  1. Главная
  3. Мнения

Альтернатива России: Для чего Лукашенко едет в гости к Зеленскому

Игар Тышкевич

эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

2 октября 2019, 06:57

Беларусь ищет поддержки у Запада, а потому улучшает отношения с США, ЕС. И конечно же, с Украиной как со страной-ближайшим соседом.

Лукашенко
Лукашенко хочет уравновешивания сфер влияния между РФ и Западом

В пятницу, 4 октября, в Украину приедет президент Беларуси Александр Лукашенко, где в Житомире встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Говорить о том, что за разговором двух президентов не будет стоять тень России - не приходится. Потому что, с одной стороны, Беларусь проводит внешнеэкономическую комбинацию и с другой - улучшает отношения с Западом благодаря своей политике, которая отлична от политики РФ.

Беларусь проводит политику уравновешивания сфер влияния. Это значит, если сегодня Россия всячески пытается усилить свое влияние, то Беларусь в это время ищет поддержки в Казахстане, улучшает отношения с США, ЕС. И конечно же, она максимально заинтересована в улучшении отношений с Украиной как со страной-соседом. 

Читайте такжеЛукашенко обречен "сидеть на шпагате" между Западом и РоссиейВедь для Беларуси Украина важна как альтернатива российскому рынку и как место, которое может быть альтернативой российскому влиянию.

Соответственно, о чем президенты будут говорить? Во-первых, о внешней торговле между государствами. Прежде всего, это логичное продолжение политики, которую проводили лидеры двух государств в течение последних 3-4 лет. А именно - постепенный переход от простой торговли товарами до хоть какого-то сотрудничества по стратегическим направлениям: создания общих предприятий, выхода на другие рынки и т.д.

Потому есть вероятность, что президенты вернутся к обсуждению сразу нескольких стратегических направлений, которые в свое время предлагала украинская сторона и которые начали не очень хорошо внедряться в 2017-2018 годах.

Читайте такжеПочему встреча Зеленского с Лукашенко лишена всякого смыслаНапример, водный путь Е-40. Это очень важная для Беларуси программа, так как она дает альтернативный выход к морю – с одной стороны, к портам Балтии, а с другой стороны – альтернативу и возможность в некой степени утилизировать российское давление по белорусскому экспорту, который идет через в страны Северной Африки или Азии в российские порты. И если Днепр откроют для водного транспорта, для белорусов это будет важно, причем в Минске это рассматривают как возможность поставлять свои товары речным транспортом. Интерес к этому проявляет и Турция, с которой Беларусь уже подписала рамочное соглашение об участии турецких компаний в строительстве порта около поселка Нижние Жары на границе с Украиной. Потому для Беларуси это очень интересно. А Зеленский сказал, что это направление – одно из приоритетных.

Во-вторых – об общих предприятиях. Ведь в Украине собирают и белорусские троллейбусы, тракторы, машины для фронта. И для Беларуси важно расширение этой работы, чтобы выходить с этой продукцией не только на украинский рынок, но и на рынки других государств. И может быть полезно и выгодно Украине. Вопрос только в том, готова ли Украина к такому сотрудничеству.

Кроме того, в Украине есть проблемы в энергетической сфере. Мы знаем, что многие блоки АЭС отрабатывают свой ресурс или работают на продленном ресурсе, а Беларусь уже начала экспортировать электроэнергию в Украину. На фоне не лучших отношений с Литвой , Украина может стать одним из рынков, куда РБ может продавать электричество.

Читайте такжеКак Лукашенко пытается увернуться от крепких объятий Кремля

Еще одна часть переговоров – нефтяной шантаж Беларуси со стороны РФ. Беларусь вынуждена искать пути для поставок альтернативы нефти из РФ. Наиболее вероятная – поставка американской нефти через ближние Казахстан и Азербайджан, где добывают нефть американские компании. И здесь есть украинский интерес, так как кратчайший путь поставок в Беларусь пролегает через Украину нефтепроводом Одесса-Броды, который сейчас простаивает и приносит убытки государству. 

Кроме того, Украина также заинтересована в поставках качественной недорогой нефти. И тут тоже интересы обоих стран совпадают. Ведь в таком случае у Беларуси фактически появляется шанс слезть с российской нефтяной иглы, которую Россия часто использует как способ давления. И таким образом, Беларусь получает больше пространства для политических маневров.

Игар Тышкевич, эксперт программы Международная и внутренняя политика Украинского института будущего, специально для Главреда

Россия Беларусь Владимир Зеленский Александр Лукашенко Игар Тышкевич Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:57
Альтернатива России: Для чего Лукашенко едет в гости к Зеленскому
06:54
Американский Конгресс одобрил продажу Javelin Украине - СМИ Видео
06:34
Ее дни сочтены: астролог раскрыл, что погубило Анастасию Заворотнюк
06:15
"Главная пися королева": Maruv без белья завела сеть Фото
06:10
Именины Марии 2019: как красиво поздравить Машу Фото
05:55
Асимметричный боб – красивая женская стрижка 2019-2020, которая освежит образ - фото Фото Видео
05:38
Как жить по лунному календарю 2 октября: стрижки, покупки и здоровье
05:19
"Разница с Порошенко огромная": переговорщик рассказал о высоком рейтинге Зеленского в ОРДЛО
04:46
Макияж для карих глаз: секреты, актуальные советы и фото-идеи Фото
04:24
Ни сантиметра в рот: эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса
03:52
С Днем уролога 2019 – открытки и поздравления Фото
03:07
"Крым не наш": в России прошел проукраинский "флешмоб"
02:57
Голая ведущая Танев со звездами украсила обложку мужского журнала Фото Видео
02:29
Звезда Дома-2 отличилась пошлой выходкой с намеком на оральный секс Видео
01:47
Диетолог рассказала, стоит ли голодать, чтобы похудеть
01:01
"Голодные" российские туристы опозорились в Турции. Фото
00:45
Обвели вокруг пальца: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера – эксперт Видео
00:30
Гороскоп октябрь 2019: астролог назвал главные угрозы и шансы
00:10
СМИ узнали о масштабной аварии в центре Киева: раскрыты подробности Фото Видео
00:04
Шатуш – самое модное окрашивание 2019, которое растягивает цвет - фото Фото Видео
00:01
2 октября 2019 – праздник почек и Маш: что делать, чтоб на любовь ответили Видео
01 октября, вторник
23:40
Как испечь рогалик: рецепт простой и очень быстрый Фото
23:33
В Крыму "Гоблин" Аксенов потерял половину работы
23:03
Зеленский "подстебнул" Мендель, опубликовано видео Видео
23:00
Модные стрижки на длинные волосы 2019: главные тренды осени, 33 фото Фото Видео
22:30
Гороскоп на завтра: кому ждать пробуждения "животного", новых проблем и ярких авантюр
22:28
Опасная доверчивость: пара заманивала и насиловала мужчин в сауне ради шантажа
22:20
Новое разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ назвали дату начала Видео
22:15
"Да нас*ать на вас!": Боярский выкинул скандальный фортель
21:53
Шахтер вырвал победу в матче Лиги чемпионов на последней минуте Фото Видео
21:34
Киевстар представил новые тарифы: какие изменения ждут абонентов с 1 октября
21:01
Никогда: Зеленский во всеуслышание ответил на волнующий мир вопрос Видео
20:43
В Беларуси нашли отговорки для отстрочки объединения с РФ
20:30
Выбор матери 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
20:03
Препятствий нет: Зеленский анонсировал встречу "нормандской четверки" Видео
19:39
Зеленский о "формуле Штайнмайера": Выборов под дулом пулеметов не будет Видео
19:13
Зеленский рассказал о прогрессе по Донбассу Видео
19:00
Сенцов подарил Макрону памятный сувенир из российской тюрьмы. Фото
18:53
Купюра 1000 гривен: когда появится в обращении и зачем она нужна Видео
18:40
Зеленский неожиданно созвал брифинг: онлайн-трансляция
18:21
"Позвоните Баканову по поводу этой чертовки": в Сеть слили фото Мендель с лентой Russia Today
18:17
Почти $4 миллиарда: в НБУ похвастались достижениями
18:08
"С ногой в жопе": голый Панин выставил интимные фото с женщиной
18:00
Украина подписала "формулу Штайнмайера" - СМИ
18:00
Модный осенний маникюр градиент: удачные идеи дизайна из Instagram - фото, видео Фото Видео
17:48
Концертный директор продал интервью больной раком Заворотнюк
17:45
"План Б московской орды": Кремль устами Пескова пригрозил Киеву из-за "формулы Штайнмайера" Видео
17:30
Богдан, шепчущий на ушко и Порошенко на карнизе: сеть "взорвали" фотожабы встречи Зеленского и Круза Фото Видео
17:26
В Нидерландах заговорили о причастности Украины к трагедии рейса МН17
17:06
"Алкаш придуривается, от гнойный": Луценко высказался о деле ГБР
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять