Непреходящая боль. Ускорила ли Чернобыльская трагедия крах коммунистического эксперимента?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
24 апреля 2016, 16:27

Более миллиона людей в Украине страдают онкологическими заболеваниями.

Ровно три десятка лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Это событие разделило нашу жизнь четкой чертой на "до" и "после".

Позднеапрельский Киев-86… Все, как всегда — тучная зелень улиц (или, если хотите, игривое зеленое море), изготовившиеся зацвести каштаны, плеск Днепра, слышимый на набережных, стайки мальчишек, гоняющих мячи во дворах. Беда, нависшая над гигантским мегаполисом и близлежащей территорией, после катастрофы, случившейся в ночь на 26 апреля, не осознавалась еще в полной мере. Цинизм советской системы, стремящейся во что бы то ни стало скрыть правду о катастрофе, проявился тогда как нельзя явственно. Катастрофа катастрофой, а демонстрация под кумачовыми стягами — по расписанию! Украинское ли, кремлевское ли руководство дало строжайший наказ любым путем обеспечить максимальную явку киевлян на первомайскую демонстрацию? Большинство воспоминаний и версий указывают на кремлевский след. Новый генсек ЦК КПСС не прошел тогда тест на "новое мы́шление", а у старого лидера Украины не хватило духа перечить боссу.

Чернобыльская АЭС после взрыва

Велогонка мира… Соревнование, зародившееся после Второй мировой войны и проводившееся под эгидой коммунистической прессы ПНР, ГДР, ЧССР и СССР, традиционно проходило на шоссе вышеперечисленных социалистических стран, исключая последнюю (видимо, уж очень проблемными были дороги "первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян"). Но в 1985 году — в год 40-летия победы над фашизмом — было решено доверить несколько этапов Советскому Союзу, в частности Москве. Год спустя советскую стадию "социалистической Джиро" принимал Киев (обратите внимание: советскую часть соревнований доверяли исключительно крупнейшим мегаполисам Страны Советов, не мудрено, ведь езда на велосипедах по дорогам в советской провинции, в отличие от периферии других стран-организаторов, была опасна для жизни, да, собственно, многое ли изменилось в этом отношении в постсоветское время!). Было принято предварительное решение о том, чтобы в 1987 году продолжить киевскую страницу велогонок мира. Но Чернобыль спутал все карты… А в 1986-м тысячи киевлян вышли на улицы Златоверхого, приветствуя велосипедистов. Легендарный гэдээровский велогонщик Олаф Людвиг продемонстрировал свое незаурядное мастерство, победив в личном зачете, а СССР первенствовал в командном.

Велогонка мира на улицах Киева

Чемпионат СССР по шахматам… Он проходил в Киеве в актовом зале Педагогического института иностранных языков в течение всего апреля. Завершился через два дня после аварии. По официальной информации, в общей сложности это соревнование посетило 10 000 зрителей! Чемпионом стал уроженец Омска (но предки его жили на Волыни) Виталий Цешковский. Позже он стал тренером чемпиона мира Владимира Крамника, а умер в 2011 году от сердечного приступа во время шахматной партии.

И, конечно, футбол… Советское "классико" "Динамо" (Киев) — "Спартак" было назначено на 27 апреля. 82 тысячи зрителей, собравшиеся тогда на трибунах Республиканского стадиона, горячо приветствовали победу киевлян со счетом 2:1 (кстати, после этой виктории динамовцы не могли обыграть принципиального соперника в течение семи календарных матчей чемпионата СССР, отпраздновав следующий успех против красно-белых только в 1990 году). На трибунах ходили пересуды о какой-то аварии в Киевской области — мол, все автобусы ушли туда, из пригородов люди добирались на футбол на перекладных, но масштаб трагедии, конечно, еще никто не осознавал.

