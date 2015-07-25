Против ветра, или Почему актуален Высоцкий?

Что роднит звезд мирового и отечественного футбола Пеле, Жаирзинью, Тостау, Мура, Яшина, Бышовца, помимо преданной любви миллионов поклонников? Всех вышеперечисленных кудесников мяча воспел в своих стихах и песнях Владимир Высоцкий. Ровно 35 лет назад великий бард скончался в своей московской квартире.

В олимпийской Москве – закрытом городе, куда даже не отправляли в командировки в олимпийское двухнеделье, – проститься со своим кумиром пришли десятки тысяч человек. Олимпиада на какое-то время отошла на второй план. Непоказное горе охватило большую страну. "Племя в Levi Strauss", как назвал поколение семидесятников (у нас как-то больше принято говорить о шестидесятниках, но тут речь о немного более молодых людях) Андрей Вознесенский, оплакивало настоящего народного героя. Ныне очень модно рассуждать на тему: а с кем бы был сегодня Высоцкий – в рядах ли поющих осанны кремлевскому самодержцу или же в лагере либералов?

Собственно, о значении творчества Высоцкого лучше всего говорит тот факт, что обе стороны стараются перетянуть поэта на свой берег даже спустя 35 лет после его смерти, рассуждая, как бы он поступил в том или ином случае. Не стоит упражняться в альтернативной истории. Реальная такова, какова есть. "Недосягаем", – признали его коллеги. Российские барды-ровесники Владимира Семеновича, живущие в наше время, ведут себя по-разному. Кто-то пишет песни с осуждением войны, прямо намекая на то, что виновник кровавой драмы находится в Кремле, кто-то горячо поддерживает аннексию Крыма, клеймит "хунту", внимая речам Дмитрия Киселева, иные (а таких большинство) затаились, скрывшись в своей поэтической скорлупе, и неохотно показываются оттуда, надеясь, видимо, переждать смуту. Бог им судья.

Возможно, чувствуя шаткость своих позиций, и старается иной державный подпевала привлечь на свою сторону умершего поэта. Постаревшее "племя в Levi Strauss" оказалось неоднородным. Те, кто был на Майдане, помнят, что песни Высоцкого звучали по обе сторон баррикад. Но, как же все-таки хорошо, что монополией на Высоцкого не обладает никто. У нас, в Украине есть потребность возвращаться к творчеству Владимира Семеновича. Во всяком случае, строчками из его песен можно охарактеризовать практически любое событие в наш бурный век.

Отвечая в свое время на анкетный вопрос о любимой футбольной команде, Высоцкий подчеркнул, что таковой нет. Но спорт в целом и футбол в частности он очень любил. Футбол как столкновение характеров, где требуется в кратчайшее время принять оптимальное решение, перебороть себя и соперника, придумать что-то, сводящее с ума стадион.

"Феноменально спортивно одаренный человек", как называли Высоцкого, написал ряд песен на спортивную и футбольную тему. Песни-посвящения и песни-шутки, песни-конфликты и песни-преодоления, песни-иронии и песни-восхищения – о людях, сделавших себе имя в спорте упорным трудом. Может быть, в том, что труд футболистов нынче достойно оплачивается, и есть определенная заслуга Высоцкого. Уж очень горька ирония над спортивным непрофессионализмом в "Песне о хоккеистах": "А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед!" Примечатально, что песня написана в 1967 году после того, как сборная СССР пять раз подряд стала чемпионом мира. Затем, после завоевания очередных званий Высоцкий вносил изменения в текст: "Шестикратно, семикратно".

Растиражированная в Сети аудиозапись монреальских (в разгаре была Олимпиада-76) диалогов Олега Блохина, Леонида Буряка с Владимиром Высоцким и Мариной Влади (и, конечно, песен барда) – мостик в славные футбольные 1970-е. Киев – не чужой для Высоцкого город, и, естественно, что он испытывал симпатии к команде "Динамо", покорившей в середине 1970-х футбольную Европу. С "Динамо" Высоцкого роднило то, что и он, и киевский футбольный клуб опередили свое время. Поэт показал системность пороков нашего общества (многие из них, увы, не искоренены ло сих пор), а команда Лобановского революционным тотальным футболом (или, если хотите, "организованным хаосом") определила пути развития любимой игры на многие годы.

Высоцкий до сих пор современен. Прорвав своей энергией массивный Железный занавес, он привнес западные нотки в советское многоголосье. Через какофонию бесконечных партийных съездов (надеюсь, в современной Украине серпасто-молоткастая демагогия канет в Лету окончательно) доносилось брутально-хрипловатое слово правды. И настроившиеся на волну Высоцкого находили "свою колею", приводившую их в итоге к искомой цели и гармонии с собой. "Виданое ли дело, выездной антисоветчик!" – говаривал отец моего товарища, служивший в органах, при этом в его доме хранилось обширное собрание магнитофонных записей гонимого и неиздаваемого при жизни барда, да и на концерты Высоцкого в киевских НИИ он ходил, думаю, не по зову службы, а, испытывая духовную потребность. В эпилоге "Песни о хоккеистах" есть такие строки: "Пусть в высшей лиге плетут интриги И пусть канадским зовут хоккей, – За нами слово! До встречи снова! А футболисты – до лучших дней". Песня написана всего спустя год после того, как футбольная сборная СССР заняла 4-е место на чемпионате мира в Англии. Лучших достижений на мундиалях у нее уже не будет. Чемпионаты Европы и Олимпиады – другое дело, но, увы, до сеульского золота-88, к которому сборную СССР привел упоминаемый Высоцким Анатолий Бышовец ("но недаром клуб "Фиорентины" предлагал мильон за Бышовца") и европейского серебра в том же году за авторством Валерия Лобановского Владимир Семенович не дожил. Ну, а то, что в нашей высшей лиге (претенциозно зовущейся ныне премьер-лигой) интриги цветут пышным цветом, сомнений не вызывает.

Легендарный американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джек Николсон сказал: "Чем ты старше, тем сильнее становится ветер, и всегда он встречный". Думаю, каждый из вас подтвердит это наблюдение легендарного Джокера. Высоцкий же когда-то написал: "В этом тайме мы играли против ветра". Порой, глядя на потуги наших футболистов, складывается впечатление, что этот тайм продолжается и по сию пору…