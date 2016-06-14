Нидерландская катастрофа, или Почему ЕС все больше напоминает коллективного Януковича

Виталий Портников

Публицист, журналист

14 июня 2016, 21:40

Правительству Голландии придется пройти все круги ада, чтобы сохранить соглашение об ассоциации с Украиной и соответствовать запросу, высказанному на референдуме.

Когда после нидерландского референдума об ассоциации с Украиной я писал, что это будет проблемой прежде всего для самой Голландии — а потом уже для нашей страны, комментаторы только скептически улыбались. Теперь "катастрофой" называет референдум нидерландский премьер-министр Марк Рютте. "Я полностью против плебисцитов и абсолютно, совершенно против плебисцитов о международных соглашениях, потому что в этом нет смысла, как показал референдум в Нидерландах" — сказал Рютте на конференции парламентариев стран Евросоюза.

И это действительно катастрофа — для Нидерландов. Голландские политики обманули сами себя, когда приняли решение, предусматривающие вынесение многосторонних соглашений на национальный референдум. Популизм всегда — рано или поздно — бывает наказуем. И референдум по ассоциации — это еще не конец. Обязательно найдется идиот, который поставит на голосование что-то судьбоносно важное для самих голландцев — и так будет до тех пор, пока политическая элита страны не скорректирует закон и не превратит его из инструмента дестабилизации в инструмент подлинной демократии. Конечно, можно сказать, что с таким законом Нидерланды больше напоминают Швейцарию — а что плохого в швейцарской демократии? Да в швейцарской демократии все отлично. Только вот Швейцария потому и не собирается в Европейский Союз и другие международные организации — а до 2002 года — задумайтесь! — не входила даже в ООН — что не хочет нести коллективной ответственности. За демократию Швейцарии отвечает народ Швейцарии. И на этом — точка. А народ Нидерландов отвечает еще и за Евросоюз. И на этом — запятая.

Виктор Янукович в Брюсселе

Теперь правительству Нидерландов придется пройти все круги ада, чтобы, с одной стороны, сохранить соглашение об ассоциации с Украиной, а с другой — соответствовать запросу, высказанному на референдуме. И в этом не будет никакого смысла, так как против изменения соглашения будут выступать другие страны ЕС, а против ратификации в неизмененном виде — парламент Нидерландов. Так будет продолжаться ровно до того дня, как вопрос ассоциации не станет, условно говоря, частью предвыборных дебатов — и если победят партии, которые будут выступать за его ратификацию, это перечеркнет результаты пресловутого референдума и парламент ратифицирует документ. И все равно осадок останется — что все же это было? Демократия, провокация или глупость?

Дело, конечно же, не в ассоциации с Украиной. Дело в самой ответственности Европейского Союза за те обязательства, которые на себя совместно берут его участники. Это касается и ассоциации, и безвизового режима. Почему мы должны стесняться и называть неэффективность согласованием позиций? Нет, друзья мои, это именно неэффективность, которая может плохо окончиться. Еще недавно Европейский Союз считал себя игроком на международной арене — наряду с Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Еще недавно лидеры Евросоюза требовали от Януковича соблюдать взятые на себя обязательства и ставили условия Лукашенко. Но главным их козырем всегда была очень простая вещь — Евросоюз всегда выполняет взятые на себя обязательства. В Брюсселе не юлят.

А сегодня Евросоюз все больше напоминает коллективного Януковича. Не нужно рассказывать украинцам голландские сказки, когда ратификация аналогичных соглашений с Молдовой или Грузией проходит без сучка и без задоринки. Не нужно рассказывать украинцам или грузинам побасенки о дополнительном контроле за механизмом "безвизовых" законов, когда предоставление безвизового режима Молдове при выполнении ею аналогичных условий прошло без проблем. Не нужно унижать самих себя.

Дело не в доверии Украины или Грузии к Евросоюзу. Нам просто деваться некуда, выбор у нас — между агрессором и успешной цивилизацией, пусть и несовершенной. Говорить правду нужно для того, чтобы европейцы не потеряли доверия к самим себе и собственным институциям.

Приятно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте — честный и ответственный политик. Это и означает быть европейцем.

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Евросоюз Украина Виталий Портников Голландия авторская колонка ассоциация референдум
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