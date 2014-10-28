ХАМАС на Донбассе, или Как Кремль повторяет ошибку Египта

После террористических актов на территории Синайского полуострова египетская армия приняла решение о полном закрытии границы с сектором Газа. Буферная зона, создаваемая египтянами, должна достичь от полутора до трех километров в ширину и 14 километров в длину. По сути, Египет возводит на границе с сектором Газа укрепления, которые вполне можно сравнить с израильским разделительным барьером на границах с Западным берегом реки Иордан. Сейчас уже мало кто помнит, что впервые о стене в Израиле заговорили более 20 лет назад – и одним из первых был тогдашний премьер Ицхак Рабин, потребовавший в ответ на палестинские террористические акты "отделить Газу от Тель-Авива". Сейчас Газу от Египта отделяет новый глава государства генерал ас-Сиси.

Израильский разделительный барьер неоднократно подвергался острой критике – и прежде всего в арабских странах. О египетской "стене" будут говорить исключительно как о мере безопасности. При этом мало кто вспомнит, что если бы не упрямое стремление арабских стран – и Египта в том числе – использовать радикальные палестинские организации с целью давления на Израиль и Соединенные Штаты, сейчас в Каире не должны были бы думать о борьбе с "чужим" террором – благо, своего предостаточно.

Египет десятилетиями делал вид, что не замечает палестинских террористов в Газе и прорытых ими туннелей на египетскую территорию, ставших настоящими оазисами контрабанды и нелегальной доставки оружия в сектор. Египетские спецслужбы – и при Садате, и при Мубараке, и в наши дни – предпочитали контролировать палестинских террористов и выступать в роли посредников между ними и Израилем. Очевидно, что это усиливало роль Каира в регионе, хотя явно не содействовало усилению безопасности Израиля: игра в посредника требовала постоянно держать еврейское государство под прицелом ХАМАСа и других террористических группировок по простому правилу: нет террора – нет посредничества.

Парадоксально, что строительство египетской "стены" на границе с сектором Газа происходит на фоне обсуждения проекта другой стены – на границе России и Украины. При этом защитные сооружения появляются и между Украиной и оккупированным Крымом – и, думаю, не могут не появиться между Украиной и контролируемыми сегодня бандформированиями и российскими военными районами Донбасса. Кремль может считать, что все это ему только на руку: помогая боевикам усилиться и легитимизироваться, он, таким образом, превращается в своеобразного посредника между Украиной и придуманными на Лубянке "народными республиками" – не случайно же глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил боевиков ЛНР и ДНР с ХАМАСом.

Россия почему-то уверена, что у нее получится роль Египта постсоветского пространства – хотя она могла бы учитывать, что происходит с самим Египтом. Режим Путина с точки зрения своей коррумпированности, неэффективности и неспособности к развитию слишком сильно напоминает режим Мубарака – с той только разницей, что свергнутый египетский президент действительно был сильным политиком. Но кто бы там ни был сильным или слабым, судьба таких режимов предрешена самой сутью их развития: не "русская весна" – только настоящая, а не организованная Сурковым – так дворцовый переворот. И вот тогда-то окажется, что осмелевшие боевики из ДНР и ЛНР не прочь поживиться в самой России.

У меня нет практически никаких сомнений, что если оккупация Донбасса продолжится, уже через недолгое время я напишу о рейде боевиков на Ростов и защитном рве, который соорудит Россия между собой и оккупированными районами Донбасса.