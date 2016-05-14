Обильное словоизвержение, или Что нужно знать о "футбольном быдле"

Футбол как отражение нашей жизни… На эту тему разве только диссертации не пишут. "Пока мы не переведем наше постсовковое существование на цивилизованные рельсы, футбола у нас не будет", — эта мысль в разных вариациях муссируется как мыслящими людьми, так и недалекими попугайчиками, "слышавшими звон…" Наиболее рьяные корреляторы футбола с действительностью даже утверждают, что триумф киевского "Динамо" в Европе в 1975 году стал порождением разрядки, а победа в еврокубке в 1986 году — результат перестройки, евровикторию же "Шахтера" в 2009-м относят на счет ющенковской либерализации. Ой ли? В каждом конкретном случае причины наших побед разные, и больше в них все-таки чисто футбольных ингредиентов.

Но нынешний всплеск насилия на наших футбольных полях, полагаю, все-таки связан с окружающей действительностью. Почему-то у незрелых, нередко еще прыщавых ультрас, обнажающих на стадионах худосочные тела (некоторых ребят искренне хочется накормить), хватило ума, понимания действительности, стратегического мышления, патриотизма, в конце концов, оставить в стороне распри и имплементировать мирные соглашения. А вот у некоторых кумиров миллионов, входящих в национальную сборную, понимание современных реалий осталось на уровне ранней прыщавости. Вот и по-прежнему, как в тучные довоенные годы идут в ход привычные провокации, удары исподтишка, медийные антиспортивные заклинания.

Кто-то помогает армии, а кто-то отдыхает в Крыму, один поддерживает раненых бойцов, а иной мямлит о том, что уважает всех болельщиков вне зависимости от политических взглядов (вроде призыв к расчленению Родины можно назвать политическими взглядами). А есть еще одна порода "спортвнеполитиков". Такие мечтают вернуться домой, на Донбасс, но при этом, мягко говоря, не осуждают тех, кто их у них отнял.

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Даже самые большие скандалы имеют свойство затухать. Но всегда найдутся те, кто по недомыслию ли, по наущению ли свыше, а может, искренне заблуждаясь, подкинут дровишек в тлеющий конфликт. И вот понеслась: Сергей Морозов называет Андрея Ярмоленко "футбольным быдлом" (ответить на вопрос, у кого из них заслуги перед отечественным футболом больше, предлагаю вам самостоятельно), Алексей Чередник кличет Романа Зозулю "мразью". Им отвечают. И пошел второй круг футбольной межусобицы. Историю учили в школе? В 1097 году Любечский съезд князей провозгласил: "Каждо да держит отчину свою", тем самым положив начало феодальной раздробленности. Футбольную (да и только ли футбольную?) Украину занялись дробить недалекие провинциалы, которые дальше своей "отчины" не заглядывают. "Услышьте наш хутор!" — призывают они, при этом извлекая из своих уст трехэтажные проклятия в адрес стольного града. Замечу, что чувствуют они себя в этом граде весьма комфортно, всяко лучше, чем на разграбленном орками хуторе.

Понимаю, что штатные сотрудники телеканалов и клубов должны соблюдать корпоративную дисциплину, отходить влево-вправо от генеральной линии босса нельзя — попросту лишишься работы. Но ведь и идти в ногу со своей партией можно, не теряя человеческого лица и ставя превыше всего интересы национальной сборной, в кои-то веки пробившейся на ЕВРО. Ан нет, нужно творчески подойти к оскорблению оппонентов — так, чтобы вызвать резонанс в обществе и внести еще большую сумятицу в ряды сборников.

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Наверняка каждому из нас в детстве во время ссоры в детском саду взрослые говорили: "Будь умнее!" И как же не хотелось тогда быть умнее, а — напротив — доказать оппоненту, словесно или кулаками, его неправоту. "Я что дурак, чтобы "быть умнее"", — думалось в том нежном возрасте. Нежный возраст у некоторых наших футбольных звезд затянулся. Порой их наставники пренебрегают воспитательной работой, а молодые люди, умеющие неплохо пинать мячик, но не достигшие зрелости мышления, вкусившие радость обильного денежного довольствия, но игнорирующие духовное развитие, начинают куролесить. Да так, что это показывают в новостных передачах за рубежом. Взаимопризывы малоначитанных людей обратить свой взор на литературу вызывают умиление. "Зачем мне что-то читать, если у меня и так все есть. Пусть этим делом занимаются нищие", — так рассуждает молодой хозяин жизни. При этом, конечно, не грех упрекнуть оппонента в игнорировании литературного наследия: у него ведь другая эмблема на груди, значит, он — враг, не так ли? А если чего лишнего скажу или сделаю — не беда, клубная пресс-служба отбелит, не зря свой хлеб едят. Так, что гуляй, нуворишество!

В консерватории что-то подправить, как советовал Михаил Жванецкий? Ну, смотришь иногда на стиль общения иных детских тренеров со своими воспитанниками и ловишь себя на мысли, что таких уродов не то, что нельзя допускать к работе с детьми, а следует вообще изолировать от общества. "Все идет от нехватки денег", — философски замечают коллеги. Не знаю, как насчет денег, но то, что от нехватки — это точно.

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"Они думают, что умнее всех", — так говорят о юрких дельцах, обтяпывающих аферу с абсолютным пренебрежением к закону. У нас многим свойственно полагать себя умнее всех, искренне считая быдлом остальных. А чего, хозяин оценит рвение к обливанию помоями оппонентов, глядишь и материальное вспомоществование подоспеет. Жизнь в столице-то, чай, не дешева.

… А по поводу приснопамятной дуэли "Динамо" — "Шахтер" скажу так: горняки заслуженно победили во львовском матче, а киевляне заслуженно выиграли чемпионат. На том и порешим?