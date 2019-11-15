Опасная ловушка: почему Зеленскому нельзя встречаться с Путиным в Казахстане

Зеленскому нельзя принимать предложение Назарбаева / УНИАН

Предложение Нурсултана Назарбаева провести двустороннюю личную встречу Путина и Зеленского в Казахстане - это опасная ловушка.

Мотивация Назарбаева понятна: он хочет усилить свой политический вес в регионе, пытаясь стать медиатором между Украиной и Россией, как в своё время стал между Турцией и РФ после 2015 года.

А вот нам такой формат на сегодня не нужен.

Россия пытается создать альтернативные площадки переговоров, вбрасывая время от времени вот такие предложения президентам встретиться тет-а-тет, без "неудобных" посредников, без европейцев или американцев.

Читайте такжеКто кого завербует: чем закончится встреча Путина и ЗеленскогоСхема очень похожа на то, как с помощью Казахстана РФ сумела маргинализовать "женевский формат" по ситуации в Сирии и заменить его "астанинским", затянув туда региональных игроков, включая Иран и Турцию.

В итоге, сегодня в Женеве обсуждают результаты работы Астаны, и вся повестка "женевского процесса" сформирована по результатам работы про-российского "астанинского формата".

Тут та же история.

В Москве надеются, что Украина примет предложение ради встречи Зеленского и Путина, которая как бы ни к чему не обязывает, чтобы "просто поговорить".

На деле же, учитывая, что у нас пока нет своего плана действий, стратегии реинтеграции Донбасса и внятного понимания, чего мы сами хотим от этой ситуации, такая встреча будет фокусироваться в основном на том, чего хочет Кремль (а у них стратегия есть).

Это опасная ситуация. Принимать это предложение не стоит, ибо это может быть стратегической ошибкой, которая подорвёт "нормандский формат", навяжет нам чужую повестку и создаст альтернативную платформу, которая ещё больше свяжет нам руки по Донбассу.

Как по мне, так лучше развивать наши отношения с Казахстаном как-то отдельно от русских, с тем же проектом по импорту каспийской нефти через Грузию. Да и вообще - Центральная Азия - крайне недооценённый нами регион, заслуживающий больше внимания, чем место встречи с Путиным.