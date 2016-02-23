Проверка Джамалой, или Почему русские шовинисты ненавидят всех крымских татар

Почему близкие к власти российские СМИ с таким возмущением отозвались о решении Украины отправить Джамалу на "Евровидение"? Почему российские политики говорят об этом решении как о "плевке" в сторону России? Что, собственно, происходит?

Джамала — признанная звезда украинской эстрады, даже на "Евровидение" она выдвигается не в первый раз. Никого не должно беспокоить ее этническое происхождение. Да, крымские татары живут в Крыму, который Россия после аннексии считает "своим". Но они живут в Украине, они живут и в Турции. Почему Украина не может отправить на "Евровидение" крымскую татарку?

Теперь о песне. Песня посвящена 1944 году — времени депортации крымских татар. Но эта депортация была официально осуждена и в советские времена, и в современной России. Владимир Путин подписал даже специальный указ, касающийся прав репрессированных народов. То есть трагедия 1944 года получила однозначную оценку не только в нашей стране, но и в России. Подчеркнем — официальную оценку. Казалось бы, с чего бы так волноваться?

А все потому, что есть Россия, вынужденная подстраиваться под международные правила и общечеловеческие ценности — а есть Россия, в которой поняли, что не стоит мыть руки перед едой. Россия шовинистов и сталинистов, которая не хочет ни за что извиняться и помнить о собственных преступлениях. И этой, второй России, все больше — в особенности после аннексии Крыма, войны на Донбассе и кошмара в Сирии. Именно эта Россия и ополчилась на Джамалу.

Эта Россия и до оккупации Крыма доказывала, что о депортации не стоит больше вспоминать. Помните, как тогдашний генеральный консул этой страны в Симферополе советовал ветеранам второй мировой войны не ходить на фильм Ахтема Сейтаблаева "Хайтарма", посвященный знаменитому летчику Ахмет-Хан Султану. То есть какой-то ничтожный бессмысленный чиновничек, фамилии которого я и вспомнить не могу, советовал ветеранам не ходить на фильм о дважды Герое Советского Союза, так как "крымские татары сотрудничали с гитлеровцами". Наверное, сейчас этот негодяй, отзыва которого из Крыма тогда удалось добиться, чувствует себя настоящим победителем — ведь "его Россия", Россия людоедов, торжествует!

Амет-Хан Султан, между прочим, был крымским татарином только наполовину. И Джамала — крымская татарка только наполовину. Но в глазах русских шовинистов это все не имеет никакого значения. Потому что они не отказались от своего народа. Не отказались от Родины. За это они, собственно, ненавидят всех крымских татар. Потому что само существование этого народа — напоминание о том, что Крым — не их. Свидетельство цивилизационного надругательства, ежедневно совершаемого оккупантами и их пособниками над полуостровом с екатерининских времен. Вдумаемся только: массовое вытеснение крымских татар, составлявших большинство населения полуострова, постоянные войны, опустошавшие и Крым, и всю Российскую империю, потом большевистский террор, унесший жизни десятков тысяч людей, крымчан и некрымчан, в том числе и национальной элиты крымскотатарского народа, потом — спустя всего 25 лет — полная депортация коренных народов, теперь — аннексия и "аксеновщина". Вы уж простите, российские соседи, но на фоне ваших крымских "художеств" пребывание Крыма в Украине действительно выглядит годами передышки между зверствами. И чем ваше отношение к крымским татарам отличается от отношения Гитлера к евреям в годы второй мировой? Фюрер ведь тоже хотел, чтобы их не было — чтобы не напоминали ему и его сторонникам о той Германии, о которой ему хотелось поскорее забыть — Германии равноправных граждан, а не помешанных на расистских идеях нацистов.

Финал вам известен. И этот финал куда важнее финала "Евровидения".