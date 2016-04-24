Непреходящая боль. Ускорила ли Чернобыльская трагедия крах коммунистического эксперимента?

Ровно три десятка лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Это событие разделило нашу жизнь четкой чертой на "до" и "после".

Позднеапрельский Киев-86… Все, как всегда — тучная зелень улиц (или, если хотите, игривое зеленое море), изготовившиеся зацвести каштаны, плеск Днепра, слышимый на набережных, стайки мальчишек, гоняющих мячи во дворах. Беда, нависшая над гигантским мегаполисом и близлежащей территорией, после катастрофы, случившейся в ночь на 26 апреля, не осознавалась еще в полной мере. Цинизм советской системы, стремящейся во что бы то ни стало скрыть правду о катастрофе, проявился тогда как нельзя явственно. Катастрофа катастрофой, а демонстрация под кумачовыми стягами — по расписанию! Украинское ли, кремлевское ли руководство дало строжайший наказ любым путем обеспечить максимальную явку киевлян на первомайскую демонстрацию? Большинство воспоминаний и версий указывают на кремлевский след. Новый генсек ЦК КПСС не прошел тогда тест на "новое мы́шление", а у старого лидера Украины не хватило духа перечить боссу.

Велогонка мира… Соревнование, зародившееся после Второй мировой войны и проводившееся под эгидой коммунистической прессы ПНР, ГДР, ЧССР и СССР, традиционно проходило на шоссе вышеперечисленных социалистических стран, исключая последнюю (видимо, уж очень проблемными были дороги "первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян"). Но в 1985 году — в год 40-летия победы над фашизмом — было решено доверить несколько этапов Советскому Союзу, в частности Москве. Год спустя советскую стадию "социалистической Джиро" принимал Киев (обратите внимание: советскую часть соревнований доверяли исключительно крупнейшим мегаполисам Страны Советов, не мудрено, ведь езда на велосипедах по дорогам в советской провинции, в отличие от периферии других стран-организаторов, была опасна для жизни, да, собственно, многое ли изменилось в этом отношении в постсоветское время!). Было принято предварительное решение о том, чтобы в 1987 году продолжить киевскую страницу велогонок мира. Но Чернобыль спутал все карты… А в 1986-м тысячи киевлян вышли на улицы Златоверхого, приветствуя велосипедистов. Легендарный гэдээровский велогонщик Олаф Людвиг продемонстрировал свое незаурядное мастерство, победив в личном зачете, а СССР первенствовал в командном.

Чемпионат СССР по шахматам… Он проходил в Киеве в актовом зале Педагогического института иностранных языков в течение всего апреля. Завершился через два дня после аварии. По официальной информации, в общей сложности это соревнование посетило 10 000 зрителей! Чемпионом стал уроженец Омска (но предки его жили на Волыни) Виталий Цешковский. Позже он стал тренером чемпиона мира Владимира Крамника, а умер в 2011 году от сердечного приступа во время шахматной партии.

И, конечно, футбол… Советское "классико" "Динамо" (Киев) — "Спартак" было назначено на 27 апреля. 82 тысячи зрителей, собравшиеся тогда на трибунах Республиканского стадиона, горячо приветствовали победу киевлян со счетом 2:1 (кстати, после этой виктории динамовцы не могли обыграть принципиального соперника в течение семи календарных матчей чемпионата СССР, отпраздновав следующий успех против красно-белых только в 1990 году). На трибунах ходили пересуды о какой-то аварии в Киевской области — мол, все автобусы ушли туда, из пригородов люди добирались на футбол на перекладных, но масштаб трагедии, конечно, еще никто не осознавал.

А потом началась эвакуация. Наши родители, собиравшие информацию по крохам, решались на то, чтобы отправить своих чад подальше от Чернобыля, не дожидаясь окончания учебного года. Своеобразный родительский "майдан" против советского лицемерного вранья (тогдашние газетчики и телевизионщики не были столь ушлы, да и медиа были сплошь компартийными, 3-канальный телевизор изобиловал капээсэсовскими речами о том, как на́чать, углу́бить и обо́стрить) привел к тому, что в мае-августе из двориков и улиц столицы Украины детвора просто исчезла.

Историки назвали чернобыльскую весну предтечей распада СССР. Может и так. Во всяком случае художественный фильм режиссера Михаила Беликова со многозначным названием "Распад" (Золотая медаль Венецианского кинофестиваля 1990 года) с Сергеем Шакуровым в главной роли отчасти и об этом. Фильм не без позднесоветских условностей (фанаты киевского "Динамо" показаны бездушной неуправляемой толпой), но заставляющий думать и ставший воистину пророческим. А сцену спекуляции железнодорожными билетами (за отъезд из Киева дельцы тогда просили 150 советских рублей!) киевляне-86, на своей шкуре испытавшие трудности общения с билетными воротилами, пропускают через себя. О том, реален ли был сценарий тотального отселения жителей Киева, описанный в романе Маркияна Камыша "Киев-86", не хочется даже и думать.

"Чернобыльская трагедия открыла нашим футболистам путь на Запад", — признался в разговоре со мной один из советских футбольных небожителей той поры. На мой уточняющий вопрос собеседник ответствовал: "Поведение коммунистической власти переполнило и без того не пустую чашу цинизма тогдашней действительности, и мы стали торить дорогу в цивилизованный мир".

Ну, строго говоря, советское футбольное легионерство как явление зародилось еще в середине 1970-х. Московские армейцы Владимир Поликарпов (человек трагической судьбы, погибший в 51-летнем возрасте в лихие 1990-е в пивной во время облавы ОМОНа) и Марьян Плахетко (уроженец поселка Нижанковичи на Западной Украине, именно его с определенными оговорками можно считать первым украинским легионером) защищали цвета восточногерманского клуба "Мотор" из Хеннингсдорфа с 1975 по 1980-й годы. А с 1977 по 1982 годы ворота команды ТШГ "Нойштрелиц" оборонял ужгородец Михаил Форкаш (чемпион СССР-72 в составе "Зари", в 1990-е годы работал начальником ФК "Закарпатье", предшественника "Говерлы").

Официальный же титул первого советского легионера почему-то отдан Анатолию Зинченко, игравшему в венском "Рапиде" в 1980–1983 годах. Но, как бы то ни было, действительно открытые в перестройку шлюзы позволили хлынуть советскому футбольному потоку за рубеж. Наивные, юридически безграмотные, не умеющие пользоваться банкоматами, теряющиеся в супермаркетах, всюду видящие козни коварных капиталистов, плохо понимающие значение слова "имидж", наши футболисты, тем не менее, заложили определенные основы интеграции постсоветских людей в цивилизованное сообщество.

Ускорила ли Чернобыльская трагедия распад советского колосса на глиняных ногах? Безусловно. Только вот цена за прозрение миллионов — немалое число человеческих жизней, загубленное здоровье сотен тысяч людей, "чернобыльский синдром", вызывающий фобии даже у самых продвинутых людей, — непомерно высока. А гхэкающий генсек, безжалостно поносимый как консерваторами, так и либералами, до сих пор проявляет политическую активность, время от времени выступая с глубокомысленными суждениями на "крымнашевскую" тему, проливая крокодильи слезы по погибшим в Украине и присягая на верность своему циничному последователю, приватизировавшему высший пост в постсоветской России.

…По данным Национального института рака, более миллиона людей в Украине страдают онкологическими заболеваниями.

фото: drive2.ru, kp.ua, boristen70.livejournal.com