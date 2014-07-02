Як актор Михалков стає публічним адвокатом президента Путіна

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

2 июля 2014, 16:24

Війна з Україною для Росії – це крах Путіна

Росія не готова до ведення повномасштабної війни. Хоча Україна – частина "Русского мира", захищати його "старший брат" не буде. Принаймні поки що. Ті гарячі голови, котрі вимагають почати вторгнення негайно, даремно сподіваються відсидітися в офісах і вдома перед телевізорами, дивлячись на перемоги російської армії в режимі реального часу. Всякий росіянин, котрий вимагає війни з Україною сьогодні, завтра сам змушений буде взяти автомат у руки та залізти в окоп. До того ж військо не переоснащене, а воєнні дії посадять Російську Федерацію на голодну пайку.

Це каже не український політик чи громадський активіст. Подібні висновки робить не західний експерт. І тим більше озвучує такі думки не російський ліберал. Слова про недоцільність війни з Україною через неготовність до неї Росії на всіх рівнях, від влади до суспільства, належать відомому акторові, режисерові, культурному й суспільно-політичному діячеві Микиті Сергійовичу Михалкову.

Вже четвертий рік син автора Гімну СРСР, котрий є основою для нинішнього російського славленя, веде відеоблог на створеному власноруч "Бесогон TV". Хто не знає: Бісогон – це сам Михалков. Тому що його ім'я, Микита, відсилає, виявляється, до святого мученика Нікіти, сина римського імператора Максиміліана, замученого батьком за християнську віру. Сидячи в казематі, Нікіта задушив біса своїми кайданами, аби той не спокушав його. Після цього подвигу був канонізований на Русі, і саме цим святим Михалков озброївся, аби, образно кажучи, ганяти бісів.

Черговий відеоблог на своєму "Бісогон TV" Микита Сергійович озвучив в ефірі пропагандистського каналу "Росія 24" 1 липня, в день, коли Президент України Петро Порошенко своїм наказом поновив АТО на Донбасі. Почавши зі згадки про образу голови російської держави в прямому ефірі (очевидно, йдеться про не раз трансльовану цитату тоді ще в.о. голови МЗС України Андрія Дещиці), колись хороший режисер і досі – чудовий актор Михалков чітко пояснив, чому імперія, тобто – Росія, не завдає удару у відповідь.

Хоча по-справедливості давно б мусила придушити "бандерівській" бунт, захищаючи "Русский мир" у всьому світі. Опускаючи подробиці цього 16-хвилинного монологу, скажемо головний висновок: Путін не починає війни, бо це – провокація.

Одразу уточнення. "Провокацією" актор Михалков називає не дії Росії проти України на Донбасі. Виявляється, навпаки: це Росію провокує весь світ. Конкретніше – Америка, котра хоче втягти Російську Федерацію в війну, налаштувавши проти РФ та особисто Путіна весь цивілізований світ. Звісно, воюючи проти всіх, Росія програє. Бо влада, знову ж таки, в особі Путіна, буде скомпрометована.

Значить, російський народ, переживши на свою голову величезний національний підйом, відчує себе ошуканим. Його – як і в Україні, на Майдані, за американським сценарієм, – нацькують на законну владу. Тим самим знищивши Росію як державу. Адже для російської державності влада – це все, бо вона від Бога. Про це, до речі, сам Микита Михалков писав ще 2010 року в своєму "Маніфесті освіченого консерватизму". Отже, дозволивши спровокувати себе на відкриту війну в Україні, Росія в короткій перспективі зникне як суб'єкт геополітики. Й буде в той чи інший спосіб окупована США при покірному мовчанні Європи.

Словом, для США виманити Росію на поле битви з Україною – те ж саме, чим для України стала відмова Віктора Януковича підписувати угоду про Асоціацію з ЄС у жовтні минулого року. Тобто, створення передумов для народного бунту й стрімкої зміни влади. Фактично війна з Україною для Росії – це крах Путіна, який йому давно та в різних формах пророчать численні аналітики.

Ось чому для збереження власної держави РФ не буде воювати в Україні, рятуючи "Русский мир".

Якщо взяти до уваги, що Михалков – палкий прихильник Путіна, один із його особистих друзів та навіть частина явища, котре називають "колективний Путін", стає зрозумілим: вустами відомого та впливового російського актора говорить російський президент. Аби отримати більший кредит довіри в лібералів, котрі, поза сумнівом, теж почують його, Михалков кількома днями раніше публічно звернувся до Путіна з проханням звільнити українського режисера Олега Сенцова, якому в Росії загрожує до 20 років в'язниці. Це не прозріння – це гра, один із варіантів реаліті-шоу. Мета якого – забезпечити Путіну алібі у очах вірного йому населення Росії. Заодно – перед усім світом. Мовляв, Путін розгадав хитрий замисел, тому не дозволить себе спровокувати.

Вірність цих оцінок згаданого виступу Михалкова підтверджує деталь, на яку мало хто зверне увагу. Вона буде помітна під час другого, а то й третього перегляду відеоблогу. Річ у тім, що Михалков, говорячи про неготовність Росії до війни в усіх аспектах, каже теж не від себе. Він читає з папірця, ніби цитуючи відомого російського політолога та письменника Миколу Старикова. Це він, а не Михалков зробив згадані висновки. Микита Сергійович лише згоден з ними.

На виході пропонується варіант російської "матрьошки": один прибічник "Русского мира" цитує іншого прибічника "Русского мира", котрий, своєю чергою, теж посилається на зроблені кимось іншим висновки. А все для того, щоб у тій чи іншій формі зашифрувати персону істинного автора таких думок. Михалков пояснює спосіб, у який Путін збирається постати перед росіянами мудрим політиком, котрий не бажає втягнути Росію в міжнародну провокацію. Насправді російський президент програв та грамотно відступає. А Михалков йому в допомогу.

 

Андрій Кокотюха

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