Послесловие к матчу "Динамо" — "Шахтер": почему зашкаливают эмоции ультрас?

"Сборищем варваров" назвал вице-президент УЕФА Григорий Суркис людей, заполонивших футбольное поле НСК "Олимпийский" сразу после того, как голкипер "Динамо" Александр Шовковский отбил решающий удар "горняка" Александра Гладкого в послематчевой серии пенальти в финале Кубка Украины. Станете спорить?

Конечно, мы не одиноки в фанатской Вселенной. В разных странах болельщики выбегают на поле, празднуя завоеванный трофей, выигрыш медалей определенного достоинства, выход в более высокий дивизион, победу в дерби. В Италии нередко выбегание фанов на поле не позволяет доиграть последние две-три минуты матчей заключительного тура. А то, что творится в Питере после завоеванных "Зенитом" трофеев, лучше не рассказывать словами, а понаблюдать воочию.

Фанаты "Зенита" ломают ворота и рвут сетку

У нас тоже случались подобные эксцессы. И те, кто утверждают, что такого не было, либо для придания репортажу эмоциональной окраски, либо в силу возраста (просто не помнят подобного), либо в силу природного нелюбопытства, сознательно или несознательно искажают историю. Кротким нравом наш любитель футбола не отличался никогда.

Если заглянуть в исторические хроники, то можно увидеть интересную картину. Чем тоталитарнее время, тем раскованнее себя ведут болельщики. 4 сентября 1956 года в Киеве был прерван матч "Динамо" (Киев) — "Торпедо" (Москва). Торпедовцы, возглавляемые Константином Бесковым, с Эдуардом Стрельцовым и Валентином Ивановым в составе, представляли тогда грозную силу. Гол автозаводца Славы Метревели, забитый после отмашки бокового арбитра, зафиксировавшего фол киевлян на нем (при этом главный рефери дал сигнал продолжить матч, но с опозданием), вызвал бурю негодования на трибунах. Все закончилось тем, что толпа киевских болельщиков выбежала на поле с явным желанием объяснить судье его неправоту. Но арбитр из Ленинграда Вячеслав Богданов продемонстрировал отличные спринтерские качества и скрылся в раздевалке. Досталось на орехи только голкиперу гостей Альберту Денисенко. Матч был остановлен, а на следующий день переигран (излишне говорить, что московская и киевская пресса разошлись в оценке этого отнюдь не Соломонова решения). На этот раз матч команд из столиц РСФСР и УССР обслуживали московский (главный судья — Виктор Архипов) и киевские (лайнсмены — Николай Балакин и Александр Цаповецкий) судьи. Вторая попытка принесла паритет — 1:1.

В 1959 году в городе Сталино (ныне — Донецк) во время матча "Шахтера" с московскими армейцами неуправляемая толпа почитателей оранжево-черных (как-то не очень хорошо звучит выражение "сталинской команды") высыпала на поле разбираться с арбитром встречи таллиннцем Валентином Фридманом. Фемида спаслась бегством. Матч пришлось прекратить. Счет к моменту остановки игры был 2:1 в пользу столичных гостей. Сам поединок решили… переиграть, чтобы не будоражить лишний раз шахтеров. Добавлю, что на аннулированной игре, согласно официальному протоколу, присутствовали 25 000 зрителей, а переигровка закончилась победой "Шахтера" 2:1 в присутствии вполне корректной 30-тысячной аудитории.

В Белокаменной также было неспокойно. В 1960 году во время матча ЦСКА — "Динамо" (Киев) почитатели армейской команды (а их собралось в Лужниках 60 000 человек) выразили недовольство некоторыми решениями арбитра матча Эдгарса Клавса посредством выбегания на поле. Несколько особо ретивых болельщиков стали, выражаясь протокольным языком, "применять меры физического воздействия" к представителям Фемиды. Большинство же выбежавших на поле кувыркалось на зеленой траве, кто-то хаотично бегал по полю, другой подтягивался на перекладине ворот. Спустя некоторое время милиционеры и дружинники все-таки смогли освободить футбольное поле. При этом многие незадачливые московские тифози оставили на газоне свою обувь. Тех же, кто вздумал за ней возвратиться, буквально отлавливали и оформляли 15 суток за хулиганство.

В соответствии с Регламентом, команде ЦСКА было засчитано техническое поражение. А газета "Московская спортивная неделя" в статье под характерным заголовком "Траву дурную — с поля вон!" писала: "За последнее время среди посетителей стадиона в Лужниках появились такие люди, которые избрали трибуны местом, где можно выпить приносимые с собой спиртные напитки… В повседневной борьбе с нарушителями общественного порядка на спортивных сооружениях многое зависит и от постоянных посетителей стадионов. Нельзя допускать на трибуны людей в нетрезвом состоянии или распивающих спиртные напитки на месте и других нарушителей правил поведения в общественных местах. Пусть полноправными хозяевами на трибунах стадионов будут истинные любители спорта, а пьяницам, хулиганам и дебоширам нет места на наших замечательных спортивных сооружениях. Траву дурную — с поля вон! Только так можно восстановить славную репутацию объективного московского болельщика".

