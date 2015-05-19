Спецназ ГРУ — пираты ХХI века, или Зачем Путин погружает мир в новое Средневековье?

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 мая 2015, 15:49

Путин командует тонущим пиратским кораблем, в обшивке которого появились первые пробоины.

По сообщениям пресс-службы украинского Генштаба, военнослужащие 3-й бригады спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ в срочном порядке покидают Брянку Луганской области. Это стремительное бегство "освободителей" связано с задержанием двух российских диверсантов, которые не стали скрывать своей принадлежности к родной армии. Само российское руководство привычно путается в показаниях. Если в первые часы после обнародования факта о пленении диверсантов их немедленно назвали военнослужащими ЛНР, то к окончанию суток пленения в дело вмешалось уже министерство обороны РФ, потребовавшее освобождения "бывших" военных. И понятно почему —задержанных узнали и в министерство стали обращаться их родственники, друзья, представители ветеранских организаций. Просто так проигнорировать все это нельзя даже в России с ее демонстративным презрением к гражданским правам и маргинализировавшимся обществом. Но по мере обнародования российской реакции становится ясно, кем же на самом деле являются засланные на Донбасс военнослужащие соседней страны. Это — пираты.

Только в увлекательных авантюрных романах пираты — это безбашенные морские разбойники, йо-хо-хо и бутылка рома, сорвиголовы, пустившиеся в опасное плавание на свой страх и риск. Конечно, страха и риска было немало. Но пиратские флотилии нередко использовались морскими державами в случаях, когда они не хотели идти на прямой конфликт с потенциальным противником, но стремились ослабить его экономический и военный потенциал. При этом прямого повода отвечать на пиратское нападение ударом по "настоящему" флоту враждебной страны как бы и не было — зато можно было прибегнуть к услугам собственных пиратов. И у многих командиров разбойничьих кораблей, этих самых йо-хо-хо, хранился в дальнем ящике капитанской каюты адмиральский кортик. А некоторые, как например знаменитый корсар вице-адмирал сэр Фрэнсис Дрейк, становились вполне легальными флотоводцами после нескольких десятилетий удачной разбойничьей карьеры. Так что "гибридная война" была уже тогда.

Путин ничего не придумывает. Он просто погружает современный мир в новое Средневековье и хочет, чтобы мы жили по его правилам. Цивилизованному миру действительно очень непросто приспособиться к восторжествовавшей дикости. Испанцы или османы точно знали, какое самое действенное лекарство против чужих пиратов — свои собственные, родные разбойники. Но мы не можем в ответ на пиратские действия российских военных организовывать разбойничьи действия на территории державы-агрессора — и самим будет как-то не приятно заставлять отвечать за действия пиратов ни в чем не повинных мирных граждан, зачастую таких же украинцев, как и живущих по ту сторону границы, и нашим союзникам будет непонятно, как это мы решились на нарушение международного права. В современном мире всегда торжествует средневековый "отморозок". Но тактически, не стратегически.

А стратегически Путин вместе со своей пиратской бригадой командует тонущим кораблем, в обшивке которого уже появились первые пробоины. И если Россия проживет по пиратским законам еще несколько лет, не пытаясь выравнять курс и избавиться от своих стариков-разбойников, кораблекрушения ей все равно не избежать. Йо-хо-хо — и бутылка водки.

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