В Фому верующие: что принесет отсутствие перемен на тренерском мостике сборной Украины"?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
19 декабря 2015, 17:22

Завсегдатаи киевских трибун 1970-х годов изрядно постарели, но веры в Фоменко не утратили.

Среди обилия вопросов, рассмотренных на очередном Исполкоме Федерации футбола Украины, наиболее резонансным для простого любителя футбола стало назначение тренеров различных сборных Украины. У руля национальной сборной останется Михаил Фоменко, молодежную команду возглавит Александр Головко, сборной U-20 будет руководить Александр Петраков, команды U-19 и U-15 принял Олег Кузнецов, сборная U-16/17 будет работать под началом Сергея Попова.

Ожидаемой ли была пролонгация отношений с Михаилом Фоменко? Безусловно. Путь, пройденный сборной Украины в отборе к Euro-2016, свидетельствует в его пользу. Уступили словакам 2-е место в группе? Да, считаю это неудачей, поскольку, сравнивая размеры территории, вес в футбольном мире, силу чемпионатов, инфраструктурный уровень Украины и Словакии, не могу не отметить наше тотальное превосходство. А вот видите, как вышло. Тем не менее, Словению в плей-офф мы обыграли и достаточно уверенно, задача решена.

Впервые серьезно о Фоменко-тренере в Украине заговорили в 1993 году. Тогда звездная "Барселона", возглавляемая легендарным летучим голландцем Йоханом Кройффом, уехала из Киева, не солоно хлебавши. Играя в большинстве значительную часть матча, каталонцы уступили 1:3. Нет, конечно, к тому моменту Михаил Иванович уже накопил солидный тренерский стаж. В начале 1980-х — работа в тренерском штабе Валерия Лобановского в киевском "Динамо", затем — уже самостоятельная тренерская работа в черниговской "Десне", криворожском "Кривбассе", на закате СССР — труд в грузинской провинциальной "Гурии". Тогда ланчхутский коллектив по праву считался одной из лучших команд Закавказья. А много позже Фоменко в одном из интервью признался, что именно работу с "Гурией" считает самой показательной в своей тренерской карьере. А ведь в тренерской биографии Михаила Ивановича были и командировки в весьма экзотические в футбольном отношении страны (в частности, в Ирак и Гвинею), и труд во многих заметных на украинской футбольной карте клубах. Но если вернуться к киевскому матчу с "Барсой", то можно отметить, что та виктория была очень-очень тренерской: составы "Динамо" и "Барселоны" в начале 1990-х были ведь несопоставимы. Увы, в ответной игре каталонцы поставили киевлян на место, выиграв с нужным счетом. Тем не менее, тренерской репутацией в Европе после той дуэли Фоменко обзавелся.

Михаил Фоменко

Издавна считается, что работа главным тренером национальной сборной своей страны — вершина тренерской карьеры любого специалиста. Хочу пожелать Михаилу Ивановичу, чтобы этот труд действительно привел к вершинным результатам! Каковы плюсы Фоменко-тренера? Создание отличного микроклимата в коллективе. За Михаила Ивановича горой стоят футболисты-сборники. А многие из них являются искушенными бойцами, прошедшими горнило Лиги чемпионов, не понаслышке знающими, каково оно играть в финале Лиги Европы (а некоторым ведом и вкус победы в нем, вернее, в его предшественнике) и Суперкубке УЕФА. Сакральным знанием об игре и победе в последнем обладает и сам Михаил Иванович. Консерватизм? А кто сказал, что это плохо. Да и, положа руку на сердце, пресловутый фоменковский консерватизм — это скорее, болельщицкий штамп, нежели реальность. Уж чем-чем, а консерватизмом назвать выход юного 19-летнего уроженца Радомышля, что на Житомирщине, Александра Зинченко на поле в решающие минуты матча против Испании нельзя. Тактический рисунок? Считаю Фоменко сильным тактиком. Нередко фаны путают надежность игры со зрелищностью. Хорошо — это не всегда зрелищно. Если возражаете, спросите у греков, поднявшихся на футбольный евротрон в 2004 году. Что, много было в тогдашней Элладе поборников абстрактной зрелищности? Ой, сомневаюсь. Идеальный матч — тот, который закончился со счетом 0:0? Конечно, это утверждение отдает неким цинизмом, но надежность обороны всегда была отличительным знаком команд Фоменко. Отечественный болельщик сродни отечественному же избирателю. Хочет всего и сразу, а чуть что, сразу принимается критиковать всех и вся.

Оппозиционность украинцами, похоже, впитывается с молоком матери. В целом, это неплохо: не дает расслабляться сильным мира сего. Однако к врожденной оппозиционности следует примешать хотя бы малую толику объективности. Да и так ли уж незрелищно играет наша национальная команда? Вспомните домашние матчи против белорусов и словенцев. Да и в поединке против испанцев было на что посмотреть. Увы, кадровый состав у нас не столь мастит, как у действующих чемпионов Европы, отсюда и негативный результат. Еще одна сильная сторона личности Фоменко — иммунитет к критике. В одном из интервью он заметил, что после 30 лет работы таковой сам собой вырабатывается. Тем не менее, хотел бы призвать эмоциональных и скорых в своих оценках фанов воздержаться, по крайней мере, до Euro от запуска критических стрел в адрес тренерского штаба сине-желтых. Уже слышу возмущенные крики: "Имеем право", "Игра для зрителей", "У нас — демократия", "Мы платим деньги за билеты и вольны в высказываниях". Далек от мысли, что буду услышан и понят всеми. Но все-таки…

"Фома был полноправным хозяином своей штрафной площадки", — обоснованное мнение завсегдатаев киевских трибун 1970-х годов. Сейчас они изрядно постарели, но веры в Фоменко не утратили. И не будем их за это осуждать. Цель нашей сборной на Euro Михаил Фоменко определил предельно четко: "Выиграть". Отшутился, отвечая на журналистский вопрос? Ну, соотношение шутки и правды в каждой шутке сугубо индивидуально. По этому поводу вспоминается сократовский афоризм: "Бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в кармане, а тот, у которого нет мечты". Гроши́ в кармане? Уверен, что Федерация футбола обеспечит сборную Украины всем необходимым (просьба Фоменко к ФФУ, чтобы сборная собралась 19 мая — за три недели до старта на Euro, — не выглядит невыполнимой), и это будут далеко не гроши́, а нечто более значимое. Наличие мечты? С этим, как видим, тоже все в порядке. Поэтому уж кем-кем, а бедными в понимании Сократа мы не прослывем.

Алексей Рыжков

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