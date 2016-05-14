Обильное словоизвержение, или Что нужно знать о "футбольном быдле"

У нас многим свойственно полагать себя умнее всех, искренне считая быдлом остальных.
Футбол как отражение нашей жизни… На эту тему разве только диссертации не пишут. "Пока мы не переведем наше постсовковое существование на цивилизованные рельсы, футбола у нас не будет", — эта мысль в разных вариациях муссируется как мыслящими людьми, так и недалекими попугайчиками, "слышавшими звон…" Наиболее рьяные корреляторы футбола с действительностью даже утверждают, что триумф киевского "Динамо" в Европе в 1975 году стал порождением разрядки, а победа в еврокубке в 1986 году — результат перестройки, евровикторию же "Шахтера" в 2009-м относят на счет ющенковской либерализации. Ой ли? В каждом конкретном случае причины наших побед разные, и больше в них все-таки чисто футбольных ингредиентов.
Но нынешний всплеск насилия на наших футбольных полях, полагаю, все-таки связан с окружающей действительностью. Почему-то у незрелых, нередко еще прыщавых ультрас, обнажающих на стадионах худосочные тела (некоторых ребят искренне хочется накормить), хватило ума, понимания действительности, стратегического мышления, патриотизма, в конце концов, оставить в стороне распри и имплементировать мирные соглашения. А вот у некоторых кумиров миллионов, входящих в национальную сборную, понимание современных реалий осталось на уровне ранней прыщавости. Вот и по-прежнему, как в тучные довоенные годы идут в ход привычные провокации, удары исподтишка, медийные антиспортивные заклинания.
Кто-то помогает армии, а кто-то отдыхает в Крыму, один поддерживает раненых бойцов, а иной мямлит о том, что уважает всех болельщиков вне зависимости от политических взглядов (вроде призыв к расчленению Родины можно назвать политическими взглядами). А есть еще одна порода "спортвнеполитиков". Такие мечтают вернуться домой, на Донбасс, но при этом, мягко говоря, не осуждают тех, кто их у них отнял.
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Даже самые большие скандалы имеют свойство затухать. Но всегда найдутся те, кто по недомыслию ли, по наущению ли свыше, а может, искренне заблуждаясь, подкинут дровишек в тлеющий конфликт. И вот понеслась: Сергей Морозов называет Андрея Ярмоленко "футбольным быдлом" (ответить на вопрос, у кого из них заслуги перед отечественным футболом больше, предлагаю вам самостоятельно), Алексей Чередник кличет Романа Зозулю "мразью". Им отвечают. И пошел второй круг футбольной межусобицы. Историю учили в школе? В 1097 году Любечский съезд князей провозгласил: "Каждо да держит отчину свою", тем самым положив начало феодальной раздробленности. Футбольную (да и только ли футбольную?) Украину занялись дробить недалекие провинциалы, которые дальше своей "отчины" не заглядывают. "Услышьте наш хутор!" — призывают они, при этом извлекая из своих уст трехэтажные проклятия в адрес стольного града. Замечу, что чувствуют они себя в этом граде весьма комфортно, всяко лучше, чем на разграбленном орками хуторе.
Понимаю, что штатные сотрудники телеканалов и клубов должны соблюдать корпоративную дисциплину, отходить влево-вправо от генеральной линии босса нельзя — попросту лишишься работы. Но ведь и идти в ногу со своей партией можно, не теряя человеческого лица и ставя превыше всего интересы национальной сборной, в кои-то веки пробившейся на ЕВРО. Ан нет, нужно творчески подойти к оскорблению оппонентов — так, чтобы вызвать резонанс в обществе и внести еще большую сумятицу в ряды сборников.
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Наверняка каждому из нас в детстве во время ссоры в детском саду взрослые говорили: "Будь умнее!" И как же не хотелось тогда быть умнее, а — напротив — доказать оппоненту, словесно или кулаками, его неправоту. "Я что дурак, чтобы "быть умнее"", — думалось в том нежном возрасте. Нежный возраст у некоторых наших футбольных звезд затянулся. Порой их наставники пренебрегают воспитательной работой, а молодые люди, умеющие неплохо пинать мячик, но не достигшие зрелости мышления, вкусившие радость обильного денежного довольствия, но игнорирующие духовное развитие, начинают куролесить. Да так, что это показывают в новостных передачах за рубежом. Взаимопризывы малоначитанных людей обратить свой взор на литературу вызывают умиление. "Зачем мне что-то читать, если у меня и так все есть. Пусть этим делом занимаются нищие", — так рассуждает молодой хозяин жизни. При этом, конечно, не грех упрекнуть оппонента в игнорировании литературного наследия: у него ведь другая эмблема на груди, значит, он — враг, не так ли? А если чего лишнего скажу или сделаю — не беда, клубная пресс-служба отбелит, не зря свой хлеб едят. Так, что гуляй, нуворишество!
В консерватории что-то подправить, как советовал Михаил Жванецкий? Ну, смотришь иногда на стиль общения иных детских тренеров со своими воспитанниками и ловишь себя на мысли, что таких уродов не то, что нельзя допускать к работе с детьми, а следует вообще изолировать от общества. "Все идет от нехватки денег", — философски замечают коллеги. Не знаю, как насчет денег, но то, что от нехватки — это точно.
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"Они думают, что умнее всех", — так говорят о юрких дельцах, обтяпывающих аферу с абсолютным пренебрежением к закону. У нас многим свойственно полагать себя умнее всех, искренне считая быдлом остальных. А чего, хозяин оценит рвение к обливанию помоями оппонентов, глядишь и материальное вспомоществование подоспеет. Жизнь в столице-то, чай, не дешева.
… А по поводу приснопамятной дуэли "Динамо" — "Шахтер" скажу так: горняки заслуженно победили во львовском матче, а киевляне заслуженно выиграли чемпионат. На том и порешим?