Госпожа Чужбина, или Как колеблются судьбы игроков сборной Украины?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
2 апреля 2016, 20:55

Каждый выбирает сам — сборная и участие в Евро-2016 или ожидание астрономической зарплаты в российской провинции.

Во времена позднего Брежнева в популярной киевской газете с красноречивым названием "Прапор комунізму" под заголовком "Як колишаться людські долі" были опубликованы письма советских эмигрантов, не нашедших себя в США. Некоторые пассажи оттуда помню до сих пор: "Только здесь я понял, что представляют собой наши социалистические ценности…" Тогда эти письма-исповеди читались со смешанными чувствами. С одной стороны, в них отчетливо просматривалась боль людей, не приученных к существованию в условиях капитализма, с другой, возможно, кто-то из истых поклонников коммунистического учения вволю позлорадствовал, с третьей — немало было и таких, кто усомнился в подлинности эпистолярных эмигрантских экзерсисов. Но они не были подделками! В этом я убедился много после, уже во времена перестройки, когда автор одного из таких писем — друг моих родителей — приехал на побывку в Союз. На вопрос "как дела" он ответствовал, что поначалу все было очень плохо, и "письма, доходившие до вашей прессы, — тому свидетельство, но потом постепенно все наладилось".

В дальнейшем он не раз приезжал уже в независимую Украину. Главная цель его визитов была необычной — медицинской. "Когда люди узнавали, что я еду из США в Украину проконсультироваться с врачами, то крутили пальцем у виска, — говорил он. — Однако я оставался при своем мнении, поскольку нуждался не во враче-бизнесмене, которыми кишмя-кишит Америка, а во враче-специалисте, вот и пересекал океан". Ну, может, в 1990-х — начале 2000-х годов в нашей медицине клятва Гиппократа еще и превалировала над жаждой наживы, спорить не буду. Хотя сравнение нашей и американской медицинских отраслей ныне не вполне корректно: новейшим оборудованием мы обделены, а профессионалы в белых халатах, проторив дорожку на Запад еще в конце 1970-х, продолжают создавать на ней пробки. Пробки, естественно, в направлении Статуи Свободы.

Сборная Украины

Далек от мысли, что футболисты, направляющие ныне свои стопы в Россию ("кормить семью надо", как заметил один из таких), окажутся в роли авторов покаянных эмигрантских писем. В конце концов, это выбор каждого: национальная сборная и возможность участия в Евро-2016 или ожидание (нередко не тщетное, чего уж там) астрономической зарплаты в российской провинции. Правильно ли поступают в Украине, не вызывая "новых русских", да и "старых" тоже в национальную сборную? Ныне этим вопросом задаются в Украине многие люди, имеющие отношение к футболу.

Футболисты, целенаправленно отправляющиеся в Россию именно сейчас и, обсуждая этот вопрос с украинским медийщиками, позволяющие себе откровенно хамские замечания, заставляют нас задуматься об их моральных качествах. Человек же невысоких моральных качеств, полагаю, по определению не может играть в главной команде страны! Осуждать "новых русских"? Боже упаси? Это их карьера, и считаю себя не вправе судить этих людей. Но в большей степени понимаю тех, кто говорит о том, что сейчас в Россию "ни ногой", при этом пристально смотря в сторону западных чемпионатов. А ведь наши ребята, прорубившие окно в Европу, постепенно получают все больше и больше игрового времени в своих клубах (Коноплянка, Юрченко, Прийма, Малиновский, Олейник, Кравец, Тащи) и, надеюсь, все больше вистов в глазах тренерского штаба сборной. Альтернатива же "сыграть на ЕВРО или поиграть в "Кубани"", по-моему, весьма абсурдна. Выбор в пользу всероссийской житницы может сделать только очень своеобразный человек.

Но все-таки я бы разделял тех, кто уехал в Россию давно, и тех, кто уезжает сейчас. Скажем, ни Тарас Михалик, ни Александр Зинченко, ни Марко Девич не отличались высказываниями, вроде "а найдите в Украине клуб, который будет мне платить такую высокую зарплату". Тем самым они не закрывают себе дорогу в команду Михаила Фоменко. Что же касается игровых качеств, то считаю, что как Селезнев, так и Девич, Зинченко, Пилявский и Михалик были бы отнюдь не лишними в стане "сине-желтых". Будем откровенны, позднемартовская домашняя сессия нашей национальной команды, даром, что принесла две сухих победы над не самыми сильными оппонентами, оставила все-таки больше вопросов, чем дала ответов. И нехватка вариантов в нападении (Девич, Селезнев) ощущалась, чего уж скрывать. Но смогут ли ветераны АТО (имеющие во многих городах Украины право бесплатного посещения футбольных матчей), вдовы погибших, дети и родители наших бойцов искренне болеть за команду, в составе которой играют зарабатывающие деньги на российской чужбине "кормильцы семей"? Смерти боевых товарищей от пуль окающих, говорящих нараспев ("ху-у-у-нта") или издающих гортанные звуки снайперов, цинизм российской пропаганды, клеймящих "хохлов-бЕндеровцев" и в то же время слагающих байки об "одном народе", беспрерывные поставки вооружений ("гумконвои", ага), сеющих смерть в Украине, надежно отучают от любви к соседям по совковой коммуналке.

В течение жизни перед человеком не так уж часто встает во весь рост моральная дилемма. Но вся штука в том, что, допустив ошибку в выборе, ты можешь уже и не реабилитироваться в глазах большого количества людей — просто не представится такой шанс.

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Алексей Рыжков сборная Фоменко Селезнев авторская колонка Коноплянка Зинченко девич михалик Пилявский Тащи
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