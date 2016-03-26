Поиски нового генпрокурора: у общественности есть предложение

В истории с назначением нового генерального прокурора принцип "жираф большой — ему видней!" не срабатывает. Общественность настоятельно требует, чтобы президент обсудил с народом кандидатуру до того, как имя узнают депутаты. Более того, предлагает свои варианты.

"При первой встрече Виктору Шокину мы так и сказали: в случае эффективных расследований будем вашим союзником, нет — злейшими врагами", — говорит Роман Маселко, юрист адвокатской консультативной группы, которая занимается делами Майдана. Союза не получилось.

С приходом на пост генерального прокурора Виктора Шокина никто не связывал особых иллюзий. Он — человек из системы, работал в ГПУ с 1999 года, вряд ли мог эту систему поломать. Стартовал, правда, заметно — арестами регионалов Александра Ефремова и Михаила Чечетова. Но ими все и ограничилось. За год прокурорства Виктора Шокина ни один коррупционер не оказался за решеткой. Единственное громкое дело — "бриллиантовых прокуроров" продвигается медленно и трудно. Заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявляет о деловых связях Шокина и "бриллиантовых прокуроров" и называет дело "Рубиконом для украинской прокуратуры". Но Шокин — не Юлий Цезарь.

Если не получилось реорганизовать систему изнутри, рано или поздно ее развалят извне. На бездеятельность генпрокурора, особенно в области борьбы с коррупцией и реформ в середине ведомства, указывают международные партнеры. На увольнение Шокина недвузначно намекают и в ЕС, и в США. "Генпрокурор должен уйти", — цитирует вице-президента США Джозефа Байдена нардеп Светлана Залищук. Замены генпрокурора требуют и общественные активисты. Под двери его ведомства они то приносят смирительную рубашку в знак протеста против непрозрачного конкурса на должность антикоррупционного прокурора, то плакаты: "Шокін — брехуняка".

Сторонники отставки Шокина есть и в парламенте. Правда, народные депутаты за полгода не смогли собрать подписи за его отставку — когда свои автографы поставили уже 127 нардепов, глава антикоррупционного комитета Егор Соболев "потерял" папку с ними.

Устав от нападок депутатов и активистов, в прокуратуре как-то решили: народ должен сопереживать Шокину. Тогда появилась история с тепловизором. Помните, поздним вечером 2 ноября неизвестные обстреляли рабочий кабинет генпрокурора в Киеве. "Когда произошел первый выстрел, по кабинету начались перемещения, что дает нам возможность констатировать: однозначно снайпер стрелял с использованием тепловизора. Сверхсовременные тепловизоры дают возможность видеть", — вскоре заявил военный прокурор Матиос. Казалось бы, серьезные и высокопоставленные люди, а позволяют себе озвучивать миллионной аудитории подобные глупости… Волонтеры, занимающиеся поставками на фронт этих самых тепловизоров, на пальцах объяснили, что через стекло прибор не работает. Ответной реакции и объяснений из прокуратуры не последовало. А тепловизор и стрелок до сих пор не найдены. Над Шокиным подшучивают до сих пор.

И вот 16 февраля 2016 года Порошенко публично предлагает Шокину уйти в отставку. И тот предложение принимает. Якобы в тот же день написал заявление, которого никто не видел, и ушел… то ли на больничный, то ли в очередной оплачиваемый отпуск — с заявлением на отпуск, написанным днем ранее. Вскоре журналисты встречают Шокина в аэропорту — он летит в Прагу.

Но как бы то ни было, после написания Шокиным заявления, его должны рассмотреть депутаты Верховной Рады. Но они не спешат. Спикер Владимир Гройсман отложил его до 29 марта. Очевидно, должность генпрокурора — это предмет торгов, в том числе, можно предположить, и в переговорах о новой коалиции и новом Кабмине.

Кто же будет новым генеральным прокурором Украины?

Общественность предлагает кандидатуру Сергея Горбатюка, начальника управления специальных расследований ГПУ. Оно занимается как расследованием дел о расстрелах на Майдане, так и экономическими преступлениями времен президента Януковича. Кандидатуру Горбатюка активно предлагает именно общественность.

"Сразу четыре общественных организации заявили о необходимости обсуждения кандидата на должность генпрокурора, — говорит Владимир Бондарчук, сын погибшего героя Небесной Сотни Сергея Бондарчука, член общественной организации семей Небесной Сотни. — Тогда же мы предложили выдвинуть в качестве одной из кандидатур начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюка. За эти два года нам дали надежду на то, что дело об убийстве наших родных и другие будут доведены до конца, а виновные будут наказаны. И не только исполнители, но и заказчики".

