересована в улучшении отношений с Украиной как со страной-соседом.

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Соответственно, о чем президенты будут говорить? Во-первых, о внешней торговле между государствами. Прежде всего, это логичное продолжение политики, которую проводили лидеры двух государств в течение последних 3-4 лет. А именно - постепенный переход от простой торговли товарами до хоть какого-то сотрудничества по стратегическим направлениям: создания общих предприятий, выхода на другие рынки и т.д.

Потому есть вероятность, что президенты вернутся к обсуждению сразу нескольких стратегических направлений, которые в свое время предлагала украинская сторона и которые начали не очень хорошо внедряться в 2017-2018 годах.

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Во-вторых – об общих предприятиях. Ведь в Украине собирают и белорусские троллейбусы, тракторы, машины для фронта. И для Беларуси важно расширение этой работы, чтобы выходить с этой продукцией не только на украинский рынок, но и на рынки других государств. И может быть полезно и выгодно Украине. Вопрос только в том, готова ли Украина к такому сотрудничеству.

Кроме того, в Украине есть проблемы в энергетической сфере. Мы знаем, что многие блоки АЭС отрабатывают свой ресурс или работают на продленном ресурсе, а Беларусь уже начала экспортировать электроэнергию в Украину. На фоне не лучших отношений с Литвой , Украина может стать одним из рынков, куда РБ может продавать электричество.

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Еще одна часть переговоров – нефтяной шантаж Беларуси со стороны РФ. Беларусь вынуждена искать пути для поставок альтернативы нефти из РФ. Наиболее вероятная – поставка американской нефти через ближние Казахстан и Азербайджан, где добывают нефть американские компании. И здесь есть украинский интерес, так как кратчайший путь поставок в Беларусь пролегает через Украину нефтепроводом Одесса-Броды, который сейчас простаивает и приносит убытки государству.

Кроме того, Украина также заинтересована в поставках качественной недорогой нефти. И тут тоже интересы обоих стран совпадают. Ведь в таком случае у Беларуси фактически появляется шанс слезть с российской нефтяной иглы, которую Россия часто использует как способ давления. И таким образом, Беларусь получает больше пространства для политических маневров.

Игар Тышкевич, эксперт программы Международная и внутренняя политика Украинского института будущего, специально для Главреда