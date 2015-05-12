Кукиз для польской власти

Результаты первого тура президентских выборов в Польше стали холодным душем для власти. Еще несколько месяцев назад казалось, что второго тура вообще не будет, что действующий глава государства Бронислав Коморовский с легкостью обойдет конкурентов. Его главный соперник на прошлых выборах, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский даже не стал на этот раз баллотироваться, правые выдвинули своим кандидатом депутата Европейского парламента Анджея Дуду. И вот этот не самый известный широкой общественности до начала предвыборной кампании политик обходит действующего президента на процент и становится победителем!

Но интересен даже не так результат Дуды, как третье место, завоеванное популярным рок-исполнителем и общественным активистом Павелом Кукизом. Кукиз, которому даже сторонники указывали на отсутствие у него "политической машины", способной привести к успеху на выборах, получил более 20 процентов голосов — для новичка в политике это великолепный результат. И тут стоит задуматься, откуда такая популярность?

Во время февральского пребывания в Варшаве я приобрел номер еженедельника правых интеллектуалов Do Rzeczy — меня привлекла размещенная на обложке фотография лидера французского Национального фронта Марин Ле Пен. Было просто интересно, что же парижская подруга Путина говорит полякам. Вчера я неожиданно заметил материал, который по понятным причинам не бросился мне в глаза несколько месяцев назад. Рядом с беседой с Ле Пен было размещено интервью с Кукизом, посвященное началу его предвыборной кампании. Интервью с броским заголовком "Люди не хотят этих политиков и этой системы".

То же самое, между прочим, я прочитал в интервью с Ле Пен.

Когда президент Коморовский говорит, что итоги первого тура выборов сигнал для всей польской власти, с ним трудно не согласиться. Если в голосовании за Дуду преобладает поддержка традиционного электората его партии, то голосование за Кукиза — это уже протест в чистом виде. Многие поляки уверены, что система "забронзовела", стала герметичной и ее нужно взорвать. И в такой ситуации обязательно находится кто-то, кто пользуется этими настроениями.

Простой пример. Среди основных лозунгов Кукиза — необходимость отказа от выборов по партийным спискам и переход к избранию депутатов парламента по мажоритарной системе. Политик уверен, что именно это поможет уничтожить клановость польской политической системы. В эти же дни другой политик, ратующий за уничтожение клановости в системе — лидер британской Партии независимости Найджел Фарадж — призывает соотечественников отказаться от мажоритарной системы и перейти к выборам по партийным спискам. Кукиз уверен, что если бы были выборы по мажоритарке, традиционным партиям пришлось бы потесниться. И он прав — вряд ли 20 процентов, которые он получил на президентских выборах, легко будет конвертировать в успех новой партии на выборах в сейме.

Фарадж напоминает, что его партия получила огромное количество голосов избирателей — но только одно депутатское место, так как ее кандидаты проиграли в своих округах. Вместе с тем у Партии независимости с ее одним мандатом намного больше сторонников, чем у Шотландской национальной партии, которая провела в палату общин 56 избранников. Несправедливо? Очевидно. Идеальных политических систем вообще не бывает. Идеальной экономики тоже. Вопрос спекуляции на неидеальном — это даже не вопрос общественных настроений. Это проблема чистоплотности политиков.

Но в переходный период мало кто думает о гигиене. И если уж поляки, которым удалось куда с меньшими потерями, чем другим странам ЕС, преодолеть экономические проблемы, готовы голосовать не за то, что может быть реальностью, а за то, что им просто нравится слышать, то какие проблемы подстерегают нас? Размеры "кукиза", который украинский избиратель покажет власти, я боюсь себе даже представить.

Виталий Портников