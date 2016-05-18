Полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе, или Как Украине учесть опыт Приднестровья

Ранее считалось, что идея полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе — это украинское ноу-хау. Так ее сначала восприняли не только в украинском экспертном сообществе, но и в самой ОБСЕ, Евросоюзе и в России. Тот же Чуркин в один голос с немецким замминистра МИДа утверждали, что полицейские миссии ОБСЕ или ЕС на Донбассе — это "хотелки" Порошенко или "неправильный перевод" официального сообщения. Но уже в начале мая риторика резко изменилась. Произошло это после того, как американцы провели серию консультаций с Киевом, Москвой, Веной и Брюсселем.

Вашингтон использовал тяжелую артиллерию в виде вице-президента США Джо Байдена, главы госдепа Джона Керри и помощника главы госдепа Виктории Нуланд. Они дали понять участникам переговорного процесса, что идея имеет право на жизнь вне зависимости от того, кто станет в ближайшее время хозяином Белого дома.

Оказалось, что в США рассматривают решение конфликта на Донбассе через миротворческую миссию, которая может стать отправной точкой диалога как с Россией, так и в отношении конструирования новой секьюритарной реальности в регионе. И это делается не под "дембельский аккорд" Барака Обамы, а исходя из стратегической перспективы.

Отсюда резкое изменение позиции Евросоюза и России. Уже в начале мая немецкие дипломаты начали консультации по частностям проекта с украинским МИДом, а в штаб-квартире ОБСЕ в Вене начали лихорадочно выписывать "кодексы поведения милитаризованных миссий ОБСЕ". Неожиданно и Владимир Путин заявил, что не исключает размещения вооружённых сил стран ОБСЕ на линии разграничения и наделения их расширенным мандатом.

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Но тут же Москва дала понять, что ее согласие на появление в Донбассе вооруженного контингента ОБСЕ не является окончательным. 11 мая в Берлине на переговорах глав МИД "нормандской четверки" Россия отвергла идею полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, но в то же время Лавров сообщил, что достигнут ряд договоренностей по обеспечению безопасности, теперь они будут вынесены на рассмотрение Минской контактной группы.

В свою очередь, Павел Климкин заявил: "Мы не смогли договориться по вопросам безопасности, а без этих договоренностей не можем двигаться вперед". Но вместе с тем он отметил, что в Берлине договорились о необходимости присутствия международного компонента в местных выборах на Донбассе. "Мы согласились, что этим компонентом может быть СММ ОБСЕ. Мы также обсуждали, каким может быть мандат этой миссии, какими могут быть правила для этой миссии, а также компонент вооружения".

Похоже, игра все же началась.

Можно согласиться с утверждением, что сейчас в большой политической игре проходит промежуточный раунд. Если санкции в отношении РФ в июне продлят без ослабления — это даст Украине еще немного времени для усиления.

Киев хочет использовать идею полицейской миссии для собственного усиления. До декабря Украина попытается сделать полшага к выборам (приняв закон о выборах с условиями вступления его в силу), которые, по мнению Банковой, должны стать еще одним рычагом давления на Москву.

Сегодня на уровне Трехсторонней контактной группы и в формате "челночной дипломатии" обсуждается компромиссный вариант полицейской миссии ОБСЕ, которая начнет свою работу вдоль линии разграничения с возможным последующим расширением вглубь оккупированных регионов. Со стороны это будет казаться важным шагом по установлению на Донбассе перемирия, однако по сути ничего не решает, поскольку российско-украинская граница остается открытой.

По данным наших инсайдеров, Россия пытается применить на Донбассе приднестровскую модель так называемой Объединенной контрольной комиссии. На первом этапе речь идет о совместном патрулировании ВСУ с боевиками по формуле "два плюс два плюс представитель ОБСЕ".

Напомню, что в соответствии с соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года, стороны договорились о создании Объединенной Контрольной Комиссии (ОКК) как органа мониторинга соблюдения договоренностей и управления миротворческой операцией. В ее состав вошли по 6 представителей от Российской Федерации, Приднестровья и Республики Молдова. Именно ОКК разработала и ввела в действие протокольными решениями необходимую документацию, детально регламентирующую все вопросы проведения миротворческой операции.

Также ОКК создала органы управления миротворческой операцией, военные комендатуры, группы военных наблюдателей, приняла решения по количественному составу и оснащению подразделений Совместных миротворческих сил СНГ. Были также определены места их дислокации, зона безопасности, районы с повышенным режимом безопасности, границы расположения постов, а также формы и методы использования военных наблюдателей, взаимодействия с местными органами власти и правоохранительными органами сторон.

Одна из форм деятельности ОКК — это совместный мониторинг зоны безопасности и планирование мер по поддержанию безопасности на внутренней границе РМ с Приднестровьем.

В итоге было легитимизовано военное присутствие России в виде миротворческого контингента в зоне Приднестровского конфликта. ОКК превратилась из инструмента поддержания мира в военный гарантийный механизм сохранения сепаратистского анклава.

Разница между полицейской миссией ОБСЕ и специальными миротворческими силами СНГ, конечно, есть. Но не следует забывать, что ОБСЕ не признала Россию страной-агрессором, поэтому Москва вместе с союзниками по ОДКБ может претендовать на 40% личного состава полицейской миссии ОБСЕ. Есть ли у нас механизмы для противодействия этому? По моей информации, в МИДе пока что об этом не думали. А надо бы.

фото: osce.org