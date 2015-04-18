Уж "классико" близится, или Почему "Шахтер" сделал информационный залп по "Динамо"?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
18 апреля 2015, 21:08

Некоторые тенденциозные СМИ получат работу на долгое время.

"Черная рожа — эмблема фазенды, красная рожа — эмблема аренды" — пример юмора эпохи перестройки, когда на одной шестой части суши еще не шли в общемировом фарватере псевдоборьбы с расизмом, но уже начали показывать бразильские телесериалы и устанавливать капиталистические отношения. Термин "аренда" вполне себе футбольный. Клубы, нуждающиеся в услугах того или иного игрока, но не имеющие возможности (или желания) выкупать его контракт, вполне могут взять такого футболиста в аренду на определенное время. Соответственно, клуб, обладающий правами на кудесника мяча, но не видящий его в основе, может, сдавая игрока в аренду, заработать копейку-другую.

В украинском футболе институт аренды работает весьма активно. Донецкий "Шахтер" обкатывает свою молодежь в других командах своего региона (хотя по нынешним временам привязка к Донбассу весьма условна) — "Ильичевец", "Заря", "Олимпик". "Динамо" помогает футболистами "Говерле", иногда "Днепру" (как правило, с последующим выкупом днепропетровцами приглянувшегося им киевлянина), "Металлисту" (выкуп также нередок). Финансовая выгода в таких вопросах удачно сочетается с игровой выгодой для самих футболистов и клубов, за которые играют арендованные.

В канун четвертьфинального матча Лиги Европы "Динамо" — "Фиорентина" (аккурат за несколько часов до стартового свистка) из лагеря донецкого "Шахтера" прозвучало решительное заявление о запрете ряду арендованных у дончан игроков "Зари" играть против "горняков" в предстоящем донбасском дерби. "Шахтер" не был бы "Шахтером", если бы при этом не последовал выпад в адрес киевского "Динамо". Укол извечных оппонентов заключался в том, что, дескать, киевляне являются первопроходцами на ниве запрета арендованным игрокам играть против клуба-правообладателя (кстати, о том, что именно динамовцы придумали включать в договор аренды невозможность футболиста играть против клуба-правообладателя, уже в течение длительного времени твердили подконтрольные донецкой стороне медиа). И вообще, пускай, мол, украинская футбольная власть унифицирует этот вопрос, официально запретив или разрешив арендованным игрокам выходить на поле против клуба, отдавшего их в аренду.

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, в частности, заявил: "21 сентября мы проводили матч с "Зарей", перед этим клуб обратился к нам, чтобы мы позволили нашим арендованным футболистам сыграть с "Шахтером". Мы согласились, игроки вышли на поле, и мы уступили в той встрече. Потом почти через месяц состоялся матч "Говерла" — "Динамо", где киевляне запретили играть за ужгородцев восьмерым своим футболистам. В итоге мы со своей правдивостью, честностью и принципами на втором месте, а "Динамо" — на первом. Мы показали пример, которому "Динамо" не последовало. ФФУ стоит задуматься о том, чтобы для всех были одинаковые правила игры. Должен быть фэйр-плей, которого сегодня, к сожалению, нет. Должны быть единые правила относительно арендных договоров".

Что сказать? Российский телекомментатор Алексей Андронов некогда произнес многозначительную фразу: "Шахтер" и фэйр-плей — разные понятия". В играх с сателлитными клубами, где, по сути, результат матча предрешен, использование или неиспользование арендованных футболистов не столь важно. Какие матчи я имею в виду, вы, думаю, понимаете. Зато это — хороший повод для сотрясания воздуха и многократного повторения слова "фэйр-плей", а также названия клуба-соперника. Сейчас времена слегка изменились, и уже не все клубы-земляки играют с "Шахтером" в открытый футбол (назовем это так), иные, выстроив эшелонированную оборону (единственно правильная тактика игры против команды, игроки которой индивидуально ощутимо сильнее), искренне стремятся добиться положительного результата.

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Ответ киевлян на выпады оппонентов не заставил себя долго ждать. Вице-президент киевского клуба Алексей Семененко подчеркнул, что именно "Заря" платит зарплату арендованным у "Шахтера" футболистам, тогда как "Динамо" самостоятельно осуществляет зарплатные выплаты отданным в аренду "Говерле" игрокам. Разница налицо. Действительно, если игрок, получающий зарплату в клубе, которому он принадлежит, будет против него играть, то тогда возникнет такое поле для всевозможных спекуляций, что некоторые тенденциозные СМИ будут обеспечены работой на долгое время.

Стоит ли унифицировать запрет арендованным футболистам играть против клуба-правообладателя? В таких вопросах являюсь последовательным сторонником унификации нашей нормативной базы с мировой. Коль скоро в мировом футболе такой унификации нет, то и нам она не нужна. Каждая аренда, равно как и каждый арендный договор — это отдельная история. Договаривающиеся стороны вольны прописать в договоре разные условия, удовлетворяющие оба клуба, или вписать пункт, по которому вопрос участия или неучастия арендованного игрока в матче против клуба-правообладателя будет решаться непосредственно перед игрой.

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Может быть, в конце концов, некое джентльменское соглашение, пусть это и звучит как-то несовременно. Целесообразно ли ограничение общего количества арендованных игроков на поле или в клубе? Опять же: раз такой нормы в мире нет, то и нам она не нужна. Другое дело, что масса арендованных игроков (скажем, три четверти основы) может превратиться в своеобразную "пятую колонну", отстаивающую не интересы клуба, в футболках которого они выходят на поле, а интересы клуба, которому принадлежат. Но здесь очень сложно найти механизм правового регулирования. Вопрос стоит, скорее, в моральной плоскости (снова ловлю себя на несовременной риторике) и в плоскости отношения со своими болельщиками. Впрочем, для клубов-кочевников вопрос отношений с фанами стоит не очень остро. К сожалению.

В любом случае, пикировка между представителями горняцкого и динамовского клубов свидетельствует о том, что близится всеукраинское "классико". "Шахтер", по своему обыкновению, начал подготовку к нему загодя с помощью информационных залпов в сторону конкурента. Очевидно, в стане оранжево-черных посчитали, что залп будет действеннее, если произвести его в день важного евроматча киевлян.

Как бы то ни было, интерес к "классико" эта пикировка явно подогреет, даром что оно пройдет на нейтральном поле. Думаю, в тот день на "Львов Арене" будет негде упасть не то что яблоку, а даже помидору черри!

Алексей Рыжков

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