В ГПУ активистов услышали и поняли по-своему. Руководство ГПУ сделало Горбатюку предложение… возглавить львовскую прокуратуру. "Руководство мне сказало, что я могу быть там полезен", — ответил Горбатюк на вопрос журналистов о предложении перейти в Львовскую область.

Зачем? Можно предположить, что в Генпрокуратуре раскаялись, что назначили руководителем управления принципиального и, хочется верить, порядочного профессионала. Они, наверное, думали, что он споткнется о разные преграды, выставляемые самой ГПУ (например, отсутствие технической базы, человеческих ресурсов), и не преуспеет в своей работе. А он преуспел. И к тому же, то и дело заявлял об этом с экранов телевизоров. "Кураторы" прокуратуры сейчас сами не понимают, зачем подтолкнули Горбатюка к общению с журналистами. Поэтому с глаз долой — из сердца вон! Подальше от Киева, во Львовскую область. Откажется — уволим.

Еще одно возможное объяснение действий ГПУ: расследования дел Майдана и преступлений команды Януковича — сегодня для Украины не приоритет, а Горбатюк уж очень настойчив и может с работой справиться, в то время как задумано было волынить.

Сегодня общественность не требует от президента назвать Горбатюка единственным кандидатом на должность. Она предлагает руководителя управления спецрасследований в качестве одного из возможных кандидатов. Таким образом, пытается начать дискуссию об открытом и прозрачном конкурсе.

При этом, надо сказать, кандидатуру нового генпрокурора в Украине ищут под соусом: "Шокин — плохой. Но альтернативы ему нет". Да просто никто не оглядывался по сторонам. И вот когда была названа кандидатура Горбатюка, из подвалов полезла нечисть. Это доказывает, что "система" не позволяет не то, что дотронуться, даже подуть на кресло генпрокурора — не дай Бог, зашатается.

А оно и так уже шатается. Только пока от того, что кто-то активно укладывает мягкие подушечки следующему, такому же удобному для Порошенко, генеральному прокурору.

Таким может стать Юрий Столярчук, действующий заместитель Шокина. "Знакомьтесь! Следующий генпрокурор. Похоже, это будет Юрий Столярчук. В лидеры генпрокурорского забега выбивается вот эта "темная лошадка", — написала экс-руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Алена Яхно на своей странице в Facebook. Столярчук — кандидат сомнительный. И, в первую очередь, к нему множество вопросов у общественных активистов.

"Из Администрации президента я с ужасом слышу мнения, что надо сделать генпрокурором кого-то из команды Шокина — Севрука или Столярчука. Это тот самый Шокин, только в профиль. Лучше уж оставляем Шокина, потому что привыкли все, по крайней мере", — говорит глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Если вспомнить хотя бы дело "бриллиантовых прокуроров", то именно первый зам Шокина — Столярчук лично требовал в Печерском суде разрешение на обыски и прослушку следователей, "взявших" прокуроров-коррупционеров.

Но кто об этом помнит? На слуху другое.

После похорон журналиста Георгия Гонгадзе Банковая запустила месседж: "Столярчук раскрыл дело Гонгадзе". При этом никто не уточняет, что имена заказчиков убийства журналиста до сих пор не названы. Тогда о каком раскрытии может идти речь?..

Еще один вариант нового генпрокурора, а точнее исполняющего его обязанности, может быть другой заместитель Шокина — Юрий Севрук. Он представлял интересы ГПУ в конкурсной комиссии по отбору антикоррупционного прокурора. Кроме того, Севрук — действующее лицо и в истории с "бриллиантовыми прокурорами". Говорят, именно Севрук начал служебное расследование в отношении Давида Сакварелидзе за его попытки реформировать органы прокуратуры через конкурентные конкурсные процедуры.

Кажется, на Банковой не понимают: ныне не то время, когда обязанность назначать генпрокурора означает кулуарные договоренности или простое президентское "ятакхочу". В этом случае президент — лишь часть механизма, далеко не основная деталь. Да, он просто тот, кто технически передает в Раду для голосования кандидатуру. Не более того. И его кандидатура — это не кум, сват, брат, а человек, отвечающий запросам общества, людей, которые прошли Майдан, воюют на востоке, терпят лишения, как вынужденные переселенцы, и пытаются выживать в ситуации глубокого экономического кризиса. От генпрокурора Украины страна ждет реальных результатов работы и скорейшего реформирования.