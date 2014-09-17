Как по-настоящему "услышать Донбасс"

Несмотря на целую волну негодования, которая уже поднимается в связи с появившимся в Сети законопроектом Петра Порошенко об особом статусе занятых боевиками и российскими военными территорий Донбасса, такая однозначная реакция, как по мне несправедлива. Именно мир для Донецка, Луганска, Горловки и других городов, истерзанных заразившей часть нашей страны российской заразой, сейчас – самая главная цель.

Конечно, в своей оценке я весьма субъективен, ведь речь идет о регионе, где находятся мои родные и знакомые. Вот только спорить со мной, уверен, имеет право лишь тот, над чьим родительским домом сейчас летают снаряды. Правда, есть и вторая сторона медали – в достижении мира нужно постараться не пойти на поводу у вооруженных бандитов, которые удерживают часть Донецкой и Луганской областей. И у оставшихся еще безумцев, которые, несмотря на все ужасы и горе войны, все еще хотят, чтобы кто-то мифический "услышал Донбасс".

Услышать его, на самом деле, можно. Как и Одессу, Львов, Днепропетровск, любой другой регион и город. Более того, я совершенно искренне аплодирую Петру Порошенко за его желание принести в Украину мир. И так же искренне считаю, что те, кто кричит, что войну нужно вести до победного конца (что, в общем, правильно), и любой ценой (а здесь вот совсем неправильно, аморально как-то), на данный момент ошибаются. А еще хочу, чтобы совсем замолчали умники, которые не хотят "кормить Донбасс". Они ведь забывают – на востоке страны живут тоже украинцы и тоже люди. И террористы то себе средства на пропитание найдут, а вот что делать с голодными стариками, которые уже несколько месяцев не имеют никаких средств к существованию, с матерями, с бюджетниками, с людьми, которым бомбами дома развалило? Прежде, чем разводить непримиримую риторику, подумайте о таких людях. И вспомните украинцев, крымских татар, да и русских, не желающих жить под властью путинского режима в Крыму. Много мы для них сделали? Как государство и как граждане? Намного меньше, чем было разговоров о том, как плохо, что Крым потеряли…

Но, все же, о мире. Его не будет, несмотря на все благие намерения, если не определить путей решения нескольких проблем. Первая и одна из важнейших – куда с Донбасса денется толпа боевиков?

Нет, конечно, теоретически возможно, что кто-то с кем-то договорится, и террористы возьмут и махом сдадут оружие. Путин им, может быть, скажет, еще кто. Но на практике я на данный момент не вижу ответа на один вопрос. С чего бы вдруг условный донецкий маргинал, который "круто поднялся" на войне, получил оружие, уже несколько месяцев грабит, убивает и на том богатеет, сложил оружие? Ему же сейчас не просто легко и привольно грабить, чем подавляющее большинство представителей всех этих ДНР и ЛНР занимаются, ему еще оружие подбрасывают все тяжелее, лучше и новее. И российские солдаты на подмогу пришли, когда сильно уж начали теснить этого бандита силы АТО. Так зачем ему мир? Совершенно не нужен.

И пока он и ему подобные на Донбассе ведут себя так, как сейчас, ничего хорошего с ними не выйдет. Вон, даже перемирие как-то не очень получается.

Второй важный вопрос. Я, например, сейчас не могу поехать на Родину в связи с высокой вероятностью оказаться где-нибудь в подвале в заложниках у банды "ополченцев". И дело не только в том, что я – журналист, который очень не любит пресловутый "русский мир" в его путинской версии. Угроза исходит от элементарной киевской прописки в паспорте. Но не поехать – то такое, пережить вполне можно. А вот что делать множеству активистов, журналистов, предпринимателей, да просто людей, которые покинули Донбасс из-за угрозы гонений со стороны террористов? Смогут ли они вернуться, например, в Донецк, когда он получит тот самый "особый статус"? И почему нужно "услышать" какого-нибудь борца за русский язык, который этого языка не знает, но раздобыл автомат и стал "борцом" за свои мифические права, и не услышать того, кто пытался как-то бороться с пророссийским злом на его земле, но был вынужден ее покинуть, ибо силы оказались неравны? Вопрос, без решения которого на Донбассе в ближайшем обозримом будущем ничего хорошего не выйдет, уверен.

Наконец, непраздный вопрос номер три. Как преодолеть выпрыгивающий то там, то здесь в Украине "сепаратизм наоборот"? Имею в виду уже упомянутые выше призывы чуть ли не избавиться от Донбасса, чтобы он не "мешал жить" другой Украине. Они ведь зачастую не менее вредны, чем реальный сепаратизм. И не обдумывать эту проблему сейчас, к сожалению, нельзя. Слишком многие забывают, что Донбасс – не просто Украина. Это – земля, за которую пролили кровь настоящие Герои, и с этим фактом не считаться нельзя. Как и с тем, что соотечественникам, оказавшимся в беде, нужно помогать. Тем самым старикам, которым пенсии не платят, например.

Вопросов, в действительности, много. Как и опасений насчет того, что Донбасс на долгие годы превратится в источник проблем и постоянную военную угрозу для Украины. Чтобы хотя бы бороться с этим, нужно решить много проблем. В частности, и те, которые указаны выше – одни из самых, на мой взгляд, наболевших.

Ну а я продолжаю верить не только в мир, но и в то, что будут, все же, решения, которые превратят Донбасс в настоящий украинский регион, независимо от языка общения. Важно, чтобы Россия и ее банды не помешали, но и от нас самих многое зависит.