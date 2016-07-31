Тяжкая атлетическая ноша, или Почему на Олимпиаде русские скромны

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
31 июля 2016, 15:20

На талантливых российских легкоатлетов может начаться настоящий сезон охоты. 

Как же они засуетились! Как их телевидение, даже самые неспортивные каналы стало проводить предолимпийские ток-шоу, как зашлось в патриотическом экстазе, как стало воспевать Елену Исинбаеву! Недопуск всей сборной России на Олимпиаду в Рио стал бы несмываемым позорным пятном на репутации всего российского спорта. Но Международный олимпийский комитет рассудил иначе, переложив ответственность за принятие решения об отстранении россиян на международные федерации по видам спорта. Итог — легко- и тяжелоатлеты на Игры не едут, точечные дисквалификации наблюдаются во многих других видах спорта, что же касается спортивных игр, то здесь отношение к россиянам вполне лояльное.

О, сколько чудных интервью раздали разные российские спортивные функционеры (а также экс-функционеры)! Словом, как в песне Татьяны и Сергея Никитиных, "заплакали синьоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках". А помните продолжение: "И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас"? Только вот этот всероссийский спортивный плач сочувствия ну никак не вызывает. Великая, без иронии, прыгунья с шестом, но при этом верная путинистка Елена Исинбаева всплакнула в прямом смысле, но при этом не преминула попытаться потроллить и американцев, и украинцев (куда же без нас!): "Нехай себе бегуть!"

А разномастные российские спортивные деятели в основном растерянно лепечут непонятно что. И все-то им невдомек, что страна, систематически играющая не по правилам (и речь идет далеко не только о спорте), просто не может быть полноправным членом мирового спортивного сообщества. А назвать виновного — ни-ни. Неужели непонятно, кто в Российской Федерации отвечает за все?

Елена Исинбаева и тот, "кто в России отвечает за все"

Обвинения комиссии международного антидопингового агентства WADA в построении целой государственной допинговой системы пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков назвал "голословными", бывший глава Всероссийского допингового агентства РУСАДА Николай Дурманов "полной чушью", а спортивный министр РФ Виталий Мутко посетовал на то, что "факты, представленные в отчёте независимой комиссии WADA, собраны не по законам Российской Федерации: использовались скрытые камеры, прослушка". Смешные, ей-Богу! Неужели непонятно: риторика не изменится — спортивные санкции будут усиливаться? Да почему не судились с самого начала, если считали обвинения необоснованными? Боялись проиграть дело? Оно-то рассматривалось бы не в Басманном суде.

В папку с допинговым делом можно подшить две загадочные смерти в феврале нынешнего года не последних людей в РУСАДА — Вячеслава Синева и Никиты Камаева. 52-летних абсолютно здоровых и спортивных мужчин сразили неожиданные смертельные болезни. Многолетний же директор РУСАДА Григорий Родченков, предчувствуя опасность, убежал в США, где дал громкое интервью газете The New York Times, в котором поведал о существовании в России государственной допинговой программы. По словам Родченкова, в рамках этой программы он участвовал в подмене около 100 проб мочи "Б" российских спортсменов во время Зимней Олимпиады-2014 в российском Сочи. В сетях прозвали российских допинговых воротил "орденом моченосцев".

Александр Жуков, Елена Исинбаева и патриарх Кирилл

В своём интервью Родченков также сообщил, что разработал коктейль из трёх анаболических стероидов (экс-глава РУСАДА — кандидат химических наук), который по его рекомендации принимали многие атлеты, включая тех, кто участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне и в Олимпиаде-2014 в Сочи. После этого маховик скандала закрутился с новой силой и достиг высшей точки во время обнародования доклада специально приглашенного WADA независимого эксперта, канадского специалиста по международному спортивному праву Ричарда Макларена.

Россияне вяло отбивались, говоря, что обвинения построены на информации от одного человека. На это Макларен заявил, что информаторов у них много, но эти люди опасаются за себя, поэтому соглашаются предоставить инфу на условиях конфиденциальности. Интересно, что российский народ в своей массе называет данные о допинговой госмашине в России враньем, а Родченкова — предателем. Где логика? Ведь если это вранье, то Родченков не предатель, а клеветник, а если не вранье, то выдающийся химик-аналитик — борец за чистоту спорта.

Отстраненная от олимпиады российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась так: "Жалко терять свои четыре года из-за каких-то дураков". Сказано верно, только вот, боюсь, у спортсменки не совсем верное представление о том, кто таковыми является.

Елена Исинбаева

Либеральная Россия нынче, поругивая государственных чиновников за форменный спортивный позор, любит обелять самих атлетов. Скажем, Андрей Макаревич сказал в недавнем интервью: "У спортсменов, по большому счету, выбора-то не было. Можно, конечно, устроить бунт на корабле, но лишиться всего, чем ты всю жизнь занимался". В общем-то можно согласиться со сказанным. Только вся штука в том, что вот это вот "отсутствие выбора" постоянно толкает россиян на какие-то безумные поступки (один из которых — участие в боевых действиях на территориях других стран), многие из которых квалифицируются как чудовищные преступления. Неужели российское общество (и спортсменов, и военных как его значимые части) устраивает ситуация, при которой нет выбора (причем совсем)? Этот вроде бы риторический вопрос имеет конкретный ответ. Среду для этой невыборности формирует именно общество. Оно, судя по всему, с этим согласно!

А крымчанка Вера Ребрик, не раз приносившая Украине медали в такой легкоатлетической дисциплине как метание копья (чемпионка Европы-2012!), после российской аннексии Крыма, перешедшая под российский триколор, останется без Олимпиады (а ведь сейчас она пребывает в прекрасной форме!). Не буду говорить о недостаточном патриотическом воспитании копьеметательницы. Но с сугубо прагматической точки зрения: неужели после аннексии сложно было просчитать нечто подобное или зрителям российского ТВ реальность заменяет виртуальный кремлевский вождь, лик которого в Крыму теперь на каждом шагу? 

Конечно, в чужом белье копаться не стоит. В конце концов, это личное дело россиян — тешиться отсутствием выбора. Но отсутствие выбора, рабская психология целого народа приводят в итоге к тому, что на востоке Украины гибнут тысячи украинцев. Поэтому мы жизненно заинтересованы в том, чтобы в России выбор был. А спортсменов с двуглавыми орлами в паспортах, пролетающих мимо олимпиады, думается, вполне могут приютить и другие страны. Не исключаю, что на талантливых российских легкоатлетов может начаться настоящий сезон охоты. Вот и на легкоатлетическом чемпионате Европы-2016 в Амстердаме наблюдались этнические русские, защищавшие цвета самых разных стран. То ли еще будет!

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Алексей Рыжков дисквалификация Олимпиада допинг Рио WADA мельдоний Исинбаева РУСАДА
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