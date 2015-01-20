Путин и санкции Запада против России: почему не сдается бесславный "Варяг"

Виталий Портников

Публицист, журналист

20 января 2015, 13:33

С точки зрения Путина "честнее" утопить судно, чем начать разумный политический диалог и переоценку собственных действий.

После заседания Совета Евросоюза Федерика Могерини заявила о неизменности позиции всех стран ЕС относительно сохранения санкционного режима против России. В Москве на это заявление даже не отреагировали. Казалось бы, до пересмотра санкций осталось всего два месяца. Каждый день приносит новые неприятные сюрпризы российской экономике. Прогнозы ее дальнейшего развития ухудшаются так стремительно, что скоро крах заметит не только последний убаюканный Киселевым российский телезритель, но и сам Владимир Путин. Почему же Россия не предпринимает ничего, чтобы хотя бы  смягчить санкции? Ведь в сложившихся условиях это открыло бы для крупнейших российских фирм возможности кредитования, столь важные для выплаты огромных долгов?

На Западе искренне недоумевают, не понимая российской логики. Даже если согласиться с тем, что Путин ввязался в украинские авантюры для усиления собственного влияния, то сейчас самое время подумать о собственном спасении. Ведь если не спастись, потерять власть и развалить государство – то и влияния никакого не будет.

Но это если не воспринимать страну как осажденную крепость, как крейсер "Варяг", окруженный неприятелем и не собирающийся сдаваться врагу. Путин воспринимает Россию именно таким образом. Ему можно все, потому что он всегда прав. Все остальные – заговорщики и подлецы. Санкции после Крыма – заговор. Санкции после Донбасса – заговор. Санкции после "Боинга" - заговор. Снижение цен на нефть – заговор. Падение рубля – заговор. Какие уступки? Начнешь уступать и вовсе задавят! И Крым отберут, который наш! Врагу не сдается наш гордый "Варяг".

Поэтому с путинской точки зрения гораздо честнее утопить судно, чем начать разумный политический диалог и переоценку собственных действий. И что самое страшное – в такой позиции российский президент может быть поддержан многими своими соотечественниками. Даром что ли трудилась неутомимая пропаганда, даром что ли рассказывала она про фашистов и убийц? И кому уступать, скажите мне? Фашистам? Американским оккупантам? Обаме? Бандеровцам? Еврейскому заговору? Нет, лучше уж утонуть вместе со всем кораблем и замечательным капитаном.

Поэтому те, кто ожидает сегодня от России здравомыслия и уступок, заблуждаются. Возможно, на новом этапе своей истории – уже без Путина и с масштабным кризисом – российское общество дозреет до понимания необходимости перемен, прежде всего нравственных.

Но, боюсь, к тому времени "Варяг" уже будет потоплен.

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Россия санкции Европа Запад Портников Виталий Портников колонка авторская колонка Могерини
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