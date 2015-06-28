Уместен ли военторг: стоит ли мундиалю менять прописку?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
28 июня 2015, 15:31

Стоит ли украинцам радоваться, если у России отнимут право на ЧМ-2018, и что даст его проведение у страны-агрессора? 

Познает ли Россия лишение права проведения футбольного чемпионата мира? И какой вариант для Украины хуже: чемпионат мира в России или его перенос в другую страну? Вырисовывающаяся картина говорит о том, что… оба варианта хуже.

Предприимчивые российские циники наладили выпуск футболок с контуром аннексированного Крыма, затянутого в триколор, и надписью: "А ну-ка отними!" А вот сувенирной продукции с призывом попробовать отобрать у России мундиаль-2018 пока в Белокаменной почему-то нет. В то же время, о возможности лишить наших агрессивных соседей права проведения мирового футбольного форума говорят все громче и громче.

В чем преимущества и недостатки возможной футбольно-политической оплеухи россиянам для нас? Полагаю, ощутимый плюс проведения турнира в воюющей с нами стране заключается в том, что колоссальные средства Кремль вынужден тратить на создание инфраструктуры, возведение суперсовременных стадионов (несмотря на обилие грязи на тамошних улицах и в тамошних СМИ, желание россиян не ударить лицом в грязь перед мировым футбольным людом огромное), при этом меньше финансового внимания уделяя войне.

Футбольный мундиаль – едва ли не самый имиджевый проект в мире. Он – в центре внимания миллиардов людей, и, безусловно, в какой-то мере это шанс для России подправить пошатнувшуюся (мягко говоря) репутацию. Распространено мнение, что Россия – организатор мундиаля – не начнет масштабное наступление на Донбассе (и не только на Донбассе) – мол, очень уж она дорожит чемпионатом. Не могу причислить себя к сторонникам подобной точки зрения. Провокации разной степени масштабности, полагаю, будут, продолжаться в любом случае, а почва под масштабное наступление будет прощупываться регулярно.

По большому счету, разве недостаточно уже того, что сделали кремлевские империалисты, для изоляции футбольной России? Но торг, очевидно, продолжается. Из штаб-квартиры ФИФА, тем временем, доносятся заявления одно противоречивее другого. Зепп Блаттер, похоже, сам сбился со счета, подсчитывая число пятниц на своей неделе. То отставка, то участие в выборах, то свой вариант. Матерый аппаратчик, похоже, еще не сказал своего последнего слова.

Популярна и идея о постройке стадионов как некоей бочке Данаид для россиян.

"Пусть потратят деньги на инфраструктуру, а за полгода-год до турнира можно будет и перенести чемпионат", — так говорят те, кто не понимает механизма принятия решений в ФИФА и принципов организации больших турниров. В этом случае возникнет такое великое множество вопросов, что совсем не стоит исключать вариант того, что мир останется в 2018 году без футбольного праздника вообще.

Это для ФИФА недопустимо. Есть и те, кто говорит, что за три года все устаканится и "братские" народы преодолеют взаимный антагонизм, а сам же чемпионат при участии в нем Украины этому, мол, и поспособствует. Разорвать узы отчуждения между воюющими странами очень сложно, и за три года даже при условии скорейшего прекращения военных действий (во что верится слабо) это практически невозможно.

Да что говорить, если во время матчей против немецких клубов на трибунах наших стадионов даже в ХХI веке то и дело поминают Сталинград и грозятся устроить супостатам Курскую дугу. А ведь нынешние отношения между Украиной и Германией вполне можно назвать дружественными. Генетическая память выплескивалась в оскорбительные скандирования даже в 1980-х во время матчей против команд из ГДР!

Популярная точка зрения: "Лишение России мундиаля развяжет руки ястребам в Кремле. Терять им будет нечего, и они, ничтоже сумняшися, ринутся в последний и решительный, прорубая сухопутный коридор в Крым". Ответить на вопрос, что может спровоцировать россиян на дальнейшую эскалацию конфликта, непросто. Общепонятной логике действия воздыхателей по СССР не поддаются. Вероятность масштабной (россияне ведь мыслят масштабами, что им какой-то десяток тысяч погибших или несколько пленных, уволенных из армии задним числом!) войны, может, и возрастет. Однако не скажу, что она низка сейчас, когда Россия пребывает в статусе организатора мундиаля.

Минусом для футбольной Украины, считаю, будет то, что соблазн всячески воспрепятствовать участию сборной нашей страны в чемпионате на берегах Волги вполне может наличествовать у мировых футбольных бонз. Не будет Украины на российском турнире – не будет многих проблем (провокации, драки фанатов, общая антиукраинская обстановка в Российской Федерации).

Как бы то ни было, заявку на участие в мировом форуме наша страна подала и примет участие в жеребьевке отборочного турнира. Если абстрагироваться от сложных российско-украинских взаимоотношений (хотя можно ли это сделать?), то сам факт проведения турнира в соседней стране позитивен: приедет множество наших болельщиков, да и украинцы, живущие в России, также не оставят сине-желтых без внимания, футболистам не нужно длительное время на адаптацию, климатические условия схожи.

Сторонники версии непременного признания за Россией права проведения чемпионата мира говорят о том, что никогда никого не лишали подобной чести. Это не совсем так. Можно вспомнить Колумбию-1986, не справившуюся со своими обязательствами и ушедшую от организаторской ответственности (скорее всего, там был самоотвод, во всяком случае, об этом говорит официальная футбольная историография, но, кто знает, может быть, колумбийцам настоятельно порекомендовали не напрягаться). В итоге, турнир прошел в Мексике.

В любом случае, зло должно быть наказано, и спорт, издавна служивший послом мира, призван выполнять свою антивоенную функцию. Конечно, можно вспомнить чемпионаты мира в фашистской Италии или в постпереворотной Аргентине (на родине Марадоны как раз была в разгаре "грязная война", а правившую тогда клику называли последней военной хунтой ХХ века). Кстати, победы в тех турнирах одержали, как ни странно, хозяева. Однако в очередной раз наступать на те же грабли мировому футболу, вероятно, не стоит.

Вне политики (любимое выражение футболистов с украинскими паспортами, отправляющихся на просмотры в российские клубы и неуклюже пытающихся оправдать свою тягу к длинным рублям аполитичностью) спорт, по определению, быть не может.

В честь побед на стадионах звучат национальные гимны и поднимается национальный флаг страны-победительницы. Посему аполитичное лукавство здесь неуместно.

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Россия агрессия чемпионат ФИФА ЧМ-2018
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