Французская трагедия, или Почему сборная Украины попала в эмоциональную яму?

Нет, ну мы, конечно, можем! Досрочно потерять шансы на выход в 1/8 финала Евро, когда в эту стадию проходят две трети команд-участниц, — это уникально. Не забить за два матча ни одного гола (как ни закончится матч против поляков, значимых голов сборная Украины на этом турнире уже не забьет), обречь себя на необходимость покупать билеты домой менее чем через неделю после старта турнира (кстати, первой из всех команд) — это нужно было очень постараться. "Постарались"!

О причинах французского позора "сине-желтых" можно говорить долго. Записные патриоты скажут, что во всем виноваты "кормильцы семей" и "не поющие гимн", совковые ностальгисты посокрушаются об отсутствии мотивации у "развращенных миллионеров", донецкие обвинят киевлян, киевляне — донецких и т. п. Тренерский штаб? Он, мягко говоря, заслужил критических стрел в свой адрес. Не взяв на ЕВРО проверенных бойцов (Гусев, Кравец), вместе с тем выдав французскую визу ветерану-лавочнику (Тимощук), тренеры сборной Украины понимали, что попадут под град порицаний. "Все спишет результат", — очевидно, полагали они. Результат оказался плачевным. Не списал… А под град в прямом смысле этого слова попала вся наша команда во время матча с североирландцами. И, в отличие от привыкших к подобным катаклизмам британцев, украинцы растерялись, не зная, что делать, куда бежать. В итоге, всамделишный град побил всходы комбинационной игры, намечавшиеся в эпилоге первого тайма поединка против чемпионов мира — немцев.

"Провал сборной Украины засвидетельствовал уровень нашего чемпионата", — утверждают иные критиканы, обильно посыпая голову пеплом. Простите, а вам ведом уровень чемпионата Северной Ирландии или уровень чемпионата Венгрии (наши западные соседи в отличном стиле обыграли австрийцев и сохраняют шансы на выход из группы)? Применительно к этим турнирам само слово "уровень" вообще выглядит преувеличением. Интересно, что об уровне чемпионата Украины рассуждают те, кто подвергает сомнению практику обращения наших клубов к услугам легионеров (мол, не выкладываются чужеземцы-заробитчане!). В сборной Украины все — украинцы. Что скажете по поводу "выкладываются — не выкладываются"?

Да, слово "позор" охарактеризует выступления нашей сборной на французских полях как нельзя лучше. Политические обозреватели выводят и причины позора: раздрай в стране. Ну, раздрай в нашей стране — перманентное явление, а игру сборной Украины на Мундиале-2006 и Евро-2012 позорной ведь назвать нельзя (я уж не говорю о союзной сборной, состоящей практически из одних украинцев, во второй половине 1980-х годов, тоже ведь в большой стране было неспокойно). Психологи нарекают на нашу индивидуалистическую ментальность: мол, мы хороши в личных видах спорта (фехтование, шахматы, бокс, стрельба, борьба), а если что-то делаем сообща, то все получается невпопад. При этом в адрес игроков футбольной сборной слышатся упреки в том, что ЕВРО для них — это не арена для отстаивания престижа страны, а площадка для показа себя иностранным купцам. Футбольные аналитики выискивают причины на низовом уровне: мол, пока детские тренеры будут гоняться за каждой копейкой, уделяя внимание детям богатых родителей, а не талантливым чадам бедняков, то и будут отсеиваться таланты еще на ранних стадиях. Доля истины в таких рассуждениях есть. Занять своего ребенка футболом — удовольствие не из дешевых.

Иной аналитик подвергает обструкции Федерацию футбола: мол, при новой футбольной власти и чемпионат скукожился до неприличных размеров, и клубы с именем канули в Лету, и сборная, с помпой проведенная на ЕВРО (в торжественной церемонии на одной из центральных площадей столицы предусмотрительно не приняли участия "покорители" российской премьер-лиги, народ бы не понял, "россиян" можно вызвать уже на зарубежный сбор, зачем будоражить фанатский люд, не так ли?), опростоволосилась. Может быть, и в Федерации в чем-то недорабатывают. Однако, памятуя о классической фразе мэтра "не ищите логики в футболе", я все-таки не стал бы рассматривать провал конкретных футболистов и конкретного тренерского штаба в контексте историко-политической логики.

У обывателя все просто: с немцами сыграли достойно, с североирландцами провалились. Помилуйте, разве можно считать достойной игрой топтание на своей половине поля во втором тайме матча против бундестим при счете не в нашу пользу? Прессинг отсутствовал как класс (эх, где ты, легендарный полуфинал Евро-88, где команда Валерия Лобановского задавила итальянцев!). Да, можно уступать сопернику в индивидуальном мастерстве, но почему уровень нашей физической подготовки не позволяет прессинговать при отрицательном счете? С северными айришами тоже была необходимость в отыгрыше, однако украинские футболисты раз за разом разворачивались в сторону своих ворот, отдавая непонятные передачи назад. Особенно грешили этим игроки опорной зоны. Откуда такая боязнь? Изначально мы не были чужими на празднике футбольной жизни, но сами себя сделали таковыми из-за неизбывных комплексов.

С большим уважением отношусь к каждому из представителей нашего тренерского штаба. Футболисты Михаил Фоменко и Владимир Онищенко были и остаются для меня посланцами той великой эпохи, когда киевское "Динамо" входило в шорт-лист лучших клубов Европы, сборная СССР, насыщенная украинцами, занимала второе место на чемпионате Европы, а 100-тысячная аудитория на футболе в Киеве не была редкостью. Увы, эра наших великих футбольных свершений прошла. В нынешнее время уважаемые специалисты уже не представляются новаторами, а слывут, скорее, консерваторами.

Андрей Шевченко? Он, полагаю, необходим тренерскому штабу сборной Украины. Андрей также является представителем великой эпохи, последовавшей через четверть века после периода футбольной славы Фоменко—Онищенко. Тогда "Динамо" снова рвануло к европейским вершинам, а сам Шева покорил Европу, свидетельством чего стал Золотой мяч для лидера сборной Украины начала нынешнего века. Европейский опыт Андрея, уверенность в себе, умение не тушеваться перед грандами — тот капитал, которым он сможет поделиться с нынешними сборниками. А вот кому отдать приоритет на тренерском мостике национальной команды? Не рискну пока ответить на этот вопрос. Скажу лишь, что это должен быть не догматик, а постоянно совершенствующийся специалист с европейской ментальностью. Наличие при этом у него украинского паспорта было бы преимуществом.