Дело закончилось тюремными сроками. Некий москвич Марков схлопотал 3 года за нападение на игроков киевского "Динамо", парень по фамилии Пономарев (он, кстати, выскочил на поле самым первым) был осужден на 1,5 года, а болельщик Васильев получил 5 лет лишения свободы за то, что избил судью.

Но все перечисленные эпизоды вызваны необъективным, по мнению зрителей, арбитражем. А вот выбегать на поле, празднуя успех, стало модно в нашем футболе на закате советской власти (впервые советские болельщики услышали о таком факте проявления эмоций после финала Кубка Кубков-72, когда экзальтированные фаны "Глазго Рейнджерс" запрудили поле, не дожидаясь финального свистка, противостояло тогда шотландцам московское "Динамо"). Союзное чемпионство-90 стало последней викторией той уходящей эпохи для киевского "Динамо". И круг почета по тогдашнему Республиканскому стадиону команда совершала вместе с преданными фанами. Но ворота тогда никто не ломал.

Праздники же непослушания, становящиеся, к сожалению, нормой в нашем футболе в последнее время, можно также объяснить проявлением эмоций. Но, честно говоря, в наш меркантильный век я все больше начинаю задумываться о том, что некоторые такие акции могут носить явно заказной характер. Небогатая на денежные знаки и не отягощенная моралью молодежь (конечно, это касается далеко не всех молодых людей) за вознаграждение от провокаторов вполне может организовать запрещенный перформанс. Давайте все-таки будем разборчивее в способах заработка! Как по мне, экономическая ситуация, в которой оказалась наша страна, во многом обусловлена именно неразборчивостью значительной части наших соотечественников, для которых в порядке вещей за деньги постоять с флагами перед госучреждениями, сымитировать народный протест, разгромить тот или иной магазин, взорвать бомбу, подработать троллем на разнообразных сайтах.

Взывая к выбежавшим на поле болельщикам и умоляя их вернуться на трибуны, ведущий шоу на НСК "Олимпийский" горестно вздыхал: "Далеко нам еще до Европы". Люди, бывающие на футболе в Европе, могут с ним поспорить. И в цивилизационном свете возможны хаотические мерцания бескультурья. Здесь важно другое. После имевшегося прецедента можно было сосредоточить силы на недопущении подобного (ведь, согласитесь, такая ситуация читалась задолго до игры). Во время недавнего матч-скудетто "Динамо" — "Днепр" это сделать удалось. После кубкового финала, увы.

Фанаты ломают ворота на НСК "Олимпийский"

Не сомневаюсь, для кремлевских пропагандистов то, что произошло после игры, — именины сердца: не нужно креативить негатив об Украине, он сам напоминает о себе. Правда, сетования фанов московского ЦСКА на дикарство киевлян смешны, поскольку в уходящем сезоне армейская команда играла все домашние матчи в Лиге чемпионов без зрителей именно из-за недостойного поведения красно-синих ультрас, а то, как поклонники "Зенита" разбирают ворота на сувениры, можно найти в Сети. Да и спартачам с торпедовцами ли кивать в нашу сторону? Примеров их бесчинств можно привести множество. Но давайте все-таки тщательнее (почти по Михаилу Жванецкому) подходить к организации подобных матчей и к обеспечению безопасности участников футбольного действа. В этом отношении наша европейская репутация оставляет желать лучшего.

И о футболе. Резонанс от фан-вакханалии на газоне "Олимпийского" слегка затмил саму игру. А ведь она была очень конкурентной. В матче двух равных команд удача могла развернуться в любую из сторон. Но у "Динамо" неубиенным козырем оказался "вечно первый", как скандируют болельщики, Александр Шовковский, проявивший свои лучшие качества в серии послематчевых пенальти. Его донецкий коллега Андрей Пятов, нелепо оправдывавшийся на прошлой неделе за всплывшие в Интернете прошлогодние фотографии с обладателями георгиевских ленточек, свою дуэль проиграл. А в истории футбола отыгрышей серий пенальти после дефицита в два мяча (после трех ударов киевляне проигрывали 1:3, и каждый из четырех последующих пенальти мог стать последним) крайне мало. Поэтому и в чисто футбольном отношении четверговый вечер на "Олимпийском" войдет в сокровищницу Игры.

фото: prosport-ru.tsn.ua, pushkinska.net