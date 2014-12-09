Клоака шулерства, или Почему Лукашенко не советуется с Путиным

Виталий Портников

Публицист, журналист

9 декабря 2014, 16:04

Россия ввела продуктовые антисанкции, Беларусь – поставила таможню

Убедившись, что раздраженная реакция по поводу запрета транзита предназначенных для Казахстана грузов через территорию Беларуси и проблем поставок белорусских товаров в саму Россию не воспринимается в Кремле всерьез, президент Беларуси Александр Лукашенко перешел от слов к делу. За три недели до появления Евразийского экономического союза, на границе между Россией и Беларусью вновь появилась самая настоящая таможня – символ краха постсоветских интеграционных проектов. Примечательно, что этот крах начался именно с Беларуси – той самой страны, с которой Россия пошла на самые тесные отношения, создание союзного государства и прочие декорации доверия. С той самой страны, нереформированная экономика которой все эти годы жила за счет российских налогоплательщиков  и всевозможных торговых преференций, которыми Москва расплачивалась за лояльность Лукашенко. Однако в условиях ухудшающегося с каждым днем экономического положения России и грубых ошибок, допускаемых Владимиром Путиным в международной политике, Лукашенко решил, что может позволить себе все, что угодно – вплоть до отделения.

Понятно, что таможня на границе России и Беларуси может оказаться такой же декорацией, как и сама российско-белорусская интеграция. Лукашенко не будет рисковать полным разрывом отношений с Москвой. Его экономика все еще целиком зависит от российских выплат. В самой стране находятся российские военные, готовые в любой момент превратиться в "вежливых человечков" и заменить переставший быть лояльным режим на очередных московских марионеток. Белорусское общество – в анабиозе и вряд ли станет сопротивляться оккупации, тем более красиво оформленной. Лукашенко все это прекрасно понимает и рассчитывает не столько на настоящую таможню, сколько на новые переговоры с Москвой, новые уступки и новые гарантии – сейчас это действительно важно, потому что России с каждым днем все труднее и труднее его содержать.

И, тем не менее, сам по себе шаг белорусского правителя трудно признать неудачным. Лукашенко одним ударом разрушил интеграционную декорацию и продемонстрировал, чего на самом деле стоят его объятия с Путиным и Назарбаевым. Сам факт появления таможни – прекрасная иллюстрация того, что никакой общей экономики на постсоветском пространстве нет и не предвидится. Потому что когда общая экономика есть, таможня – как перекрытие крана, по которому течет общая для всех участников рынка вода. И перед тем, как ее вводить, проходят переговоры, согласовываются позиции, находится правильное решение. До, а не после возобновления работы таможни.

Путин, даже не подумав поговорить с Лукашенко и Назарбаевым, ввел продуктовые антисанкции против западных стран, поставив, таким образом, партнеров в непростую ситуацию – либо поддержать Россию, продемонстрировав полное отсутствие самоуважения и суверенитета, либо продолжать поставки как ни в чем не бывало и даже зарабатывать на реэкспорте – но при этом нарваться на российский гнев. Лукашенко, даже не подумав проинформировать Назарбаева и Путина, ввел таможню на границе Беларуси. Что устроит завтра партнерам Назарбаев?

Вот от какой клоаки неуважения и шулерства мы убереглись. 

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Россия Путин Назарбаев Лукашенко Портников Виталий Портников колонка Казахстан авторская колонка таможня
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