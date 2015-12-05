Сборная без "примесей", или Есть ли рацио у натурализации?

Это клуб при отсутствии достойной конкуренции, скажем, в линии полузащиты может выйти на трансферный рынок и соответствующей работой заполнить пробелы. В национальных же командах такое исключено. Или?..

Натурализация — процесс смены футбольного гражданства — набирает обороты в мире. Уже никого не удивляют многонациональная сборная Германии (признанный лидер по "натурным съемкам" и чемпион мира по, собственно, футболу, между прочим!) или темнокожие футболисты, защищающие цвета скандинавских, а также славянских сборных. Глобализация на марше! Казалось бы, утопическая идея Владимира Маяковского — "единое человечье общежитье" "без Россий, без Латвий" — обретает черты реальности. Украине также не чужд тренд футбольной глобализации и ее важнейшей составной части — натурализации иностранных футболистов. На заре независимости украинцами стали уроженцы Российской Федерации Дмитрий Тяпушкин, Юрий Калитвинцев, Виктор Леоненко, Сергей Серебряников. В наше время футболки национальной сборной Украины примерили теперь уже экс-бразилец Эдмар и экс-серб Марко Девич. Нынче активно идут разговоры о привлечении в нашу национальную сборную таких мастеровитых футболистов, как Тайсон, Марлос, Данило Силва, Матеус. Список можно и продолжить. Какими аргументами оперируют сторонники и противники натурализации? Адепты этого процесса кивают на тех же немцев, превозносят игровые качества потенциальных новичков украинской сборной (или, если хотите, новых украинцев) и указывают на необходимость укрепления сине-желтой дружины едва ли не во всех линиях. Противники подчеркивают, что "красавица в румянах не нуждается", нынче в главной команде нашей страны сложилась отличная атмосфера единения, принесшая в итоге результат — вожделенную путевку на Euro. Наши парни говорят на одном языке, вышли из одной социальной среды, понимают именно наши украинские шутки и боль нынешней ситуации, в которой оказалась наша страна. Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин когда-то заметил: "Необходимо понимать с какими чувствами украинцы выступают за национальную команду. За короткое время это не появится. Чужаки никогда не будут играть за идею, а только за деньги". Ну, в нарочитом альтруизме и наших футболистов не заподозришь (не нужно быть таким подозрительным!), но мысль обладателя "Золотого мяча"-75 мне понятна.

Другой яркий в прошлом форвард — представитель более молодого поколения Сергей Юран, отвечая на соответствующий вопрос российских медийщиков, категорично заявил: "Я против натурализации. Можно понять, когда такое делается в горном слаломе или коньках. Там для России медаль выиграл кореец. Эти виды у нас популярными не были никогда. Спасибо Мутко — натурализовали, все сделали правильно. Но в футболе-то зачем? А что тогда делать с юношескими сборными? На что рассчитывать ребятам, которые выиграли чемпионат Европы, а потом стали вторыми? Куда их отправлять? Поверьте, сразу начнется цепная реакция! Начнется все с одного иностранца — но очень скоро будет два-три. Значит, надо будет расширять количество легионеров в клубах. Скажу так: будет несколько иностранцев. Я не представляю, как при таком раскладе на матчи сборной будут ходить болельщики. За кого им болеть — за вот этих иностранцев?" В речах Юрана сквозит эдакий футбольный шовинизм: мол, в непопулярных видах спорта натурализация — это нормально, а футбол не трогайте! По иронии судьбы, против натурализации в России выступает натурализованный Россией украинец. Быстро же "новые русские" забывают свою Родину!

Мое личное отношение к натурализации не столь категорично. Не являюсь горячим ее противником и не буду яростно осуждать "изменников Родины" (как же все-таки советские штампы прочно внедряются в подсознание!). Более того, готов принять даже чисто футбольные аргументы относительно полезности для нашей национальной команды Данило Силвы или Тайсона. Но… Ну, куда же без "но"? Сейчас в нашей команде отличная атмосфера, просто потрясающий микроклимат. И это, на мой взгляд, стало одним из залогов преодоления проклятия плей-офф, снятия многолетней порчи со стыковых матчей. Не скажу, что абстрактный иностранец (получивший паспорт с тризубом) ее испортит своим появлением, тем более такие компанейские ребята, как вышеперечисленные кандидаты в украинцы. Но он все-таки внесет определенную новизну в рецептуру. Хорош иль плох продукт с примесями (да простится мне такое сравнение и да не стану я очередной мишенью для профессиональных борцов с расизмом) выяснить только предстоит. А вот проверенный рецепт без натурализованных ингредиентов работает же, и от добра добра… ну, дальше вы знаете. Кроме того, не стоит и забывать о японской поговорке: "К круглому отверстию пятигранный болт не подойдет".

Видный советский и постсоветский футбольный функционер Вячеслав Колосков назвал натурализацию "неизбежным злом". С ней столкнулись многие национальные футбольные федерации, и словом "зло" этот процесс они характеризуют, как правило, неохотно. Так ли уж оно неизбежно? И такое ли уж оно зло? Избегайте категоричности!