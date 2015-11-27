Чому інспектора Савкіна вигнали з поліції правильно

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

27 ноября 2015, 19:13

Адепт "Новоросії" не має права служити в армії та командувати не те що ротою, а й взводом.

Черговий скандал в Україні знову спровокований віртуальним світом: пильні користувачі Facebook знайшли бронебійний компромат на одного з тих, кого прийнято вважати якщо не втіленням "воїнів світла", то джедаями — так точно. Департамент патрульної поліції України виявив порушення морально-етичних норм інспектором Олексієм Савкіним.

Під час Майдану цей уродженець Донбасу закликав "Беркут" розігнати активістів, називаючи їх бомжами. А згодом поширив у себе в Твіттері демотиватор, котрий ганьбить загиблого Сергія Нігояна. Відтоді минуло майже два роки, але гріхи минулого наздогнали молоду людину — патрульного Савкіна усунули, провадять службове розслідування, але навряд чи поновлять незалежно від результатів. Активна частина суспільства такі дії поліцейського керівництва схвалила.

Алексей Савкин

Значно меншого розголосу набув інший прецедент: "Вконтакте" зберегла дописи користувача Ігрика Ткаченка, 21-річного юнака спортивної статури, котрий прямим текстом підтримував створення так званої "Новоросії", жонглював термінами "майдауни" і "бандери", ділився відкриттями на кшталт "Бандера Гитлеру очко лизал" і вважав своїм кумиром Володимира Путіна. Вийшовши з віртуального світу в реальний, Ігрик перетворився на Ігоря Ткаченка, новобранця одеської патрульної поліції. Перше, що він зробив, заступивши на службу — почав чистити свою сторінку, видаляючи фрази дворічної давнини.

Показово, що патрульні Савкін і Ткаченко писали свої українофобські пости, живучи в різних містах, але — будучи однолітками. Отже, висновок напрошується невтішний: сформовані ворожі погляди й переконання притаманні не лише консервативним пенсіонерам, старшим людям, котрі народилися в СРСР і хочуть його реставрації, сепаратистам та іншим, хто щедро підпадає під визначення "ватники". Виявляється, "ватна свідомість" не обмежується віком. А намір записатися до лав нової поліції не конфліктує з сталими переконаннями, що Путін та Росія — єдиний порятунок для України. Натомість в Європі всі — геї, а з американськими "піндосами" нам не по дорозі. 

Подібні факти черговий раз підтверджують: тітушки з Антимайдану — зовсім не обдурене пропагандою криміналізоване бидло, а ідеологічно сформована спільнота. Принаймні, значна їхня частина. Нема гарантії, що Савкін, Ткаченко та інші їхні однолітки в революційні часи не брали участі у провокаціях, організованих регіоналами проти активістів.

Демотиватор на Сергея Нигояна

Проте якби подібною чисткою лав усе обмежилося, історія швидко б перестала бути новиною. Але несподівано інцидент із Савкіним набув нового, зовсім несподіваного звучання. Його згадали у зв'язку зі скандалом значно більшого масштабу: призначенням на посаду першого заступника голови Національної поліції Василя Паскала. Зараз активісти та навіть частина депутатів-майданівців намагаються запобігти цьому. Нагадуючи та наводячи факти: пан Паскал був причетний до організованих провокацій проти учасників Студентського Майдану.

Отут і згадали всує звільненого інспектора Савкіна. Мовляв, за емоційний пост молодої, позбавленої орієнтирів людини дворічної давнини з поліції виганяють у 24 години. А тих, хто на час Революції Гідності мав реальну владу й користувався нею проти повстанців, переатестовують, залишають на керівних посадах чи навіть підвищують. Вчорашні слуги проросійського режиму тепер — презентаційні обличчя нових силових структур.

А Савкіна вже захищають… колеги! Серед патрульних є ті, хто пройшов Майдан, і вони наголошують: не треба переслідувати людину через наявність певних поглядів.

Тим більше, що за той час хлопець нібито все зрозумів, одумався, тепер стоїть на зовсім інших позиціях. Сам же "потерпілий" називає себе жертвою пропаганди, не розібрався в ситуації й за два роки з ним відбулася трансформація. Звичайно ж, в проукраїнському напрямі.

Захищаючи інспектора Савкіна та подібних до нього, толерантні громадяни загалом мають рацію. Адже обструкція за висловлювання дворічної давнини виглядає чистої води переслідуванням за право мати іншу думку та не такі, як у тебе, погляди. Майдан стояв передусім за це — за право громадян бути собою, мати всі громадянські права й свободи та вільно, без ризику поплатитися за це, користуватися ними.

Давайте погодимося, хай би як сумно це звучало: "ватники" мають право бути "ватниками". Це, якщо хочете, їхня соціальна та суспільна орієнтація. Але в такому разі, маючи та відстоюючи такі погляди, вони повинні забути про державну службу.

Передусім це стосується армії та поліції, а також — вищих ешелонів влади. Наприклад, проблема Дмитра Табачника була в його відверто проросійських поглядах. Ось чому особа з такими переконаннями може бути ректором приватного ліцею, та аж ніяк не міністром освіти України. Комуністи та екс-регіонали мають право вести власний бізнес і створювати громадські організації — але права обиратися та бути обраним у будь-які органи влади вони себе позбавили підривною діяльністю проти України. Адепт "Новоросії" не має права служити в армії та командувати не те що ротою, а й взводом. А Савкіну та подібним до нього варто закрити шлях до лав силових структур попри запевнення в тому, що їхні українофобські погляди — в минулому. Таке минуло не робить честі.

фото: Facebook Артема Шевченко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Кокотюха Майдан увольнение инспектор колонка полиция авторская колонка Андрей Кокотюха Нигоян Савкин Игорь Ткаченко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять