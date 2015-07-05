Отправить войну на свалку истории, или Почему талантливые футболисты покидают Украину?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
5 июля 2015, 08:36

Многие талантливые ребята с украинскими паспортами получат шанс заявить о себе в футболках наших клубов.

Что ни день, то на болельщика обрушивается масса слухов о сватанье футболистов из украинского чемпионата в различные зарубежные клубы. Причем время от времени эти поговоры находят подтверждение, и очередной небесталанный исполнитель покидает нашу страну.

Евгений Коноплянка в — "Севилье", Дуглас Коста — в "Баварии", Луис Адриану — в "Милане" – такими трансферами можно было бы гордиться – мол, воспитали футболистов для топ-клубов из топ-лиг. Но дело в том, что нынешнее летнее межсезонье отличается не только обилием трансферов в премиум-категории, но и массовым исходом из нашей Премьер-лиги футболистов, пребывающих совсем в других ценовых сегментах. Причем места для продолжения карьеры порой ими выбираются весьма экзотические, к примеру, Мальта или Латвия. На этом фоне даже чемпионаты Казахстана и Азербайджана выглядят за счастье. Руслан Фомин, с успехом осваивающий зеленые прямоугольники гранатово-нефтяной южной республики (какая же там появилась спортивная инфраструктура в связи с Евроиграми, обзавидуешься!), в одном из интервью ничтоже сумняшеся отметил, что чемпионат Азербайджана по уровню идентичен чемпионату Украины. Пока, конечно, это преувеличение, но если сохранится нынешняя тенденция, не ровен час, и слова Фомина станут реальностью. 

Безусловно, переждать смутное время вдали от Родины, да еще за неплохие деньги – заманчивая перспектива. Проявить себя в топ-лигах, при этом подчеркивая в интервью, мол, как много мне дал мой украинский клуб – "Днепр", "Шахтер", "Динамо", "Волынь", – дело хорошее. Надеюсь, что звезды, вышедшие из нашей Премьер-лиги, не будут открещиваться от своих корней (украинцы) и раскидистой кроны (иностранцы).

 

Но что делать нам? Как остановить процесс игроцкого исхода? Да не покажется вам фраза о прекращении войны банальностью, но без нее, окаянной, было бы намного проще строить прочное футбольное здание, или, если хотите, поддерживать его в функциональном состоянии (все-таки за два десятка лет независимости Украины оно было возведено и до недавнего времени казалось весьма крепким). Отправка войны в исторические учебники (если предпочитаете фразу "на свалку истории", пожалуйста) – условие необходимое, но не единственное. Увы, экономика нашей страны испытывает не самые легкие времена. Кто-то из экономистов даже назвал нынешний период "кризисом самоощущения олигархов". До футбола ли толстосумам в такое время? Ведь это имиджевый проект, а имидж, как мы знаем из навязчивой рекламы, ничто, жажда – все. Но жажда жаждой, а любовь к футболу, если она искренна, подавить в себе сложновато. Игорь Суркис когда-то сказал простые, но верные слова: кризисы приходят и уходят, а киевское "Динамо" остается. Ход мыслей президента самого титулованного клуба страны понятен, но украинский футбол – это ведь не только "Динамо", "Шахтер", "Днепр". Это – пирамида, проходящая ныне испытание на прочность. Радует, что в предстоящем сезоне возродится футбол в ряде городов, в свое время представленных даже в элитном дивизионе. Приятно и то, что снова появится на футбольной карте страны киевский "Арсенал", в свое время представлявший Украину в еврокубках. Отрадно то, что статусом команды мастеров обзавелись клубы из провинции, спонсируемые мощными агрофирмами (вот где резерв подъема, по крайней мере, клубов из низших лиг).

Уход среднего футбольного класса в другие чемпионаты – шанс для молодежи. Оптимист назовет это так. Пессимист вздохнет: мы стремительно возвращаемся в "лихие 90-е". При всей схожести того и нынешнего времени (даже частные валютные менялы под крупными магазинами возродились из небытия, словно два десятка лет только и ждали удобного повода для ренессанса) отличия существенные. Нынешний вес футбольной Украины в мире несоизмерим с тогдашним. Мы обладаем статусом страны-хозяйки Евро-2012, у нас есть действующий вице-президент УЕФА Григорий Суркис, наши клубы неоднократно доходили до решающих стадий еврокубков, к тому же, они полноценно вовлечены в мировой футбольный рынок (чем, кстати, не могли похвастать при социализме), стадионная инфраструктура разительно отличается от ветхости старосоветских построек. Поэтому не стоит загонять себя в ловушку сравнения с лихолетьем 20–25-летней давности. Необходимо, несмотря ни на что, двигаться вперед.

А движение в верном направлении возможно только при наличии обильных инвестиций в экономику Украины. Простая формула "есть деньги – есть футбол", как бы ни ерепенились противники современного футбола (из тех, что предпочитают футболки без титульных спонсоров, фамилий футболистов и с нумерацией с 1-го по 11-й), всегда и везде доказывала свою состоятельность. Футбольные же традиционалисты, дежурно повздыхав "вот, в наше время", все-таки поприветствуют немалое число талантливой молодежи с украинскими паспортами, получившими шанс (здесь они солидары с оптимистами) заявить о себе в футболках украинских клубов.

Не думаю, что уходами Коноплянки, Дугласа Косты и Луиса Адриану ограничится число топ-трансферов из Украины нынешним летом. Еще бо́льшие кадровые потери украинской Премьер-лиги, увы, неизбежны. Как бы то ни было, пожелаем успеха людям, отдавшим не самые худшие свои годы украинскому чемпионату. А за телетрансляциями (собственно, почему только телетрансляциями, в миланский период футбольного творчества Андрея Шевченко отечественные турфирмы с удовольствием поднимали копейку-другую, возя группы украинцев на "Сан-Сиро", не вижу повода не возобновить традицию западноевропейских фан-вояжей наших соотечественников) матчей топ-лиг теперь будет наблюдать намного интересней. Пожелаем нашим полпредам удачи!

Алексей Рыжков

фото: @SevillaFC

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