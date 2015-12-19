В Фому верующие: что принесет отсутствие перемен на тренерском мостике сборной Украины"?

Среди обилия вопросов, рассмотренных на очередном Исполкоме Федерации футбола Украины, наиболее резонансным для простого любителя футбола стало назначение тренеров различных сборных Украины. У руля национальной сборной останется Михаил Фоменко, молодежную команду возглавит Александр Головко, сборной U-20 будет руководить Александр Петраков, команды U-19 и U-15 принял Олег Кузнецов, сборная U-16/17 будет работать под началом Сергея Попова.

Ожидаемой ли была пролонгация отношений с Михаилом Фоменко? Безусловно. Путь, пройденный сборной Украины в отборе к Euro-2016, свидетельствует в его пользу. Уступили словакам 2-е место в группе? Да, считаю это неудачей, поскольку, сравнивая размеры территории, вес в футбольном мире, силу чемпионатов, инфраструктурный уровень Украины и Словакии, не могу не отметить наше тотальное превосходство. А вот видите, как вышло. Тем не менее, Словению в плей-офф мы обыграли и достаточно уверенно, задача решена.

Впервые серьезно о Фоменко-тренере в Украине заговорили в 1993 году. Тогда звездная "Барселона", возглавляемая легендарным летучим голландцем Йоханом Кройффом, уехала из Киева, не солоно хлебавши. Играя в большинстве значительную часть матча, каталонцы уступили 1:3. Нет, конечно, к тому моменту Михаил Иванович уже накопил солидный тренерский стаж. В начале 1980-х — работа в тренерском штабе Валерия Лобановского в киевском "Динамо", затем — уже самостоятельная тренерская работа в черниговской "Десне", криворожском "Кривбассе", на закате СССР — труд в грузинской провинциальной "Гурии". Тогда ланчхутский коллектив по праву считался одной из лучших команд Закавказья. А много позже Фоменко в одном из интервью признался, что именно работу с "Гурией" считает самой показательной в своей тренерской карьере. А ведь в тренерской биографии Михаила Ивановича были и командировки в весьма экзотические в футбольном отношении страны (в частности, в Ирак и Гвинею), и труд во многих заметных на украинской футбольной карте клубах. Но если вернуться к киевскому матчу с "Барсой", то можно отметить, что та виктория была очень-очень тренерской: составы "Динамо" и "Барселоны" в начале 1990-х были ведь несопоставимы. Увы, в ответной игре каталонцы поставили киевлян на место, выиграв с нужным счетом. Тем не менее, тренерской репутацией в Европе после той дуэли Фоменко обзавелся.

Издавна считается, что работа главным тренером национальной сборной своей страны — вершина тренерской карьеры любого специалиста. Хочу пожелать Михаилу Ивановичу, чтобы этот труд действительно привел к вершинным результатам! Каковы плюсы Фоменко-тренера? Создание отличного микроклимата в коллективе. За Михаила Ивановича горой стоят футболисты-сборники. А многие из них являются искушенными бойцами, прошедшими горнило Лиги чемпионов, не понаслышке знающими, каково оно играть в финале Лиги Европы (а некоторым ведом и вкус победы в нем, вернее, в его предшественнике) и Суперкубке УЕФА. Сакральным знанием об игре и победе в последнем обладает и сам Михаил Иванович. Консерватизм? А кто сказал, что это плохо. Да и, положа руку на сердце, пресловутый фоменковский консерватизм — это скорее, болельщицкий штамп, нежели реальность. Уж чем-чем, а консерватизмом назвать выход юного 19-летнего уроженца Радомышля, что на Житомирщине, Александра Зинченко на поле в решающие минуты матча против Испании нельзя. Тактический рисунок? Считаю Фоменко сильным тактиком. Нередко фаны путают надежность игры со зрелищностью. Хорошо — это не всегда зрелищно. Если возражаете, спросите у греков, поднявшихся на футбольный евротрон в 2004 году. Что, много было в тогдашней Элладе поборников абстрактной зрелищности? Ой, сомневаюсь. Идеальный матч — тот, который закончился со счетом 0:0? Конечно, это утверждение отдает неким цинизмом, но надежность обороны всегда была отличительным знаком команд Фоменко. Отечественный болельщик сродни отечественному же избирателю. Хочет всего и сразу, а чуть что, сразу принимается критиковать всех и вся.

Оппозиционность украинцами, похоже, впитывается с молоком матери. В целом, это неплохо: не дает расслабляться сильным мира сего. Однако к врожденной оппозиционности следует примешать хотя бы малую толику объективности. Да и так ли уж незрелищно играет наша национальная команда? Вспомните домашние матчи против белорусов и словенцев. Да и в поединке против испанцев было на что посмотреть. Увы, кадровый состав у нас не столь мастит, как у действующих чемпионов Европы, отсюда и негативный результат. Еще одна сильная сторона личности Фоменко — иммунитет к критике. В одном из интервью он заметил, что после 30 лет работы таковой сам собой вырабатывается. Тем не менее, хотел бы призвать эмоциональных и скорых в своих оценках фанов воздержаться, по крайней мере, до Euro от запуска критических стрел в адрес тренерского штаба сине-желтых. Уже слышу возмущенные крики: "Имеем право", "Игра для зрителей", "У нас — демократия", "Мы платим деньги за билеты и вольны в высказываниях". Далек от мысли, что буду услышан и понят всеми. Но все-таки…

"Фома был полноправным хозяином своей штрафной площадки", — обоснованное мнение завсегдатаев киевских трибун 1970-х годов. Сейчас они изрядно постарели, но веры в Фоменко не утратили. И не будем их за это осуждать. Цель нашей сборной на Euro Михаил Фоменко определил предельно четко: "Выиграть". Отшутился, отвечая на журналистский вопрос? Ну, соотношение шутки и правды в каждой шутке сугубо индивидуально. По этому поводу вспоминается сократовский афоризм: "Бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в кармане, а тот, у которого нет мечты". Гроши́ в кармане? Уверен, что Федерация футбола обеспечит сборную Украины всем необходимым (просьба Фоменко к ФФУ, чтобы сборная собралась 19 мая — за три недели до старта на Euro, — не выглядит невыполнимой), и это будут далеко не гроши́, а нечто более значимое. Наличие мечты? С этим, как видим, тоже все в порядке. Поэтому уж кем-кем, а бедными в понимании Сократа мы не прослывем.

Алексей Рыжков