 

А потом началась эвакуация. Наши родители, собиравшие информацию по крохам, решались на то, чтобы отправить своих чад подальше от Чернобыля, не дожидаясь окончания учебного года. Своеобразный родительский "майдан" против советского лицемерного вранья (тогдашние газетчики и телевизионщики не были столь ушлы, да и медиа были сплошь компартийными, 3-канальный телевизор изобиловал капээсэсовскими речами о том, как на́чать, углу́бить и обо́стрить) привел к тому, что в мае-августе из двориков и улиц столицы Украины детвора просто исчезла.

Первомай-1986 в Киеве

Историки назвали чернобыльскую весну предтечей распада СССР. Может и так. Во всяком случае художественный фильм режиссера Михаила Беликова со многозначным названием "Распад" (Золотая медаль Венецианского кинофестиваля 1990 года) с Сергеем Шакуровым в главной роли отчасти и об этом. Фильм не без позднесоветских условностей (фанаты киевского "Динамо" показаны бездушной неуправляемой толпой), но заставляющий думать и ставший воистину пророческим. А сцену спекуляции железнодорожными билетами (за отъезд из Киева дельцы тогда просили 150 советских рублей!) киевляне-86, на своей шкуре испытавшие трудности общения с билетными воротилами, пропускают через себя. О том, реален ли был сценарий тотального отселения жителей Киева, описанный в романе Маркияна Камыша "Киев-86", не хочется даже и думать.

 

"Чернобыльская трагедия открыла нашим футболистам путь на Запад", — признался в разговоре со мной один из советских футбольных небожителей той поры. На мой уточняющий вопрос собеседник ответствовал: "Поведение коммунистической власти переполнило и без того не пустую чашу цинизма тогдашней действительности, и мы стали торить дорогу в цивилизованный мир".

Ну, строго говоря, советское футбольное легионерство как явление зародилось еще в середине 1970-х. Московские армейцы Владимир Поликарпов (человек трагической судьбы, погибший в 51-летнем возрасте в лихие 1990-е в пивной во время облавы ОМОНа) и Марьян Плахетко (уроженец поселка Нижанковичи на Западной Украине, именно его с определенными оговорками можно считать первым украинским легионером) защищали цвета восточногерманского клуба "Мотор" из Хеннингсдорфа с 1975 по 1980-й годы. А с 1977 по 1982 годы ворота команды ТШГ "Нойштрелиц" оборонял ужгородец Михаил Форкаш (чемпион СССР-72 в составе "Зари", в 1990-е годы работал начальником ФК "Закарпатье", предшественника "Говерлы").

Официальный же титул первого советского легионера почему-то отдан Анатолию Зинченко, игравшему в венском "Рапиде" в 1980–1983 годах. Но, как бы то ни было, действительно открытые в перестройку шлюзы позволили хлынуть советскому футбольному потоку за рубеж. Наивные, юридически безграмотные, не умеющие пользоваться банкоматами, теряющиеся в супермаркетах, всюду видящие козни коварных капиталистов, плохо понимающие значение слова "имидж", наши футболисты, тем не менее, заложили определенные основы интеграции постсоветских людей в цивилизованное сообщество.

Первомай-1986 в Киеве

Ускорила ли Чернобыльская трагедия распад советского колосса на глиняных ногах? Безусловно. Только вот цена за прозрение миллионов — немалое число человеческих жизней, загубленное здоровье сотен тысяч людей, "чернобыльский синдром", вызывающий фобии даже у самых продвинутых людей, — непомерно высока. А гхэкающий генсек, безжалостно поносимый как консерваторами, так и либералами, до сих пор проявляет политическую активность, время от времени выступая с глубокомысленными суждениями на "крымнашевскую" тему, проливая крокодильи слезы по погибшим в Украине и присягая на верность своему циничному последователю, приватизировавшему высший пост в постсоветской России.

…По данным Национального института рака, более миллиона людей в Украине страдают онкологическими заболеваниями.

фото: drive2.ru, kp.ua,  boristen70.livejournal.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Динамо авария Горбачев Алексей Рыжков авторская колонка Спартак Чернобыль. ЧАЭС
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять