Девушка и хулиган: как Хиллари остановит Путина

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, лидирующая сейчас в предвыборной гонке претендентов на пост президента страны от демократической партии, сравнила Владимира Путина с хулиганом, который "будет брать сколько сможет, пока его не остановят".

Хиллари, впрочем, не сказала, как именно она собирается останавливать Путина, если станет президентом. А это — принципиальный вопрос. Приход Клинтон в большую политику — когда он пыталась выдвинуться кандидатом в президенты от демократов, а проиграв Обаме, стала его госсекретарем — был ознаменован скорее попытками договориться, чем попытками остановить. Хотя останавливать нужно было уже тогда.

Но Хиллари предпочла "перезагрузку", под покровом которой Путин смог подготовиться к противостоянию с Западом — и кто знает, как далеко бы зашел, если бы не нефтяные цены, которые стали приговором его амбициям. Впрочем, логику Хиллари на посту госсекретаря можно понять. Она еще жила политическим наследием своего супруга-президента, верившего и в то, что с Россией можно договориться, и в то, что у первого президента этой страны, бывшего партийного функционера, "демократия в сердце". Но дело не в том, что именно было в сердце у Ельцина, а в том, что Билл Клинтон имел дело с очень слабой Россией, чьей элите нравилось разыгрывать из себя великих демократов в обмен на кредиты и помощь. Хотя ценностное непонимание наблюдалось уже тогда — из обнародованных на днях телефонных разговоров президента США с тогдашним премьером Великобритании Тони Блэром видно, что Клинтон искренне не понимает, как Ельцин может думать о каких-то "сферах влияния", когда речь идет о самой настоящей гуманитарной катастрофе в Косово.

Насчет Путина особых иллюзий уже ни у кого нет. Вопрос даже не в том, каким образом Хиллари Клинтон собирается останавливать зарвавшегося "хулигана", а в том, насколько слаба будет Россия к моменту начала нового президентского срока. Если ее экономика достигнет дна, любой американский президент даже не должен будет прилагать усилий, чтобы кого-то там останавливать. Россия, как старый дырявый корабль, севший на мель, остановится сама, а на ее палубе будут вновь играть в демократию — только чтобы получить помощь и иметь возможность вновь установить на носу пушки и начать пугать окружающих. Да, именно об этом нужно помнить любому американскому президенту: слабая Россия готова изображать из себя кого угодно — только чтобы набраться сил и вновь пытаться диктовать свои правила игры другим, разрушать, воровать, дестабилизировать. И в отношениях с таким государством не поможет ни "перезагрузка", ни остановка, ни даже видимость дружбы. Помогут только фундаментальные изменения в самой России, которые должны лишить ее население имперских комплексов и дать возможность свободного выбора будущего ее народам и территориям.