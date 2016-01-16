Если "друг" оказался глух, или Почему лицемерна футбольная Россия?

Отшумели новогодние праздники, отгуляли отпуска доморощенные кудесники мячей. Украинские команды начали подготовительную работу ко второй части сезона. Как правило, амбициозные клубы в рамках программы подготовки проводят несколько зарубежных сборов. Естественно, сборы предполагают, помимо, тренировочной работы, и проведение контрольных матчей. Любопытно: будут ли среди спарринг-партнеров наших команд российские клубы? Меня терзают смутные сомнения.

О, как же они набиваются в друзья! Сентенции об "одном народе", льющиеся из уст москвичей и заМКАДных провинциалов, буквально заполонили разнообразные инфоресурсы. Примирение, говорите? Не буду лишний раз озвучивать условия, при выполнении которых украинцы подумают о таком варианте. Они общеизвестны, и выплата репараций — далеко не самое главное из них. Уверен, что государство, именующее себя Российской Федерацией, на такую сделку с собственной имперской спесью не пойдет никогда. А футбольные люди в России — винтики общего ура-патриотического механизма.

А ведь ветераны московского "Спартака" всегда любили приезжать в столицу Украины на товарищеские матчи с ветеранами киевского "Динамо", не брезговали нашими разносолами, горилочкой, сальцом, буженинкой. Правда, в дальнейшем многим из них это не помешало высказывать твердую уверенность в том, что президент России абсолютно прав в своей антиукраинской кампании. А какой же российский футбольный ветеран не подвержен "крымнашизму"! Легенда российского футбола Никита Симонян безапелляционен: "Мы Крым не отдадим. Крымские команды будут играть в чемпионате России". Знаменитый бомбардир "Спартака" конца 1970-х — начала 1980-х Георгий Ярцев осенью прошлого года заявил в Симферополе: "Крымский футбол никогда не был обижен талантами. Симферополь давал футболистов не только для Крыма и Украины. Представители симферопольского футбола играли в топ-клубах советского чемпионата и в сборной команде СССР. Крымский футбол все равно шагнет вперед. Этот прогресс не остановят никакие санкции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Калым за Крым

Добавлю, что это было сказано во время турнира ветеранов. В оккупированный Крым приехали экс-футболисты московских "Динамо" и "Спартака", питерского "Зенита" и минского "Динамо". Надеюсь, люди, принявшие участие в этом соревновании, уже пополнили список невъездных в Украину. Если верить "руководителю" крымского футбола Юрию Ветохе (ностальгирующему по тому, что подавал мячи в 1982 году на четвертьфинальном матче Кубка чемпионов "Динамо" (Киев) — "Астон Вилла"), то около 40 российских клубов подали заявки на проведение сборов в Крыму. Полуостров обделен спортивными базами и столько команд принять попросту не сможет. Однако те клубы, футболисты и тренеры, которые все-таки приедут в Крым, полагаю, вполне заслуживают санкционного внимания.

Публично усомнившихся в политическом курсе кремлевского руководства спартаковцев, московских динамовцев и тем более зенитовцев (конечно, речь идет о людях с российскими паспортами) я не знаю. Да что там они! Российские тренеры, заработавшие в Украине далеко не один миллион в звездно-полосатой валюте (не раздражают ли россиян купюры с американскими президентами?), также не скрывают своих имперских амбиций! Первооткрыватель таланта Андрея Ярмоленко (без иронии!), адепт совместного российско-украинского футбольного чемпионата Валерий Газзаев никогда не скрывал своего восхищения "эффективным менеджером" Иосифом Сталиным. А Юрий Семин, когда только начиналась крымская заварушка, изрек в одном из интервью: "Я не знаю, есть ли в Крыму российская армия, но я знаю, что там есть русские люди и не все они согласны с Киевом. Полагаю, наш президент поступает правильно, когда говорит, что русских нужно уважать и защищать. Ведь США тоже защищают своих людей в других странах. Я не знаю, кто им конкретно угрожал, однако моя страна поступает правильно, что не оставляет в беде население Крыма". Интересная логика: "Я ничего не знаю, но мы кругом правы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин — х**ло", или Когда на стадионах экс-СССР перестанут вспоминать хозяина Кремля?

Новостные ленты приносят в последние дни информацию о пенсионных бунтах в России. Россиянам старшего поколения не нравится отмена некоторых льгот, вот они и вышли с требованием преференций для себя (используя при этом, как правило, красные знамена развалившейся империи). Как же предсказуемы их протесты! Помните, как футболисты российской сборной взбунтовались перед Мундиалем-94? В нашумевшем "письме четырнадцати" было требование смены тренера, но красной нитью проходила мысль о материальном обеспечении игроков сборной России. Острые на язык медийщики тогда назвали эту историю "делом рвачей". Задеты материальные интересы — можно и побунтовать. В то же время, многим россиянам непонятно, как можно выйти на многосоттысячный митинг после садистского избиения студентов ментами, упивающимися своей безнаказанностью. Такой демарш как-то не сообразуется с их картиной мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стадионы для политики. Борцы за "русский мир" и скачущие не-москали

Тонкость взаимоотношений между Украиной и Россией прочувствовали уже и в УЕФА. Боссы европейского футбола разводят в еврокубках украинские и российские клубы, и это, видимо, надолго. Нарисованная Кремлем вражда с Турцией сделала невозможным проведение сборов россиян на турецком побережье Средиземного моря (правда, антитурецкие санкции, введенные Москвой, очевидно, не помешают турецким строителям достроить объекты к Мундиалю-2018, когда прижмет, Кремль может сменить риторику, правда, перейдя при этом на шепот — чего доброго протрезвевшие соотечественники услышат и усомнятся в скрепности кремлевских курантов). Так вероятность контрольных матчей между представителями двух крупнейших славянских народов свелась до минимума: наши-то команды гостеприимной Турцией не пренебрегают. В предыдущие годы украино-российские спарринги служили своего рода барометром, позволяющим в какой-то степени определить правильность тактических новаций, апробируемых на сборах наставниками наших клубов. Теперь у нас будут другие барометры. А вопрос о том, когда на футбольном поле сойдутся между собой украинцы и россияне, остается открытым. Хотя чисто в футбольном отношении мне, не скрою, хотелось бы, чтобы в плей-офф Лиги чемпионов киевское "Динамо" сошлось с "Зенитом", а не с "Манчестер Сити", но, как говорит Мирон Маркевич, "то таке".

фото: osmiev.livejournal.com