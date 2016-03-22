Обама в Гаване: конец коммунистической истории

Виталий Портников

Публицист, журналист

22 марта 2016, 16:44

Поездка Обамы на Кубу — не капитуляция, а демонстрация того, что тамошний коммунизм дышит на ладан.

Критики поездки американского президента на Кубу — а среди них и самый популярный из республиканских претендентов на пост главы государства Дональд Трамп — обвиняют Барака Обаму в том, что он пошел на поводу у авторитарного режима, который и не думает меняться. Но я хотел бы напомнить о других знаменательных поездках американских президентов.

Барак Обама на Кубе. У изображения с Че Геварой

В 1972 году президент Ричард Никсон посетил коммунистический Китай. До этого времени Соединенные Штаты на протяжении нескольких десятилетий вообще игнорировали правительство КНР и признавали в качестве законного руководства Китая режим Чан Кайши на Тайване. Спустя всего четыре года после приезда Никсона умер Мао Цзэдун, и Китай приблизился к реформам, которые изменили его до неузнаваемости.

В 1988 году Рональд Рейган посещает Советский Союз после целого десятилетия конфронтации, связанного с вторжением в Афганистан. Этот визит — один из заключительных аккордов президентства Рейгана, но спустя всего три года СССР навсегда исчезнет с политической карты мира.

Барак Обама на Кубе

Оба эти президента были республиканцами, а не демократами. И они проявили силу, а не слабость. Ведь сам факт их визитов означал заинтересованность авторитарных режимов в нормализации отношений с главной демократической державой современного мира. А если авторитаризм обнаруживает стремление к нормализации — значит, он не так уж хорошо себя чувствует. Никсон приезжал в КНР, когда там еще были заморозки. Рейган посещал СССР в разгар перестройки, но КПСС — пусть даже и с Горбачевым —  все еще оставалась основой режима. Но ни в Китае Мао, ни в Советском Союзе Горбачева экономика уже не работала. Обе страны нуждались в новой модели — а значит, в большей открытости.

На Кубе примерно та же ситуация. Модель, созданная когда-то Фиделем Кастро и позволявшая его стране паразитировать на разногласиях США и СССР, давно в прошлом. Последний спонсор коммунистической Кубы — Венесуэла Чавеса и Мадуро — испытывает серьезные экономические трудности и есть надежда на скорый демонтаж популистского режима этой страны. А значит, Раулю Кастро больше неоткуда брать деньги. Куба должна научиться жить на свои.

А значит — зарабатывать. А значит — демонтировать коммунистическую модель. А значит — нормализовать отношения с Соединенными Штатами. А значит — начать настоящие реформы.

Барак Обама на Кубе

Братья Кастро, конечно же, не хотят демократизации Кубы. Но Фидель и Рауль не вечны, как не был вечен Мао Цзэдун. Коммунистическая Куба не переживет своих основателей. Но в момент ее краха американские позиции на острове будут уже достаточно сильны для начала нового диалога и помощи в построении демократической страны и рыночной экономики. Поездка Обамы на Кубу — не капитуляция, а лишь демонстрация того факта, что кубинский коммунизм дышит на ладан.

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Обама Виталий Портников авторская колонка визит Кастро Гавана
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