Конец эпохи, или В чем историческая миссия Мирчи Луческу?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
29 мая 2016, 19:05

В нашем футболе начинается новый исторический этап.

В украинском футболе окончилась эпоха Мирчи Луческу. Казалось, что у руля "Шахтера" он был и будет всегда. Жесткий, проницательный, дальновидный, умеющий давить на судей и соперников, не чурающийся провокаций, полиглот, но публично не говорящий по-русски, настоящий актер футбольного жанра!

У каждого из нас свой Мирча. Если вы симпатизируете "Шахтеру", то по определению закрываете глаза на все его грехи и гиперболизируете достоинства, ведь румынский специалист — самый успешный тренер за всю историю оранжево-черных и, по всей видимости, будет оставаться таковым еще в течение долгого времени. Если прохладно относитесь к донецкому клубу, значит, преуменьшаете его заслуги и обращаете пристальное внимание на уловки Луческу, то ставящие целью вывести оппонентов из равновесия, то переключающие огонь критики с футболистов на наставника, то порицающие Федерацию футбола Украины (если ее возглавляет представитель другого лагеря). Вам претит нытье ("мы два года не вылазим из самолетов" и т. п.), неумение проигрывать ("чтобы кто-то обыграл "Шахтер" в чемпионате Украины, мы должны остаться в меньшинстве"), самолюбование ("счастлив, что трижды в сезоне побил нашего прямого конкурента — киевское "Динамо""), значит, вы не симпатик румынского "алленаторе".

Как бы то ни было, именно Луческу сделал наш футбол другим. Из пресного, малоконкурентного бытия 1990-х он шагнул в эпоху "классико". Именно в каденцию Луческу матчи между "Динамо" и "Шахтером" обрели соответствующий статус. Именно при Луческу внутриукраинский футбол стал общественно значимым явлением.

Пестрота луческовской деятельности впечатляет! Были и нападки на Федерацию, и яркие победы (чего стоит один только триумф в последнем в истории Кубке УЕФА!), и прерывание гегемонии киевского "Динамо", и эмоциональные пикировки с оппонентами, и вечные песни о судьях, и отказ возглавить сборную Украины.

Как расценить уход Луческу именно в питерский "Зенит"? Конечно, украинцам сложно понять человека, тренировавшего длительное время донбасскую команду, а после этого, ничтоже сумняшеся, отправившегося в любимый клуб разжигателей вооруженного конфликта на востоке Украины (кремлевский сиделец недавно недвусмысленно угрожал и родной для Мирчи стране). Но не слишком ли мы требовательны к иностранцам, даже вроде бы ассимилировавшимся? Удел большинства из них — зарабатывание денег. Футбольный Клондайк поменял прописку, значит, им "туда дорога"! Любовь к Украине? Она, увы, порой не искрится в речах и деяниях значительной части наших соотечественников, что уж говорить о варягах.

Мы много твердим о том, сколько дал футбольной Украине Луческу (подготовка игроков для сборных, прорыв в таблице коэффициентов УЕФА, стимул совершенствоваться для других клубов — конкурентов "Шахтера"). Давайте скажем и о том, сколько Украина дала Мирче. Ну, само собой личную финансовую выгоду. Период работы в нашей стране — это, несомненно, лучший период в тренерской карьере Мистера. В "Шахтере" он выиграл 22 трофея (во всех предыдущих клубах — десяток). Он значительно повысил свои акции на тренерской бирже. Свидетельство тому — уйма приглашений из разных чемпионатов и фантастическое в финансовом отношении от не считающего денег детища российской госмонополии (какие там санкции, кризис или стоны еще не избавившихся от украинской привычки критиковать власть крымских пенсионеров, я вас умоляю!).

В нашем футболе начинается новый исторический этап. Конечно, и на нем будет любопытным противостояние "Шахтера" и "Динамо", и будут ломаться копья, и будут кипеть страсти, и будет возложено многое на алтарь победы. Но луческовского колорита "классико" все-таки уже будет лишено. Историческая миссия Луческу в том, что он в футбольном отношении избавил "Шахтер" от комплекса европейской провинциальности: с командой стали считаться в Европе, заговорили в уважительных тонах в ведущей мировой футбольной прессе, оранжево-черные стали гостить на решающих стадиях еврокубков. На — парадокс: европровинциальность ушла, а украинская провинциальность у дончан осталась. Сколько бы ни выиграли они внутренних чемпионатов и кубков с суперкубками, а все равно никуда не денется привычка кивать на респектабельное столичное "Динамо" (как бы при этом — хорошо ли, плохо ли — ни играл киевский клуб).

Как бы ни сложилась дальнейшая судьба "Шахтера" в частности и украинского чемпионата в целом, работа Луческу еще долго будет ориентиром для его последователей. Хочу поблагодарить Мирчу за широкий спектр эмоций, который я пережил, наблюдая за его работой в Украине. Такого ньюсмейкера (а для журналиста очень важно, чтобы футбольный коуч был именно поставщиком новостей) и автора многочисленных афористичных высказываний в нашем футболе еще не было и вряд ли будет в ближайшее время. А пожелать или нет удачи домнулу в "газпромовском" футбольном проекте ("никогда прежде не подписывал контракт на яхте!" — восхитился Луческу подходами новых работодателей), решайте сами. Каждый — для себя.

Видео: maksdk1юрий трилисенкоПРОФУТБОЛ

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