Футбольные шахматы во Львове, или Почему "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью?

Нули на табло "Арены Львов", горевшие по окончании матча "Шахтера" и "Динамо", — это как оценка мастерству голкиперов Андрея Пятова и Александра Шовковского, так и признак хорошей организации игры обеих команд.

Прошедшее "классико" напоминало шахматную партию, где шахматисты позиционного стиля зорко следили за атакующими потугами друг друга, при необходимости гася в зародыше наступательные акции оппонентов.

"Шахтер", можно сказать, играл белыми. Ему следовало сокращать разрыв с лидером, ему необходимо было идти в атаку, ему кровь из носу нужно было побеждать. Но, как показала игра, варианты для взлома организованной обороны киевлян появлялись только тогда, когда принимался чудить сыгравший далеко не лучший свой матч Сергей Рыбалка. Дважды подарив мяч соперникам, опорник "Динамо" создал две опаснейших ситуации у своих ворот, но дончане не смогли воспользоваться этими шансами.

"Моменты "Динамо" (промах Кравца в дебюте, неточный удар Ленса сразу после перерыва, выстрел Ярмоленко с правой ноги — очень редкое явление для Андрея — в штангу и прицельный удар Мбокани в эндшпиле) были весьма опасны, но немногочисленны. Угловыми киевляне в тот вечер пренебрегли. Думаю, что этот матч так и останется единственным для "Динамо" в чемпионате страны, в котором гранд украинского футбола не подал ни одного корнера!

Равенство сил подтвердила и статистика: оппоненты нанесли по воротам друг друга по 8 ударов, горняки, правда, были чуть точнее: попали в створ 5 раз, тогда как киевляне трижды. Пенальти за якобы игру рукой Рыбалки? Это тот случай, когда мяч нашел руку после рикошета от ноги самого вероятного нарушителя.

Рекомендации для Фемиды в таких случаях — пенальти не назначать. Хотя Мирча Луческу после матча не преминул пожаловаться на несправедливость решения арбитра, не назначившего 11-метровый за это прегрешение. Можно понять наставника, сетующего на судейство в том случае, если матч закончился с нежелательным для твоей команды счетом.

Тем более, ничего нового к характеру Мирчи Луческу подобные эскапады на послематчевой пресс-конференции не добавили. А вот сетования на то, что против его команды болел весь стадион, по меньшей мере, смешны. Неужели Мирча Луческу не понимает, в чем причина того, что львовяне в массе своей поддерживают "Динамо" в украинском "классико"? Может быть, штаб горняков начнет что-то делать для того, чтобы завоевать уважение патриотического населения края?

Прошла эпоха громких восклицаний: "Золотые медали у нас украли!" Любая фальшь, имитация, попытка завязать квазиконструктивный диалог тонко ощущаются людьми, умеющими думать. В Галицком крае, похоронившем немало своих сыновей из-за войны на Донбассе, отдают себе отчет в том, кто способствовал подогреванию центробежных тенденций на Востоке Украины. Поэтому и симпатии, и антипатии местной публики объяснимы.

А в украинском "классико" (его точное определение нашел наставник динамовцев Сергей Ребров — "игра даже не за 6 очков, а за чемпионство") все было, как всегда: изобилие пиротехники, из-за которой даже пришлось на пару минут прервать матч во втором тайме; апелляции к арбитру и неоднократные разборки стенка на стенку, яростные споры на футбольном поле, лободавление (своеобразный психологический сюрпляс, когда оппоненты, соприкоснувшись лбами, давят друга "интеллектом"), подлые удары исподтишка, а затем… братание, объятия и обмен футболками.

Стороннему наблюдателю игра могла показаться пресной, но оставаться в стороне, когда играется "классико", в нашей стране как-то не принято. Практически у каждого болельщика в таких ривалах есть свои симпатии и антипатии.

Очень понравилось, что по окончании матча болельщики "Динамо" и "Шахтера" затеяли перекличку: "Ки-ев — До-нецк!", в который раз продемонстрировав верность идее единства страны. Всë лучше, чем заводские гудки! А интрига в чемпионате страны еще, конечно, жива.

"Динамо" оторвалось на пять очков от "Шахтера" и на шесть от "Днепра". Те, кто рассчитывал на возвращение интриги в борьбе за чемпионство после "классико" (а этому бы поспособствовала победа оранжево-черных), разочарованы. Интригу усмирили ничейными веригами. Хотя говорить о том, что чемпионский титул определенно достанется столичным футболистам, пока преждевременно. Для интриги еще может найтись свой врачеватель.