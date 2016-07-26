Медведь в овечьей шкуре: европейцы задумываются о российской пропаганде

Официальный исследовательский центр Европейской народной партии, названный именем экс-премьера Бельгии Вилфреда Мартенса и возглавляемый сейчас экс-премьером Словакии Микулашем Дзуриндой, опубликовал доклад под красноречивым названием "Медведь в овечьей шкуре".

Этот доклад посвящен разрушительной деятельности российских пропагандистских центров и ресурсов. Его авторы приходят к очевидному выводу — Кремль развернул серьезную работу, направленную на противодействие европейскому проекту как таковому. Его СМИ, работающие на языках стран-членов ЕС, его дискуссионные центры, связанные с Москвой неправительственные организации — все это работает на то, чтобы доказать, что Европа "не получилась", сеет раздор, смуту и сомнения, подогревает скептицизм среди русскоязычных европейцев — в особенности в странах Балтии.

По сути, Кремль создал то, в существовании чего всегда обвинял Запад — самую настоящую сеть влияния. Но только если российские неправительственные организации, которые получают помощь из западных фондов, действительно занимаются защитой прав человека, только если СМИ, которым оказывают поддержку, действительно пишут правду и оказываются альтернативой лживой пропагандистской машине Кремля, то в российском случае все ровно наоборот.

Мы имеем дело с самыми обычными очагами дестабилизации — даже если работающие в них люди выглядят "по-западному", говорят на иностранных языках или просто являются европейцами — купленными мерзавцами или "полезными идиотами", нехватки которых на Западе Кремль никогда не испытывал. Собственно, с такой пропагандистской сетью и с такими организациями Москва экспериментировала — и продолжает это делать — в Украине. Это именно то, что привело к разложению гражданского общества, подрыву государственных устоев и, в конце концов, к войне.

Авторы доклада Центра Мартенса уверены, что российской пропаганде и тому институциональному влиянию, которое Кремль начал оказывать на Европейский Союз, необходимо противодействовать. И это здравая оценка ситуации, которая включает в себя целый комплекс мер, вплоть до противодействия пророссийским организациям и распространению объективной информации на русском языке. Но выводы центра Мартенса — не первый такой анализ и не первая попытка выработать комплекс противодействия антиевропейской пропаганде. И не исключено, что этот доклад утонет в бюрократической трясине, как и все предыдущие.

Собственно, это как раз то, за что российские пропагандисты критикуют Европейский Союз — за неповоротливость и неумение отстаивать свои общие интересы. Авторитарному государству куда проще наладить пропагандистско-диверсионную махину и обеспечить ее щедрое финансирование, чем союзу демократических стран — противостоять этому.